Війна між Ізраїлем та ХАМАСом: як це сколихнуло Захід і що відомо про протистояння

Ізраїль готується до наземної операції у секторі Гази.

Війна в Ізраїлі триває. Нещодавно лідери 27 країн Євросоюзу закликали ХАМАС негайно звільнити 199 заручників, серед яких може бути 8 українців, які зникли безвісти.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.

Війна між Ізраїлем та ХАМАСом і акції в підтримку Палестини

Ізраїль обстрілює Сектор Гази, щоб пояснити мету ударів - показує відео нападу бойовиків ХАМАСу на цивільне населення.

Також напередодні у світі стались масові протести у підтримку Палестини, інші люди виходять за Ізраїль.

У Німеччині та Франції заборонили акції палестинців, оскільки вони перетворюються на висміювання загибелі євреїв.

Мітинг на підтримку Палестини у США / Фото Hindustan Times

Британські чиновники теж визнають спалах антисемітизму. Арабські мігранти своєю чергою скаржаться, що їх права на свободу думки та демонстрацій, порушують.

"Ми мусимо обмежити трагічний вплив наслідків цього конфлікту для Європи, бо в наших суспільствах є різні почуття, різні емоції, відтак дуже важливо не імпортувати цього конфлікту сюди. У нас є свої проблеми, свої домашні негаразди. Це може створити додаткові небезпеки для Євросоюзу", - каже президент Європейської ради Шарль Мішель.

Активісти у Монреалі, які підтримують Палестину / Фото: The Canadian Press

Що відомо про військову операцію Ізраїлю проти ХАМАС

Вдруге за тиждень, облетівши арабські країни, до Ізраїлю приїжджає держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. Він намагався переконати ключові країни регіону - Єгипет та Саудівську Аравію засудити теракт ХАМАСу і утриматися від різкої критики військової відповіді Ізраїлю.

Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Тель-Авіва 12 жовтня.

Західні ЗМІ пишуть, що в Саудівській Аравії Блінкена змусили кілька годин чекати на зустріч із наслідним принцом. Проте ці держави і надалі засуджують удари Ізраїлю по Газі, де загинуло принаймні 2750 палестинців, поранених - 9700.

Тим часом ізраїльські військові готуються до наземної операції, заради цього вони змусили евакуюватися з півночі Гази приблизно мільйон людей.

Звідти все ще обстрілюють Ізраїль ракетами, повітряна тривога в різних районах країни лунає щодня.

"Терористів ХАМАСу треба знищити - всіх", - заявив президент Сполучених Штатів Джо Байден, який розглядає можливість найближчим часом прилетіти до Ізраїлю. Але повторна окупація Гази - буде помилкою, вважає він.

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Нагадаємо, чому війна в Ізраїлі вигідна Росії і як у Кремлі цим можуть скористатись.

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