Війна і водійське посвідчення: що варто знати про заміну документа в умовах воєнного стану

Причин замінити водійське посвідчення, або загалом отримати його вперше - не так важливо, як порядок роботи Сервісних центрів МВС в умовах воєнного стану. Які саме зміни відбулися, та як нині отримати водійський документу без проблем - в матеріалі ТСН.ua.

Найперше на що слід звернути у вагу на постанову Уряду, №184, від 3 березня 2022 року, у якій йдеться про те, що водійське посвідчення в якого закінчився термін дії – дійсне до кінця війни (або більш точно: до завершення воєнного стану). Тож якщо у вас немає можливості (або навіть – бажання) замінити документ, ви маєте право користуватися старим і надалі.

Якщо ж потреба звернутися до Сервісного центру таки є, то тут слід врахувати реалії сьогодення, такі як: повітряні тривоги, вимкнення світла, та певні обмеження по віддаленому займанню черги (отриманню талончика на потрібний вам час). Деякі послуги не відображаються у особистому кабінеті на сторінці Сервісного центру МВС.

Найпоширенішими зверненнями від громадян у питанні отримання водійського посвідчення є ті, хто цей документ втратив, у кого закінчився строк його дії, та ті хто не встиг після закінчення автошколи здати на «права» через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, як пояснює начальник Сервісного центру МВС у місті Буча Олександр Намоченко:

Що стосується втраченого, або викраденого посвідчення водія, то його Сервісні центри МВС без проблем замінюють, щойно ви звернетеся з відповідною заявою. Адміністратори лише перевірить факт видачі такого посвідчення раніше. Перелік документів для такої заміни вказаний на сайті відомства, але він не великий, і на відміну від мирного часу, тепер має на одну позицію менше, нині не потрібна медична довідка. Пам’ятати лише слід, що про втрату посвідчення водія особа повідомляє сервісному центру МВС, а в разі його викрадення — територіальному органу Національної поліції.

Тим, хто водійське посвідчення тільки прагне отримати. Наприклад, після того як закінчив автошколу, але не мав можливості здати іспит у Сервісному центрі МВС через початок війни, може зробити це нині (по кроковий опис - як саме, дещо нижче). Якщо, скажімо, ви перебуваєте за кордоном, або просто не маєте можливості зробити це зараз, то втілити свою мрію можете пізніше. Термін дії документів, які ви отримали після закінчення автошколи продовжено на 1 рік і це від моменту, коли закінчиться воєнний стан.

Для тих, хто керував автомобілем маючи тимчасове посвідчення водія, яке видається на 2 роки, і термін дії цього документу закінчився – є хороші новини: ви можете користуватися цим документом до поки в Україні дії воєнний стан, посвідчення вважається дійсним. Але якщо таки має бажання отримати постійні «права», і саме зараз, їх можна замінити звернувшись до найближчого Сервісного центру МВС. Це може зайняти лічені хвилин, якщо за перші свої 2 роки водіння ви не спричиняли ДТП, або не назбирали штрафів (або знову таки - якщо не зникне світло, чи не почалася повітряна тривога). В такому випадку посвідчення водія замінюється на місці, того ж дня, коли водій звернувся. Слід мати лише паспорт, ідентифікаційний код та старе посвідчення, бо медична довідка зараз не потрібна. Слід згадати ще й нововведення із "Укрпоштою" - через Кабінет водія сервісного центру можна замовити послугу онлайн із доставки водійського посвідчення на відділення установи.

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Якщо ж у вас таки штрафів є декілька, а точніше – не більше двох, то вам доведеться знову здавати іспит і не один -теорія та практика. Що довелося зробити і кореспонденту ТСН Сергію Моргуну, який поділився власним досвідом.

Термін дії мого водійського посвідчення закінчувався у жовтні, але мені кортіло вирішити це питання раніше, та коли я звернувся до Сервісного центру МВС мені відмовили - Водійське посвідчення можна замінити лише після закінчення його терміну дії.

У цій історії все починається із черги, яку слід зайняти шляхом отримання талончика із вказаним днем візиту, конкретною годиною та особистим номером. Зробити це можна двома способами: безпосередньо в Сервісному центрі, або ж у своєму електронному кабінеті на сайті Сервісного центру МВС. Мій спосіб - другий. Порядок дій такий: зайти на сайт, авторизуватися (це займе до двох хвилин, програма пропонує вхід через додаток «Дія», «Приват24» або «Монобанк»), обрати розділ – «Заміна водійського посвідчення», зберегти його.

Зауважу, що замінити посвідчення, як і здавати іспит можна в будь-якій частині країни, без прив'язки до прописки.

Найближчий до мене - Сервісний центр МВС №3247 у містечку Буча, тож я звернувся туди. Щоправда, я сподівався, заміна «прав» у мене займе кілька хвилин, а виявилося – кілька тижнів, бо за 2 роки керування я назбирав – 4 штрафи (дозволено лише 2), усі за перевищення швидкості. Я можу спробувати по виправдовуватися тим, що здебільшого це за незначне перевищення швидкості, всього у кілька позначок на спідометрі, але це нічого не змінить, тож - порушив, визнаю, іду на іспит. А перед тим знову маю отримати талончик, аби стати в чергу - тепер роблю це на сайті у розділі «Теоретичний іспит».

Перездавати на нове водійське посвідчення я хотів би одразу, того ж дня, коли дізнався про це, але без медичної довідки цього зробити не можна (якщо лише заміна посвідчення - довідка зараз не потрібна, якщо ж йти на перездачу – наявність довідки обов’язкова). І ще одна дрібниця, яку варто знати: нині аби отримати медичну довідку, наявності лише паспорта недостатньо, слід мати і військовий квиток (для чоловіків). У мене отримання медичної довідки зайняло кілька днів, і тільки після того я прийшов на здачу першого іспиту з теорії. На самому іспиті досить швидко дав 19 правильних відповідей, схибивши лише на 20-тому. Одна помилка - іспит здано.

Ледь не забув: державний податок на цю послугу сягає трьох сотень гривень. Це включає по одній спробі здачі як теорії, так і практики, за повторної здачі - вартість послуги сягне ще 13 гривень державного податку.

Після теоретичного іспиту, відправляють на практичний, але цього дня я мав мало вільного часу і мусив їхати на роботу. Тож знову довелося брати талончик на чергу, і приходити іншого дня. Аби ви не повторювали моїх помилок, я б радив брати одразу 2 талончики на один день, для чергу з обох іспитів.

Важливо: щоб стати в чергу на здачу практичного іспиту з водіння, талончик потрібно брати безпосередньо в Сервісному центрі МВС, адже в електронному кабінеті, зараз, на жаль, немає потрібного розділу. Якщо ж оберете позицію «Обмін посвідчення водія», цей талон не буде дійсним, адже потрібен саме «Практичний іспит». Як результат - втратите день, і будете змушені таки брати новий талончик уже на інший час.

Повертаючись до іспиту із практичних навичок водіння, коротко лише згадаю, що я кілька разів був змушений переносити цю подію, бо одного разу була досить тривала повітряна тривога (я не дочекався своєї черги і поїхав на роботу), а іншого разу не було електропостачання (на сьогодні, до слова, принаймні у моєму Бучанському відділенні, Сервісний центр має генератор і це значно полегшує життя громадян). І коли одного з днів я таки дочекався своєї черги, то здати іспит не зміг. Чи то через надмірну прискіпливість інструктора, чи то через власні помилки (на думку працівника Сервісного центру, я не подавав завчасно сигнал повороту, хоч отримував прохання повертати вже безпосередньо на перехресті, як я був переконаний; а в інших випадках, я вже нібито навпаки - забував вимикати показник повороту, надто довго. Але як би там не було- не здав, не оскаржував, записався на повторну здачу).

Варто нагадати, що на здачі іспитів для отримання водійського посвідчення (або перездачі), законом надається безкінечна кількість спроб в теоретичному екзамені, і лише три в практичному. Якщо всі ці спроби провалити, той, хто здає на «права», змушений повернутися в автошколу, і лише після її закінчення, знову спробувати себе у здачі іспитів в Сервісному центрі МВС.

МВС оновили водійське посвідчення

На свою другу спробу практичного іспиту я прийшов більш зосереджений і більш прискіпливий до кожного руху на дорозі. Добросовісно від’їздив потрібних півгодини в умовах міста (в умовах воєнного стану іспит на автодромі відмінено), допустив одну помилку - проґавив, на вкритій льодом дорозі, «стоп-лінію», перед виїздом на головну дорогу, став на кілька метрів далі. Коли іспит зарахували ще хвилин 10 зайняла процедура фотографування для нового документу та його друк, і моє нове водійське посвідчення, терміном дії на 30 років, у кишені.

Як підсумок лише скажу, що коли знати правила дорожнього руху, не квапитися під час іспитів і брати талони для черги одразу на два екзамени в один день, то вся процедура здачі може виявитися швидкою і простою. Головне - не квапитися на роботу як я, не допускати помилок, та запам’ятати алгоритм дій для отримання водійського посвідчення.

І на останок ще один важливий момент: коли приходите здавати іспит із протермінованим посвідченням водія у вас його зобов’язані забрати. Якщо ж ви не здали іспит, і відповідно не отримали нового посвідчення, ви можете звернутися до того співробітника Сервісного центру, з яким спілкувалися і попросити повернути документ. Адже з ним можна керувати автомобілем до того часу, доки не здасте на нове посвідчення, або доки в країні діє воєнний стан. Як запевняють в поліції, повернути протерміноване посвідчення водія вам зобов’язані без проблем, інакше - слід звернутися до керівника Сервісного центру МВС.

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