Війна, мобілізація, розкол у суспільстві і фінанси: головне з інтерв’ю Притули

Зокрема, громадський діяч звернув увагу на проблеми зі згуртованістю українського суспільства та відверто висловився про невдалий контрнаступ ЗСУ.

Громадський діяч і волонтер Сергій Притула висловився про війну в Україні, зниження мобілізаційного віку, розкол у суспільстві, а також розповів про свої заробітки, поділився досвідом проходження ВЛК та станом здоров’я.

Читайте головні заяви Притули з інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці".

Причини неуспішного контрнаступу 2023 року

Притула висловив думку, чому український контрнаступ 2023 року не зазнав успіху. Він звернув увагу на незабезпечення бригад достатньою кількістю сучасної зброї, добре окопані ворожі позиції на всіх напрямках та відсутність бойового досвіду у багатьох військових з бригад наступу.

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"Величезні сподівання українського суспільства на цей контрнаступ підігрівалися українською владою, медіа. Я пригадую всі ці ролики, інтерв’ю високопоставлених осіб на рівні заступників міністра оборони, які казали: "Ми, коли підемо в контрнаступ, Росія здригнеться". А ти на той момент маєш спілкування з бригадами наступу, які формуються, і бачиш, що на рівні забезпечення не все гаразд", – розповів громадський діяч.

Він дорікнув західним партнерам, які були розчаровані "контрнаступом":

"Дивлячись, як росіяни заривалися на всіх напрямках, очікувати якихось супер-результатів, зважаючи на відсутність сучасної авіації з боку України, достатньої кількості модернової бронетехніки… Ми їм (західним партнерам – ред.), звісно, вдячні за будь-яку допомогу, яку вони дають, але виходити потім і казати, що ми трохи розчаровані українським контрнаступом, у той момент, коли ви не забезпечили передумов для його успішності – це, як на мене, трошечки некоректно".

Допомога від США

Притула також висловив думку про те, що буде у разі припинення військової та фінансової допомоги Україні від США. Діяч вважає, що в такому разі весь тягар економіки та справ на фронті ляже на плечі найбільшої європейської економіки – Німеччини.

"Німеччина зараз усіма силами показує, що вона нарощує свої спроможності. Незабаром до України надійдуть два комплекси IRIS-T, німці також запускають виробництво БпЛА, напевно, не для того, щоб показувати їх на виставці в Мюнхені, а щоб вони надходили у вигляді допомоги", – розповів Притула.

Він зауважив, що без американської допомоги Україна зазнала би більших втрат у війні у людях і територіях. Водночас волонтер акцентував, що "ми маємо навчитися жити так, ніби Америки не існує".

"Відчуття, що є хтось великий і сильний, хто може тебе забезпечити, може розслабляти. А треба працювати, як воли, нарощувати свої спроможності", – зазначив Притула.

Мобілізаційний вік

Висловився Притула і на тему зниження мобілізаційного віку в Україні, зокрема до 21-23 років. Він звернув увагу, що це покоління має найменшу чисельність, і в разі мобілізації людей цього віку в країні через 20 років утвориться "діра" в народжуваності.

"Я розумію поведінку української влади, яка розуміє, що мобілізація цього сегменту суспільства може призвести до того, що через 20-25 років у нас буде просто дірка по народжуваності, у нас просто не будуть з’являтися дітки", – пояснив Притула.

Він додав, що "тут уже питання лежить у великих пластах":

"Чи посилення наповнення українського війська шляхом грамотного рекрутингу, чи збільшення грошового цензу заохочення, чи робота з певними групами, які зараз мають відтермінування від військової служби у зв’язку з багатодітністю. Подивимося, поживемо, побачимо".

Розкол у суспільстві

Волонтер вважає, що в Україні погіршилась ситуація з тією згуртованістю суспільства, яка була у перші місяці повномасштабної війни, і це пояснюється кількома причинами. Серед них Притула назвав російські ІПСО, фейки та переживання політиків щодо "ефемерних виборі", а не за ситуацію на фронті.

"Нашарування цих причин призводить до знервованості достатньо втомленого й виснаженого війною українського суспільства. Звичайно, що найважче тим, хто безпосередньо зі зброєю в руках на передовій. Тотальна війна не може не відбиватися на ментальному здоров'ї, на комунікаційних здібностях усіх, хто проживає в Україні та поза її межами", – розповів діяч.

На його думку, слід з частковим розумінням ставитися до стану справу на сьогодні, і робити все для утримання єдності в той чи інший спосіб.

"Тому що як тільки нас буде розділено, нас буде знищено", – акцентував Притула.

"Тисяча Зеленського"

Притула зізнався, що не підтримує ініціативу з виплатою 1000 грн українцям, адже це може дещо вплинути на ціни та інфляцію.

"Я з жахом на це очікую. Давайте ми подивимося на цінники в аптеках на початку – в середині грудня, коли величезна кількість людей, насамперед літнього віку, отримавши цю тисячу, понесе її в аптеку чи сервіси, які їм необхідні", – сказав волонтер.

Натомість, вважає він, ці кошти можна було витратити на внутрішньо переміщених осіб, які дуже потерпають від війни.

Притула також поділився, що всередині його фонду є домовленість спрямувати 1000 грн, яка в будь-якому разі надійде на картки національного кешбеку, на важливі проєкти. Він закликав українців за можливості спрямувати ці кошти на допомогу військовим.

Заробітки Притули

Притула розповів про нинішні джерела своїх доходів. Так, передусім він заробляє на монетизації подкасту "Гуртом та Вщент", який веде разом зі стендап-коміком, радіоведучим та сценаристом Антоном Тимошенком. Однак у разі необхідності серйозних витрат, доводиться користуватися сімейною скарбничкою.

"Є дійсно фінансова подушка, що поки залишається. Часом буває, що немає вільних коштів, тож доводиться їх брати зі скриньки. Є монетизація YouTube. Я вдячний Антону Тимошенку, що понад рік тому він погодився працювати зі мною у подкасті, який ми ведемо. Його добряче люди дивляться. І це нормально капіталізується", – розповів волонтер.

Ще одним джерелом доходу Притула назвав гривневі та валютні облігації внутрішніх державних позик України, який разом із дружиною придбав 2021 року. Зо словами діяча,"регулярне "капання" дивідендів дуже сильно допомагає".

Досвід ВЛК і ризик втратити зір

Притула розповів про свій досвід проходження військово-лікарської комісії:

"Я прийшов в ТЦК і кажу: "Привіт, що робимо?" Мені кажуть: "Зараз випишемо вам повістку, і реалізуємо цей процес". Умовно кажучи, підете на ВЛК, пройдете, повернетеся, а ми вже потім займемося іншими документами".

Волонтер повідомив, що швидко пройшов усі медичні перевірки, за винятком офтальмологічної. Усе тому, що у Притули були проблеми з зором, зокрема, йому кілька років тому "паяли" сітківку ока, а інше око бачить менш ніж на 20%. Спершу діяч був визнаний обмежено придатним, але після зміни правил у квітні таке поняття зникло.

"Я солдат-діловод з відтермінування в зв'язку з наявністю трьох неповнолітніх дітей", – сказав волонтер.

Притула поділився, що за життя переніс близько п'яти операцій – більшість на очах через відшарування сітківки. Тепер волонтера постійно супроводжує страх частково втратити зір.

"Страх був, коли у мене з'явилася загроза відшарування сітківки на правому оці. Тому що на лівому у мене було відшарування. Дуже неприємне відчуття, коли ти бачиш плямами. Тут сітківка порвалася – мені її запаяли. І коли на правому з'явилося й мені робили спайку, то я дуже переживав, бо праве витягує на 110%. Але інколи страх закрадається добряче. Я ж розумію, що праве око так довго не зможе витягувати на тих оборотах, на яких воно тягнуло останніх 23 роки. Тому через деякий час я вже буду у красивих окулярах", – з усмішкою розповів волонтер.

▶ Переглянути повне інтерв'ю можна на YouTube-каналі ТСН за цим посиланням: СЕРГІЙ ПРИТУЛА: Про борг Зеленському, як заробляє під час війни, і хто з відомих людей його обікрав

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