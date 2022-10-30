Війна і 162 дні полону не стали на заваді вінчанню двох військових: історія кохання із випробуваннями

Війна і 162 дні полону не стали на заваді вінчанню двох військових, про яких розповідала ТСН.

Пані майор Олександра Безсмертна чекала на свого старшого лейтенанта Сергія 162 дні, спочатку з Маріуполя, коли не було жодної звістки, потім молилася за нього, коли він був у полоні. Їхнє вінчання було заплановане на 20 травня, але просто обійняти одне одного вони змогли лише через довгі місяці.

Їхня історія кохання починалася з війни, бруду окопів та сліз, тоді двоє людей у камуфляжі під Маріуполем зрозуміли, що не можуть жити один без одного.

Сергій Стратічук, морський піхотинець, байкер, спортивний командир взводу. Олександра Безсмертна, майорка збройних сил, яка мріяла стати генералкою, тендітна, але витривала.

Майже рік тому вони взяли шлюб за день, бо зрозуміли, хочтуь служити бодай у одному гарнізоні, а вже навесну запланували головне - вінчання і святкування. "Весілля велике мало бути 21 травня, вінчання, ретсоран, музика запрошень лежить досі", - розповідала Олескандра.

Їхні плани геть поламала війна - Сергій бився за Маріуполь, але поранений потрапив у полон і зник. Сашка чекала і молилася за нього щодня. Два місяця боїв і 162 дні полону і вони вирішили більше не чекати і обвінчались напередодні на Полтавщині.

Тепер пара мріє здійснити іншу мрію – стати батьками двійні.

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