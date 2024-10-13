Війна майбутнього: як на фронті працюють наземні дрони – ексклюзив від Цаплієнка

Наземний дрон-камікадзе робить те, що для людини означає квиток в один кінець.

На Харківщині лінія фронту, хоч і повільно, але пересувається ближче до російського кордону. Цю новину привіз воєнкор ТСН Андрій Цаплієнко. Та головне, він реально побував на битві роботів.

Про це йдетья у сюжеті ТСН.Тижня.

Наземний дрон-камікадзе робить те, що для людини означає квиток в один кінець. Вибухівка буквально заїжджає на ворожу позицію.

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Оператори роботів з бригади "Хартія", чиї кіберсолдати своїми успішними атаками уже сьогодні ведуть війну майбутнього. Бійці давно хотіли виїхати на бойову операцію саме з цими найдосвідченішими практиками наземних роботизованих платформ. Але сьогодні вони вийшли на місію, якої в них ще не було.

"Ми раніше ще не проводили евакуацію", – зізнається командир відділення взводу дистанційного мінування "Пан".

Але нічна місія майже одразу пішла не за планом та й закінчилася не так, як очікували.

Колісний дрон під назвою "Тарган 3К" це наземний робот, задача якого – дистанційне мінування позицій противника або доставка всього необхідного українським бійцям на передову. Але зараз він відправляється на порятунок свого брата-близнюка, такого ж самого "Таргана", який втратив колесо під носом у ворога. Його буде вести наземна станція, для якої вибрали потрібну позицію.

По окупантах на півночі Харківщини прилітають FPV-дрони бригади "Хартія". Ворог полює на такі пункти управління. І, якщо знаходить, не пошкодує сюди навіть авіабомби. Бо на Харківщині, саме завдяки дронам, лінія фронту повільно, але пересувається ближче до російського кордону.

"Це наземна станція. Це наша розробка. Ну, як? Це велосипед. Просто ми вирішили собі зробити саме такий велосипед", – розповідає командир відділення взводу дистанційного мінування "Пан" про наземного безпілотника "Тарган".

Але "Тарган-3К", серійний наземний робот, на велосипед геть не схожий.

Під час підготовки до місії журналісти побачили реальні можливості "Таргана". А, вірніше, його попередньої версії, яка активно застосовується для дистанційного мінування. "Тарган" може тягнути до півсотні кілограмів мін на десятикілометрову відстань. Ідеальний "камікадзе", кажуть оператори "Хартії".

Робосапери "Хартії" виконали чимало успішних завдань. Не в останню чергу завдяки тому, що електричні двигуни працюють дуже тихо. А, відтак, можуть донести свій вибуховий вантаж максимально близько до ворожих позицій, зробивши подорож в один кінець. Хоча пілоти стверджують, що робот непогано показав себе і в багаторазових місіях.

"Цей підрозділ працює традиційними засобами. Але так співпало, що ми працюємо нетрадиційними засобами. І не тільки з мінуванням", – каже "Пан".

Сьогодні саме той випадок, коли бойова платформа може довести, що здатна на більше. Але жодної гарантії, що буде саме так. Україна нині – це полігон для перевірки всіх нових видів зброї.

Евакуювати з поля бою одного колісного робота іншим – звучить доволі просто. Під'їдь, зачепи, притягни. Та на ділі все складніше. В небо піднімається квадрокоптер з камерою. Його завдання – підказувати шлях наземному дрону. Зв’язок стабільний. Сигнал впевнений. Зрештою, оператор вивів дрон на доріжку. Але це лише перша частина місії, бо треба ще дістатися пошкодженого робота. Його шукали довго. І знайшли не одразу.

Пораненого "Таргана" його спритніший брат-близнюк намагається зачепити лебідкою.

Удвох роботи повзуть по дорозі значно повільніше, аніж безпілотний рятувальник до того рухався сам, без навантаження. Здавалось, евакуація просто потребує більше часу. Але все йде шкереберть – бо ворог теж бачить рух біля своїх позицій.

Взвод дистанційного мінування – не єдиний підрозділ в "Хартії", який воює наземними роботами. Бригада вже застосовує в бойових умовах ось такі наземні дрони, які ще вчора можна було побачити лише в фантастичних фільмах. Цей конкретно робопес – вітчизняної збірки.

Чотирилапі роботи-собаки доволі компактні, важать 15 кг і ще можуть нести додаткові 10 кг навантаження. Хоча наші хлопці використовують їх в якості розвідників. Цей конкретно робот вже в камуфляжі встиг сходити на реальне бойове завдання і повернутися цілим і неушкодженим назад.

Задачі цієї машини – проведення ближньої розвідки там, де квадрокоптер не зможе нічого побачити з повітря. Не виключено, що горизонт можливостей робота-собаки розшириться. Адже фактично "Хартія" проводить випробування металевого звіра в умовах реальної війни.

Якщо росіян в полон беруть навіть повітряні дрони, то чого б це не робити наземним роботам-собакам?

"Головне завдання цієї машини, як і, в принципі, будь-якої, це зберегти життя людей і замінити там, де можна замінити. І наше завдання максимально автоматизувати лінію фронту, і всі функції, які може виконувати машина, передати машині", – каже Володимир Дегтярьов, речник бригади "Хартія".

Тому на Харківщині вже триває війна машин. Оператори встигли відтягнути пошкодженого "Таргана" лише на кілька сотень метрів. І тут росіяни побачили рух. По спарці роботів прилетіло.

На дрони скинули вибухівку. Але вони продовжують рухатись. Наступний удар не забарився. І він був ще потужніший. За лічені хвилини дрони витримали кілька ударів.

Рух уповільнився. Два дрони не витягнути. Оператори залишають пошкодженого "Таргана".

Вцілілий робот намагається втекти від повітряних ударів. Але марно. Ворожі безпілотники починають його безперервно атакувати з повітря. По відео нарахували шість скидів і три удари FPVшками, поки "Тарган", як виснажений звір, не зупинився. Насправді ударів було більше. І наостанок – запалювальний боєприпас.

Місія не вдалась. Оператори дронів спритно згортають позицію, щоб ворог не виявив, звідки працювали пілоти. Газ максимально в підлогу – і якомога швидше від лінії зіткнення.

Підсумок нібито невтішний – втрачено два наземні роботи. Але все те, що зараз било по них, не прилетить по наших бійцях. Значить, металеві воїни виконали головну свою задачу – врятували наших героїв. Метал не знає болю, на відміну від живих людей.

Тому місія завершилася не так, як планували хлопці. На жаль. Але, на щастя, всі живі, і не в останню чергу тому, що окупанти витратили певну кількість скидів та FPV-дронів на металевого "Таргана".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

Дистанційно МІНУЮТЬ ПОЗИЦІЇ РОСІЯН! Ексклюзив ТСН.Тижня з фронту - КІБЕРВОЇНИ в ДІЇ

Раніше Андрій Цаплієнко розповів, як і чому українці б’ються за "вишки Бойка" та острів Зміїний.

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