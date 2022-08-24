"Війна може тривати ще деякий час і буде більше схожою на Першу світову" - експосол США в Україні

Росії поки не вдалося досягти своїх військових цілей ні під час першої фази війни, коли вони прагнули взяти Київ і окупувати більшу частину східної України, ні під час другої фази, коли вони зменшили свої цілі, прагнучи просто окупувати весь Донбас.

Аналізуючи ситуацію на фронті? здається, що російські військові дедалі менше здатні зробити серйозний прорив.

Про це в опитуванні ТСН.ua розповів Стівен Пайфер, колишній посол США в Україні, нині старший науковий співробітник Brookings Institution/

"Питання в тому, чи зможуть українські військові успішно провести контрнаступ, щоб відкинути росіян, починаючи з Херсона. Якщо ні, війна може тривати ще деякий час і, найімовірніше, стане війною на виснаження, більше схожою на Першу світову війну, ніж на Другу", - зазначив він.

За його словами, Захід має підтримувати та збільшувати потік зброї до України, оскільки він дуже зацікавлений у тому, щоб Україна перемагала.

Пайфер також вважає, що ціль США та Заходу більше націлена на спробу змінити політику Кремля, ніж на спробу здійснити зміну влади в Кремлі.

"Схоже, питання полягає в тому, чи вплив західних санкцій і потоку російських убитих і поранених роз’їсть російську еліту та громадську підтримку війни до того, як українська економіка впаде, а українська армія вичерпає свої військові можливості продовжувати захищати країну й давати відсіч загарбнику. Захід дав слово і має підтримати Україну, щоб Київ переміг", - резюмував він.

Нагадаємо, уряд Швеції найближчим часом надасть Україні новий пакет допомоги.

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