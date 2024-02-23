Якою буде війна 2024 року: що планує захопити Росія і як відповідатиме Україна

Росіяни найближчим часом концентруватимуться на декількох ділянках фронту.

Таку думку в коментарі для ТСН.ua висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, коментуючи ймовірні плани ворога на третій рік повномасштабного вторгнення.

"По всіх напрямках ворог активізуватись не може, тому що їм самим не вистачає ресурсу, – вважає Олександр Коваленко. – Але можуть зосередитись на якихось окремо взятих напрямках".

За словами експерта, на цей рік у росіян фактично заплановано декілька локацій як основних для ведення бойових дій: "Після закриття питання з Авдіївкою вони будуть намагатися діяти на Лимано-Куп’янському напрямку. В першу чергу їх цікавить, безумовно, Куп’янськ. Вони будуть активізуватися в районі Бахмута, в напрямку Часового Яру, спробують захопити Богданівку, Іванівське, повернути контроль над Кліщіївкою та Андріївкою. Це якщо казати про схід України".

До цього Коваленко додає: "Окрім усього іншого, для ворога важливий контроль по трасі 0532. Тобто це Новомихайлівка, Костянтинівка, Побєда, Вугледар. Вони хочуть вийти на цю трасу та закрити питання з Вугледаром".

Сценарії війни на півдні

"На півдні для них важливим є відновлення лінії боєзіткнення між Вербовим і Роботиним. Тобто хочуть вирівняти цю лінію, повернути під свій контроль ті території, які ми звільнили протягом контрнаступу влітку 2023 року", – каже Олександр Коваленко.

За словами Коваленка, лише після цього росіяни плануватимуть якісь дії в напрямку Гуляйполя або Оріхова.

"Те, що вони заявили про те, що Кринки у них під контролем – це не так. Вони будуть намагатись їх взяти під свій контроль. Такі у них плани на 2024 рік. Але на повне виконання, їх реалізацію у них не вистачає ресурсу. Тому вони будуть концентруватись на якомусь окремо взятому напрямку", – вважає експерт.

Та додає: "Ми зараз бачимо, що всі говорять про боєприпаси. Це натякає на те, що наші міжнародні партнери нас не залишать у цьому і будуть намагатися максимально допомагати з постачанням. Багато про що каже заява Петра Павла (президент Чехії – Ред.) про 800 тисяч боєприпасів. Якщо це вдасться реалізувати, то цього вистачить на пів року. Цього вистачить для того, щоб робити по 5 тисяч пострілів на добу. Цього буде достатньо, щоб стримувати росіян і продовжувати виснажувати їх".

Як діятимуть ЗСУ

"Для нас зараз пріоритет – оборонні дії. Іншого варіанту у нас зараз просто немає. Щонайменше в першому півріччі 2024-го. Друге півріччя – під питанням. Все залежить від того, що буде відбуватися, наприклад, у наших партнерів зі США. Оборона дозволить виснажувати ворога, накопичувати хоч якийсь ресурс для майбутнього. Скільки буде тривати війна – цього ніхто не знає. Вона може закінчитись так само неочікувано, як свого часу було звільнено Харківську область. Все може відбутись неочікувано", – резюмує Олександр Коваленко.

Нестача боєприпасів: що про це каже аналітик

Російські війська користуються тимчасовим дефіцитом снарядів в українській армії та активізували наступ на декількох напрямках.

За словами Олександра Коваленка, наразі росіяни активізували наступ, бо відчувають кураж після подій в Авдіївці.

"Це один з факторів, вони побачили можливості. Але те, що вони зараз намагаються наступати – це пов’язано переважно з тим, що нам не вистачає боєприпасів. Вони це бачать. Вони бачать те, що нам нічого протиставити їхній тактичній авіації. Ці фактори впливають на їхню впевненість. Вони користуються цією можливістю, поки у нас є дефіцит боєприпасів", – каже Олександр Коваленко.

Та додає: "Але цей дефіцит колись закінчиться. Ми маємо надію, що постачання боєприпасів вийде на той рівень, який був до початку цього політичного шапіто, який влаштували республіканці в Конгресі. Але поки є така можливість, росіяни намагаються її використати, щоб протиснути лінію боєзіткнення, захопити ті чи інші локації".

Як Росія почала повномасштабне вторгнення

24 лютого 2022 року Російська Федерація напала на Україну, розпочавши повномасштабне вторгнення. Війська окупантів вдерлися до України з декількох напрямків. За оцінками ООН, лише за перший рік вторгнення Росії було зафіксовано, що 8 мільйонів людей залишили свої домівки в пошуках безпеки.

Росія майже щотижня два роки поспіль обстрілює мирні міста та села артилерією, ракетами і дронами.

Всьому цьому передувало те, що 22 лютого 2022 року колони російської техніки, не ховаючись, зайшли до окупованого Донецька після визнання Кремлем незалежності окупованих територій, а 24 лютого російські війська здійснили вторгнення з кількох напрямків.

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