Війна може тривати десятиріччя: які регіони планує захопити Путін та до чого готуватися 2025 року

Росія продовжує повітряний терор України і посилює військовий тиск на окремих ділянках фронту. Те, що Путін не хоче припинення війни, усвідомили навіть європейські лідери. Наприклад, канцлер Німеччини Олаф Шольц, який телефонував російському диктатору.

Все частіше західні політики кажуть, що Путін не припинить терор проти нашої держави і ця війна може тривати роками, а мир в Україні нібито неможливий без територіальних втрат.

ТСН.ua поцікавився у військового експерта, наскільки вистачить сил у Путіна, щоб вести цю війну і чи вдасться світовим лідерам переконати російського диктатора у її припинені.

Інтереси Шольца і срібляста валіза

На думку військового експерта Ігоря Романенка, Олаф Шольц продовжує шукати можливості, щоб отримати статус активного миротворця у цій війні.

"Німецький політик не став тим лідером, який би діяв активно та рішуче щодо підтримки України. Так, дійсно, Німеччина нам дуже допомагає, особливо, в частині ППО, і ми їй вдячні за це. Але у діях канцлера Шольца замало рішучості, він такий собі "європейський Салліван" з усіма відповідними наслідками. Особливо, коли канцлер Німеччини намагався телефоном поговорити з Путіним відносно якогось примарного перемир’я у цій війні", – розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник керівника Генштабу (2006–2010 рр.).

Експерт додає, що на таку поведінку німецького канцлера впливає наближення виборів у Німеччині. З цим пов’язують і візит канцлера до Києва, бо потрібно піднімати рейтинг.

В українській столиці Олаф Шольц не був 2,5 роки, тому здивував усіх, коли вийшов з поїзда на київському вокзалі, тримаючи в руках велику сріблясту валізу.

"Шольц чудово розуміє, що втриматися на посаді він зможе лише у випадку, якщо покаже суттєвий прогрес у питанні виходу на паузу щодо ведення бойових дій в Україні. А це дуже складно зробити, попри намагання німецького канцлера. Обставини, які зараз є, свідчать про те, що озвучені пропозиції від Шольца неприйнятні для Путіна. Німецький канцлер робить все це задля зміцнення власного рейтингу. До того ж, його конкурент на виборах займає більш рішучу позицію. Принаймні, у своїх заявах він обіцяє надати Україні німецькі далекобійні ракети Taurus, а от Шольц цього чомусь не робить. Він приїхав до Києва на зустріч з нашим президентом, привіз загадкову валізу. І людей більше цікавило, що у тій валізі, ніж сам візит", – зазначає Ігор Романенко.

Європейські політики шукають шляхи, як зупинити Путіна / Колаж ТСН.ua

Чому біситься Путін?

Експерт додає, що зараз більшість європейських політиків шукають шляхи, як зупинити Путіна. Хтось намагається допомагати зброєю, а хтось сподівається, що на Росію може вплинути Китай, якщо натиснути потрібні важелі дипломатичним шляхом.

"Більшість виступає за те, що потрібна пауза у цій війні – зупинення ведення бойових дій. Але виникає питання: а на яких умовах це робити? По стану справ, які зараз є на фронті, Путін не зацікавлений зупиняти бойові дії. І це при тому, що військовий ресурс РФ суттєво зменшився – росіяни щодня та щомісяця несуть величезні, рекордні втрати. Але це не зупиняє російського диктатора від планів продовжувати бойові дії. Навпаки, він посилює агресивний режим ведення війни", – розповідає Ігор Романенко.

Які плани у диктатора?

Генерал-лейтенант додає, що вбачає певну градацію у діях російського диктатора.

"Передусім Путін прагне реалізувати питання пов’язані з Донецькою та Луганською областями – захопити їх у межах існуючих кордонів. Саме тому ворог концентрує великі сили у напрямку Курахового, Покровська та інших міст регіону. Паралельно з цим російський диктатор прагне вирішити болюче для себе питання – Курщини. Тиждень тому росіяни перекидали туди війська, знімаючи їх з напрямків на Запоріжжя та Вовчанськ. Можливо, навіть з інших напрямків", – зазначає Ігор Романенко.

Курщина, як дорогий актив України

Експерт пояснює, що Путін вписав до своєї конституції Запоріжжя і Херсон, тому намагатиметься захопити ці області України.

"Але гадаю, що перед цим для нього є більш пріоритетна мета – витіснити наші війська з Курщини. Це зараз буде завдання №1 для його генералів. Вони вже дещо просунулися на Курщині, залишається десь 500-600 квадратних кілометрів, які контролюють наші Сили оборони. Путін буде робити все можливе, щоб позбавити Україну такого "активу" як Курщина на момент можливих переговорів". – пояснює військовий експерт.

Росіяни атакують за пріоритетами

Ігор Романенко зауважує, що після виходу на кордони Луганської та Донецької областей, вирішення питання на Курщині, наступними етапами у плані Путіна будуть Запорізька та Херсонська області.

"На Херсонському напрямку ворогу буде надзвичайно складно вести бойові дії, доведеться форсувати Дніпро і фактично штурмувати високий правий берег. З військової точки зору, це дуже складні умови для ведення бойових дій. Саме тому, Путін зосереджує свою увагу передусім на Запоріжжі, але поки цього не робить, бо війська з цього напрямку перекинули на Курщину", – зауважує військовий експерт.

Він додає, що у разі успішних дій на Курщині, ворог повернеться до Запорізького напрямку, щоб вести там активні бойові дії, адже вони до цього готувалися, але були змушені відвести війська. Після повернення та успішних дій, у росіян вже не буде прямої потреби форсувати Дніпро, вони зможуть повернути біля Запоріжжя та суходолом йти у бік Херсону.

"Зараз у Путіна немає ресурсу, щоб наступати по всіх основних напрямках, тим більше просуватися вперед так, як він хоче. Але росіяни мають успіхи у наступі завдяки тому, що вибудовують його стратегічно. Вони концентруються на одному місці та стягують туди сили з інших ділянок фронту, і якщо досягають успіху, беруться за інший напрямок. Саме такий підхід у Путіна, а головне його реалізація, ресурс для таких дій у нього є", – наголошує Ігор Романенко.

Маємо посилити мобілізацію

Експерт пояснює, що у зв’язку з такими діями противника, наша стратегічна оборонна операція потребує значних ресурсів, додаткових засобів для ураження та боєприпасів.

"Лише за їх наявності ми зможемо перейти до стабілізації ситуації на фронті. Окрім цього нам потрібно вирішити внутрішнє питання з мобілізацією, насамперед, це підготовка новобранців для ефективного ведення бойових дій. На жаль, ми вже втратили дуже багато часу пустивши мобілізаційне питання на самоплив, перекидаючи з відомства на відомство. Нам потрібно покращити ситуацію з мобілізацією. І чим швидше ми це зробимо, тим краще", – зазначає Ігор Романенко.

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Контратаки чи контрнаступ?

У Мережі вже почали обговорювати плани про можливість контрнаступу наших Сил оборони. Нібито про таку можливість розповів головком Олександр Сирський.

За словами Ігоря Романенка, ситуація на фронті дуже важка, особливо на Кураховському та Покровському напрямках.

"Гадаю, що про контрнаступ говорити зарано. Сирський не чарівник, щоб помахом чарівної палички принципово змінити ситуацію на фронті. Він може це зробити за єдиної умови, якщо держава дасть йому для цього усі необхідні ресурси. Питання ресурсів є принципово головним, хто б не керував військом – Залужний, Сирський чи Драпатий. Гадаю, що зараз йдеться про контратаки, які можуть допомогти стабілізувати ситуацію на сході або ж допомогли утримати наші позиції на Курщині. Якими вони будуть і чи будуть взагалі, побачимо найближчим часом", – зазначає Ігор Романенко.

Коли припинять ведення бойових дій?

Дедалі частіше в інформаційному просторі ширяться чутки про можливість закінчення війни у 2025 році. Ми поцікавилися у експерта, наскільки це можливо.

"Треба розділяти питання припинення бойових дій і закінчення війни. Війна може тривати ще десятиріччя, аж до підписання відповідних документів. Принаймні саме цього хоче Путін і обов’язково на умовах капітуляції. Україна на таке ніколи не піде. Тому зараз йдеться лише про зупинення ведення бойових дій. Це зовсім інше. Тому цілком ймовірно, що за певних умов, припинення ведення бойових дій можливе у 2025 році", – зауважує Ігор Романенко.

Закрити вікно можливостей для Путіна

Генерал-лейтенант додає, що припинення бойових дій прагне більшість причетних до війни сторін. Це потрібно і Україні, щоб відповідним чином переформуватися. Але це не означає закінчення війни у класичному розумінні.

"Війна буде продовжуватися на наступному етапі у військовому чи дипломатичному форматі. Потрібна пауза у веденні бойових дій. Питання у тому, наскільки партнерам вдасться дотиснути санкціями Путіна, у якого наразі позиції значно кращі, і він продовжує ракетний терор та захоплює українські землі. Вплинути на Путіна можуть США та наші союзники. Зараз російський диктатор відчайдушно використовує "вікно можливостей", яке він має до дня вступу на посаду президента Трампа. Новий президент США вже намагається з командою вирішувати деякі напрямки, наприклад, щодо зупинення ведення війни Ізраїлю з Палестиною та шукають підходи щодо зупинення бойових дій в Україні", – підсумовує Ігор Романенко.

Раніше ТСН.ua розповідав, що Шольц написав послання Путіну з Києва: на чому наголосив.

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