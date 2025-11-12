ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН
108
1 хв

Війна може тривати ще 2-3 роки: Стерненко шокував планами Росії

Сергій Стерненко дав прогноз, коли закінчиться війна в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Сергій Стерненко

Сергій Стерненко / © ТСН

Війна в Україні не закінчиться у найближчі два-три роки. Вона має екзистенційний характер.

Такий прогноз дав громадський активіст і волонтер Сергій Стерненко в інтерв’ю журналістці ТСН Наталії Нагорній.

За його словами, війна Росії проти України — це війна за існування, і в результаті має лишитися хтось один.

“Ми перебуваємо в такій війні, яка має екзистенційний характер. А якщо це війна за існування, то в довгостроковій перспективі, навіть якщо буде якась заморозка, вона завершиться тим, що або зникне Україна, або в нинішньому імперському вигляді перестане існувати Російська Федерація. Можливо, вона розпадеться, можливо, вона трансформується. Але лишиться хтось один, або ми, або вони”, — каже Сергій Стерненко.

Крім того, Російська Федерація ще має плани атакувати Європу, додає волонтер:

“Вона вже це робить в гібридному форматі, як це прийнято зараз говорити”.

108
