Війна може розтягнутись на роки: які галузі зростають в Україні і чого очікувати далі

Про бізнес під час війни обговорювали на форумі "Формула успіху України".

За час повномасштабного вторгнення український бізнес зміг пристосуватися до нових реалій. Разом із тим економісти припускають – війна може затягнутися. Тож перед підприємствами постає виклик: не лише вистояти та працювати, а й зростати та розвивати українську економіку.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Романюка.

Підземні сховища газу в Україні захищені

Про розвиток бізнесу під час війни говорили на форумі "Формула успіху України". Підприємці обговорили, як бути готовим до будь-яких сценаріїв. Захисні конструкції, що вбережуть від уламків дронів та ракет, системи радіоелектронної боротьби. В умовах війни робота українських підприємств вимагає створення додаткових умов.

"Найбільш захищеними є підземні сховища газу, адже вони розташовані на глибині в три кілометри під землею. Проте наземну інфраструктуру будуть захищати Збройні сили України", – каже голова правління НАК "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

Україна не закуповувала іноземного газу

Українські газо- та нафтовидобувники почали готуватися до цієї зими ще до закінчення минулого опалювального сезону. Країна накопичила більше 16 мільярдів кубів газу. І що найголовніше, кажуть у групі "Нафтогаз", цю зиму вперше із часів Незалежності Україна зможе пройти без імпортованого газу.

НАК "Нафтогаз" / Фото: УНІАН

Також майже кожен енергетичний об'єкт має запаси пального та генераторів на випадок можливих блекаутів. Проте окупанти також готувались, вважає Чернишов.

Бізнес обговорював роботу в умовах затяжної війни

Робота українського бізнесу в надзвичайних умовах і після перемоги, а також як зробити її максимально ефективною – головна тема форуму "Формула успіху України". За майже два роки повномасштабного вторгнення, певні організатори, українські компанії навчилися пристосовуватися до форс-мажорів. Утім війна загрожує перерости у позиційну та розтягнутися на роки. А це – абсолютно інший виклик.

"Війна не має бути виправданням для браку здобутків, для застою країни. Є багато речей із модернізації країни, які можна обговорювати уже зараз. Мається на увазі обговорювати архітектуру безпеки, що робити для бізнесу, для економіки, щоб зростати. Попри війну Україна уже має чимало успішних кейсів", – каже організатор форуму "Формула успіху України" Віталій Сич.

Ріст показав оборонний сектор

Очікувано стрімкий зріст показав оборонний сектор. Україна суттєво наростила виробництво власного озброєння. І це продукція, яка сьогодні допомагає перемагати. А у майбутньому наповнюватиме бюджет.

Це ж стосується і енергетичної безпеки. Навіть попри війну і відсутність фінансових гарантій іноземні компанії вірили в Україну і закачували газ в українські сховища. Також за час війни майже на 7 відсотків збільшився і видобуток українського газу.

Водночас наша держава повинна продовжувати реформи, аби стати іще більш ефективною. А це має допомогти якнайшвидше стати членом Європейського союзу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ⚡ Головні новини за 13 листопада 2023 року | Новини України

Нагадаємо, як змінилися зарплати українців 2023 року та хто отримує найбільше.

Читайте також: