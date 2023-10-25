Війна Ізраїлю та ХАМАСу: що відомо про загиблих українців та скандал в ООН

У Секторі Гази через ракетний удар загинуло двоє дітей з України. Відомо, що це - брат та сестра, їхня мати українка, родом із Харкова, вижила. МЗС України встановлює причини трагедії. Поки відомо, що з Гази хочуть виїхати близько 350 українців, проте зараз це неможливо, оскільки КПП на кордоні з Єгиптом закритий.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.

Удари Ізраїлю по Сектору Гази

Ізраїль продовжує удари по Сектору Гази. ЦАХАЛ переконує, що б'є лише по об'єктах ХАМАСу, проте через щільну забудову гинуть цивільні, чверть з яких - це діти. В ООН заявили: ситуація з пальним у Секторі Гази критична, якщо його не підвезуть - ввечері в середу лікарні будуть змушені припинити всі операції в Секторі Гази.

"Війна має бути без жалю, але не без правил, бо ми - демократичні режими, що воюють із тероризмом. Демократичні режими, що поважають закони війни і не заважають гуманітарному доступу. Демократії, що не цілять по цивільним - в Газі чи де інде. В цьому випадку повага до населення означає - надання доступу для гуманітарної допомоги, відновлення електропостачання в шпиталі для хворих і поранених, адже інакше знеструмлення перетворюється на ще одну зброю", - заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Хоча західні лідери щодня повторюють: Ізраїль мусить поважати закони воєнного часу, арабський світ все гучніше повторює про подвійні стандарти. Про це заявили Катар та Туреччина.

Танки Армії оборони Ізраїлю / Фото: Associated Press

Що відомо про заручників ХАМАСу

Терористичне угруповання ХАМАС тримає у себе понад 200 заручників. Кількох людей вдалось звільнити. Одна з них - 85-річна Йохевед Ліфшиц, чоловік якої досі перебуває в полоні.

"Я пройшла крізь пекло. Вони перекинули мене через мотоцикл, провезли полями. Це було дуже боляче. Мене били палицею. Не зламали ребра, але дихати було дуже важко. Далі ми долали кілометри під землею, по вологій землі. То було наче павутиння - численних розгалужених тунелів", - каже звільнена з полону терористів Йохевед Ліфшиц.

Знищений бойовиками ХАМАСу будинок в Ізраїлі / Фото: Associated Press

Онук жінки Даніель Ліфшиц каже, що його бабуся та дідусь були правозахисниками та допомагали палестинцям із Сектору Гази.

Армія Ізраїлю продовжує закликати палестинців евакуюватися на південь Сектору Гази. Однак ракети ЦАХАЛу прилітають і туди - зокрема у Хан-Юніс, де загинуло двоє українських дітей.

Кількість підтверджених українських жертв масованого нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня - зросло до 19 людей.

Скандал в ООН

Генсек ООН Антоніу Гутерреш обурив Ізраїль заявою, що "вони самі спровокували теракт".

"Важливо також визнавати, що напади ХАМАСу не сталися в вакуумі. Палестинський народ живе 56 років за умов задушливої окупації. На їхніх очах їхню землю послідовно відбирають, катують насильством, їх економіка завмерла, людям немає де жити. Але скрута палестинського народу не може виправдати жахливі напади ХАМАСу. А ці напади - не можуть виправдати колективного покарання палестинського народу", - заявив він.

У відповідь постійний представник Ізраїлю в ООН заявив, що генсек ООН відірваний від реальності в регіоні та закликав його піти у відставку.

Ліга арабських держав на полях Радбезу вимагає негайного гуманітарного перемир'я, до цього приєдналася і Росія. США натомість закликають лише до тимчасових пауз, які дозволяли б завозити до Сектору Гази гуманітарну допомогу. Тим часом ХАМАС не припиняє обстрілів Ізраїлю, за два тижні по території держави випущено більше 7 тисяч ракет.

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Нагадаємо, понад 700 людей загинули у Секторі Гази за останню добу.

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