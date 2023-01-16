Війна може закінчитися просто сьогодні, це може зробити лише одна людина - амбасадорка США при НАТО 

У США впевнені, що Путін може закінчити війну в Україні.

Пані посол США при НАТО Джуліан Сміт вважає, що війна в Україні може бути завершена у будь-який момент. Це рішення залежить від російського диктатора Володимира Путіна.

Таку думку Джуліан Сміт сказала в інтерв'ю для ТСН.ua.

"Дозвольте мені бути дуже чіткою. Ця загарбницька війна, яку Росія веде вже майже рік, може закінчитися сьогодні. Прямо зараз, коли ми сидимо тут і ведемо цю розмову. І це може зробити лише одна людина. Це президент Путін. Цю війну почала Росія. І Росія може припинити цю війну негайно. Ми робимо все можливе, щоб якомога сильніше тиснути на Москву, щоб вона ухвалила це рішення. Окрім цього, ми хочемо, щоб українські сили перемогли", - зауважила вона.

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"І тому ми маємо впевненість, що за умови продовження трансатлантичної підтримки та навіть підтримки з далеких континентів, українські сили й надалі переважатимуть і зрештою переможуть на полі бою", - впевнена Сміт.

Нагадаємо, Володимир Путін на пресконференції 22 грудня раптово заявив, що не хоче "розкручувати маховик воєнного конфлікту". Водночас глава Кремля повідомив про готовність сідати за стіл переговорів і звинуватив Україну в небажанні домовлятися.

Також російський диктатор зазначив, що інтенсифікація бойових дій в Україні "веде до невиправданих втрат".

Аналітики американського Інституту вивчення війни дійшли висновку, що Путін готує росіян до затяжної, виснажливої війни в Україні.

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