Війна може закінчитися через 107 днів: у Раді приголомшили заявою

Війна в Україні / © ТСН

Війна Росії проти України точно наближається до свого завершення, — таку свою думку в коментарі для ТСН.ua висловив голова підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій профільного комітету Верховної Ради Федір Веніславський.

Попри новини про намагання російської армії наступати зокрема на Дніпропетровщину та на інших ділянках, Веніславський заявив про наступне:

«Це моя особиста точка зору, аналітика. Війна вже точно не буде тривати роками. Думаю, йдеться максимум про кілька місяців. Можливо, і менше», — каже парламентар.

Та продовжує: «Чому я роблю для себе такий висновок? Перше: не зважаючи на всі інформаційні повідомлення з лінії фронту, я та не лише я, і військові аналітики, які дивляться стратегічно на цю ситуацію, бачать, що військові дії фактично зайшли до оперативного тупіку. Жодна зі сторін не може здобути не те що стратегічних, а навіть тактичних успіхів. Тривають позиційні бої, фактично йде тупцювання на місці, ми трішки відвойовуємо, вони (росіяни — Ред.) трішки насувають. Все це зупиняється і так далі. Достатньо подивитися на наше і російське просування протягом останнього року. Що відбулося? Нічого. Тому це перший посил».

Другий посил Веніславського, за його словами наступний: «Після того, як Трамп заявив про свої ультиматуми для Путіна, після зустрічі на Алясці, після того, що жодні перемовини між Путіним та Зеленським навряд чи можливі або не дадуть результату, він вважає, що має відбутися зустріч у тристоронньому форматі. Трамп, Зеленський та Путін. Я думаю, що така зустріч має всі перспективи відбутися у достатньо короткостроковій перспективі. Я думав, що вона відбудеться десь на початку вересня, зараз я бачу, що строки трохи зміщуються. Але заяви нашого президента, деяких представників Росії, і Трампа — вони свідчать про те, що це питання стоїть на порядку денному. Тому від нього нікуди не дінимося».

Наступний посил, про який каже Веніславський, такий: «Згідно певної інформації Китай під час нещодавнього святкування перемоги у Другій світовій війни дав чіткі посили Росії про необхідність завершувати війну і переходити до якогось більш-менш зрозумілого миру між воюючими країнами».

Резюмуючи, Веніславський каже про таке: «Подивіться заяви представників уряду РФ. У них економічна ситуація наближається до катастрофічної. Все це в комплексі свідчить про те, що ми точно наближаємося до завершення війни. Напевно, це буде плюс-мінус по нинішній лінії розмежування. Ті території, які контролюються Росією, будуть визнані тимчасово окупованими, а далі будемо переходити у дипломатичний формат».

На уточнювальне запитання про те, чи може закінчитися війна до кінця року, Веніславський відповів так: «Думаю, пару місяців максимум. Скажімо так: до кінця року (до цього залишилося 107 днів — Ред.) є реальні шанси все це зупинити».