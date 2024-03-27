Війна може призупинитися уже 2024-го: на яких умовах і коли саме – огляд західних ЗМІ

Війна в Україні навряд триватиме ще кілька років – вона може бути припинена вже цього 2024 року. Наступні 5-8 місяців стануть вирішальними, однак про звільнення тимчасово окупованих територій говорити зарано. Як можуть розвиватися події на фронті, чому Україна може увійти в "критичну фазу" вже до вересня, які сценарії війни розглядають на Заході і від кого залежить подальший перебіг подій, йдеться в ексклюзиві Артема Зябкіна TSN.ua.

"Глухий кут" на фронті уже не здається таким поганим сценарієм”. В The Economist дали прогноз щодо російсько-української війни. Стверджують, що ЗСУ вкрай бракує людей та боєприпасів. Ситуація зараз не така критична, і Сили оборони стримують навалу, утім якщо тенденція збережеться, Україна почне втрачати території. Все вирішиться впродовж 5-8 місяців.

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"З моменту падіння в лютому Авдіївки, російські війська посилено тиснуть на схід України. Хоча Росія заплатила високу ціну кров’ю та технікою, щоб взяти Авдіївку – її втрати можуть сягати 17 000 солдатів – її війська намагаються просунутись якомога далі на захід від міста, щоб перешкодити Україні сформувати там міцніші оборонні лінії. Поки що вони пройшли лише сім-десять кілометрів. Але масштабніший наступ очікується влітку", – пишуть у виданні.

"Наступні п’ять-шість місяців можуть бути критичними", – каже Конрад Музика, аналітик компанії Rochan Consulting і автор сайту Ukraine Conflict Monitor.

Пріоритетами для України, за словами Майкла Кофмана з Фонду Карнегі за міжнародний мир, є "жива сила, укріплення та боєприпаси".

Вихід з патової ситуації єдиний – збільшення західної допомоги, при чому негайно. Як пишуть журналісти, що посилаються на слова експертів, Україна і так творить дива: ЗСУ знищили третину Чорноморського флоту РФ, самі звільнили морські шляхи до Одеси, а зараз методично знищують російську нафтопереробку далекобійними дронами власного виробництва. Але у цій війні кількість може "перебити" якість.

"Росія може випускати не менш ніж п'ять артилерійських снарядів, а Україна – лише один за один проміжок часу. Хоча законопроєкт про підтримку України в США все ще в “заручниках” передвиборчої гонки, Європа лише із запізненням перебирає на себе цей виклик.

Оскільки Росія зараз виробляє близько 3 мільйонів артилерійських снарядів на рік і отримує додаткові від Північної Кореї та Ірану, Європа планує виробляти лише 1,4 мільйона снарядів на рік до кінця 2024 року, і зростити цю кількість до 2 мільйонів наприкінці наступного року", – пише The Economist.

Україні вже бракує як засобів ППО, так і ракет до них. “Та дайте уже ці кляті Петріоти” - ось як емоційно реагував на бескінечні дискусії партнерів щодо передачі зброї Україні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Не кажучи вже про ракети Taurus, чергова згадка про які уже викликає не тільки нерозуміння в українців, а й обурення у німців. Ті ніяк не хочуть передавати ракети, щоб не дай бог не “загострити” ситуацію.

Свій прогноз на 2024 рік зробили і в німецькому виданні Die Welt. На їхню думку, війна може закінчитися уже цього року, але є одне але. У ній не буде переможців: і Росія, і Україна у критичний момент, скоріше за все, загрузнуть на місці і припинять будь-який наступ. Тож, війну доведеться заморозити.

"Тепер виникає питання: чи триватиме цей конфлікт роками? Швидше за все, ні. Навпаки, є багато підстав вважати, що він буде заморожений вже цього року", – зазначають автори матеріалу.

При цьому видання пише, що шанси України на повернення втрачених територій цього року є незначними. Швидше за все, Києву доведеться зосередитись на утриманні поточної лінії фронту. Однак поки що не можна зробити певних висновків, і найімовірніше, протягом цього року Україні доведеться зіштовхнутися з новими атаками з боку Росії, що може призвести до значних територіальних втрат.

Коли наступить "критичний момент"

Прогнозують журналісти і такий собі “критичний момент” у війні, який точно визначить, на чиїй стороні остаточна перевага. Він настане не пізніше вересня, і поки ініціатива за росіянами.

"Росія намагається прорвати першу лінію оборони України у 18 місцях (це вже вдалося зробити під Авдіївкою у лютому). Однак друга і третя лінії оборони значно слабші за першу і ризик прориву ЗС РФ у глиб країни (аж до Дніпра) зараз великий", – зазначають у Die Welt.

На думку аналітиків видання, на Україну чекає "критична фаза" до вересня, якщо Захід швидко не передасть значно більше зброї.

Кому вигідна перемога України

І ті, і ті наполягають, що ситуацію не змінити без західної допомоги. І з огляду на те, що допомога США забуксувала і навряд чи вийде з глухого кута у найближчий час, брати на себе тягар відповідальності за успіх України мають європейці.

Такої думки колишній командувач армії США у Європі Бен Годжес. В інтерв’ю британському BBC, він навіть назвав країну, яка мала би взяти себе в руки і перестати ховати голову в пісок.

"Якщо скласти об’єднані економіки всього ЄС, це затьмарить те, що має Росія. Населення, економічний потенціал і набагато кращі об’єднані війська. Навіть якщо США не зроблять того, що вони повинні зробити в наших власних інтересах, адже в наших інтересах – перемога України. Якщо ми цього не зробимо, загроза для Європи буде ще гіршою. Тому європейцям доведеться взятися до роботи, серйозно поставитися до того, щоб допомогти Україні перемогти Росію", – каже Годжес.

За словами генерала, у разі перемоги РФ у війні з Україною Німеччина стане "найбільшим лузером". Це зруйнує довіру до країни, зробить її заручником російської ядерної загрози. Крім того, Німеччина знову матиме мільйони біженців.

"В інтересах Німеччини, щоб Україна перемогла Росію. Тож ми всі маємо зробити все можливе, щоб це сталося. Це не благодійність для України, це в наших інтересах", – додав генерал.

При цьому Україна не має ні в якому разі припиняти бити по російським НПЗ. На думку Годжеса, українська стратегія послаблення економіки РФ уже показала свою ефективність. Він не хоче вірити, що в США насправді наказують Києву цього не робити, але якщо це так, то слухати ці голоси не варто.

Війна стає протистоянням двох "промисловостей". Україна з союзниками має перевершити Росію в цьому, яким важким це завдання не здавалося. Раніше генерал назвав і зброю, якою Україні вдалося би зруйнувати Кримський міст уже цього року, підірвавши росіянам логістику на Півдні.

Йдеться про ті самі німецькі "Тауруси" та більшу кількість ракет ATACMS. Також Годжес упевнений, що Путін не застосує ядерну зброю, коли ЗСУ таки раз і назавжди зруйнуть його скрєпу – Кримський міст. Каже, диктатору не вистачить духу.

Але є й гарні звістки. 26 березня голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз уже передав Україні 500 тисяч снарядів, а до кінця року передасть 1 мільйон.

Нагадаємо, що минулого року Брюссель обіцяв виконати мільйонну поставку до березня 2024-го. Рятує і чеська ініціатива, в рамках якої низка країн Європи уже зібрала кошти на 800 тисяч снарядів для ЗСУ. Перші прийдуть на фронт ближче до літа.

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