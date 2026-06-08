“Війна логістик”: Росія взялася знищувати бізнеси в Україні — Жданов попередив про небезпеку

Олег Жданов / © ТСН

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Росія посилює атаки по підприємствах, логістичних об’єктах та складах в Україні. Лише за останній тиждень внаслідок ударів були знищені або пошкоджені склади «Нової пошти», «АТБ» у Дніпрі, молокозаводу «Яготинське» на Київщині, об’єкти «Укрпошти» у Харкові та інші бізнеси.

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua висловив свою думку, чому РФ почала бити по бізнесу, яку мету переслідує Кремль та чого очікувати від таких ударів надалі.

Росія перейшла до «війни логістик»

За словами Жданова, удари по складах та підприємствах не є випадковими — навпаки, Росія діє системно і надалі таких атак може ставати більше.

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«Далі буде гірше і далі буде більше. Скажімо так, ми переходимо в фазу війни логістик», — каже експерт.

Він пояснює, що для Росії головною проблемою залишається постачання Україні військової техніки та озброєння, а тому ворог намагається бити саме по логістичних об’єктах.

«Складські приміщення, в першу чергу великі склади — вони думають, що там у нас є боєприпаси, можуть бути озброєння, воєнно-технічне майно і таке інше. Тому вони це знищують», — каже Жданов.

Водночас, на його думку, про спробу влаштувати гуманітарну катастрофу не йдеться.

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«Одним складом ти нічого не зробиш, тим більше, що така мережа, як АТБ, — найбільша в Україні. У них є ще декілька дочірніх підприємств, міні-маркети, і там теж своя система логістики. Погасити це — ні», — вважає він.

Так само, за словами Жданова, складно паралізувати й роботу «Нової пошти».

«Нова пошта — це служба доставки де-факто, але вона має розгалужену систему складів і логістики», — каже він.

За його словами, для знищення складів ворогу не потрібно витрачати велику кількість ракет.

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«Достатньо зробити декілька осередків загоряння „Шахедами“ — і склад може вигоріти», — каже він.

Крім того, РФ намагається вдарити й по залізничній інфраструктурі.

«Вони намагаються нам вибити декілька важливих залізничних вузлів. Особливо в Житомирській області вони постійно атакують», — зазначив експерт.

За його словами, таким чином росіяни намагаються ускладнити постачання.

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«Ми робимо middle strike і deep strike по російській логістиці, вони роблять по нашій логістиці», — пояснив він.

Жданов нагадав, що Росія вже знищила українську інфраструктуру для зберігання пального.

«У нас НПЗ немає жодного, був один у Кременчуці — і той розбомбили ще поза той рік. Нафтобази всі в 2022 році пройшлися — що працюючі, що не працюючі. Ми створили систему, у нас немає жодної нафтобази, і ми забезпечуємося паливом „з коліс“. То що тоді бомбити? Бомбити склади та шляхи постачання, які ще працюють», — наголосив він.

Реактивні «Шахеди»: нова загроза для України

Жданов прокоментував появу реактивних «Шахедів», які останнім часом дедалі частіше застосовує РФ. Наприклад, у ніч проти 8 червня армія РФ вдарила таким безпілотником по Дніпру, летять вони і на Київ.

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За словами експерта, поки що таких дронів небагато.

«Останнім часом вони фактично системно почали їх застосовувати. Але цих „Шахедів“ ще дуже-дуже мало. Якщо застосовують — то одинично, 2-3 може бути», — каже Жданов.

Він зазначає, що реактивний «Шахед» має меншу дальність польоту, але зберігає бойову частину приблизно до 75 кілограмів і може розвивати швидкість до 500 км/год.

«Мобільна вогнева група вже майже не може з ним боротися. Для нього потрібні саме ракети, зенітно-ракетні комплекси — переносні або стаціонарні. Його може догнати тільки ракета і збити», — пояснює Жданов.

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За його словами, Україна наразі відстає у питанні протидії такій загрозі.

«Але поки що масового виробництва у них немає», — каже експерт, тому Росія наразі не може нарощувати виробництво реактивних дронів.

Жданов також попередив, що реактивні «Шахеди» можуть бути небезпечнішими для цивільного населення.

«Він дуже швидко наближається, не такий тарахтливий, як звичайний „Шахед“. Реактивний — тільки „вжик“ і одразу вибух. У цьому сенсі вони більш небезпечні. І треба населення попереджати», — каже експерт.

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