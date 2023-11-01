Війна Ізраїлю та ХАМАСу: удар по табору біженців, агресія єменських хуситів та "Хезболли"

ЦАХАЛ хоче знищити бойовиків ХАМАСу.
Ізраїль удари по табору біженців на півночі Гази, де загинуло майже півсотні людей. Представники влади Палестини заявляють, що щонайменше 25 загиблих були цивільними. Ізраїль заявляє, що у цьому таборі були бойовики ХАМАСу, зокрема їхній командир, який стояв за плануванням нападу на Ізраїль. Тим часом єменські хусити оголосили війну Ізраїлю.
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Катерини Федорченко.
Єменські хусити оголосили про атаку на Ізраїль
Єменські хусити оголосили про масштабну атаку проти Ізраїлю. Кажуть, що запустили ракети й безпілотники по курортному місту Ейлат на півдні країни.
"Вранці в Ейлаті, у південному секторі, сили ЦАХАЛу виявили повітряну ціль, яка наближалася до території Ізраїлю. Прозвучали сигнали оповіщення. Загрози і небезпеки немає", - сказав речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі.
Хусити - одна зі сторін громадянської війни у Ємені. Вони спромоглися 2014 року захопити столицю та взяти під контроль значні території. Їхній союзник - Іран, який має чималу кількість безпілотників і охоче ділиться ними зі своїми друзями. Хусити підтримують палестинців - відтак, погрожують, атаки триватимуть.
Бойовики "Хезболли" теж атакують Ізраїль
Не вгамовується і ще один друг хуситів і іранців - ліванське угруповання "Хезболла". Його бойовики, хоч великого наступу не здійснюють, обстрілюють ракетами та стрілецькою зброєю північну частину Ізраїлю - на що ЦАХАЛ відповідає точковими атаками по бойовиках.
У п'ятницю лідер ліванської "Хезболли" запланував звернення щодо ситуації. Із прикордонних районів, кажуть в ізраїльській армії, масово виїжджають ліванці.
"За останні тижні тисячі ліванців залишили і продовжують залишати південний Ліван за власною ініціативою, побоюючись, що "Хезболла" втягне їх у війну", - сказав речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі.
Сухопутна операція в Газі: що відомо
Тим часом, ізраїльські військові продовжують сухопутну операцію у Газі. ЦАХАЛ заявляє - знищуватиме бойовиків ХАМАСу планомірно, крок за кроком. Принагідно в ізраїльській армії нагадують - як саме угруповання використовує мирних палестинців - розміщує ракетні установки і командні пункти у житлових будинках, школах і мечетях - і фактично прикривається цивільними як живим щитом.
Палестинська влада твердить, що від початку конфлікту на їхньому боці загинуло більше 8500 людей. Ці дані потребують перевірки, певні у Вашингтоні.
В ООН кажуть, що більшість загиблих - це жінки та діти. Організація попереджає про гуманітарну кризу у Секторі Гази. Щоб полегшити ситуацію, через кордон щодня мають надходити близько сотні вантажівок з гуманітарною допомогою, кажуть в ООН. Ізраїль уже зголосився пропустити 80 таких машин. Разом з тим, ізраїльська влада висловлює сумнів - чи дістануться харчі й медикаменти цивільним, чи їх відберуть представники ХАМАСу, які мають повний контроль над усіма сферами життя у Газі.
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Нагадаємо, ізраїльські військові заявили про ліквідацію одного з командирів ХАМАСу.
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