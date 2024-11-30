Війна може закінчитися вже 2025 року: гучні прогнози для України

Головне питання для українців - коли ж нарешті закінчиться війна. Різні експерти роблять різні прогнози, але тепер дійсно високі ставки роблять на 2025 рік. Адже вже 20 січня Трамп офіційно стане президентом США, саме він обіцяв покласти край війні. Водночас у зоні бойових дій - пекло, а дронів, які атакують мирні міста, стає з кожним днем все більше.

Про те, чи дійсно війна може закінчитися вже наступного року та які для цього мають бути умови, розповіла Людмила Труфин в ексклюзивному огляді на YouTube-каналі TSN.ua.

В Україні не минає жодного дня без тривоги, щодня окупанти атакують як на фронті, так і цивільні об’єкти. Рої дронів намотують кола над Україною і встановлюють нові невтішні “рекорди”. 26 листопада у Повітряних Силах заявили, що за ніч Росія випустила по нашій державі 188 шахедів.

Після того, як Росія залучила до війни північнокорейських солдатів, ексголовком ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Третя світова вже почалася, але питання, коли вона все ж закінчиться, не зникає.

У світі дедалі частіше говорять з цього приводу про 2025 рік. 20 січня відбудеться інавгурація Трампа, який заявляв, мовляв, закінчить війну в Україні за 24 години. Щоправда, казав він, що це буде одразу після виборів.

Як Трамп вплине на війну?

Як вважає журналіст Віталій Портников, зміною влади в США може скористатися Путін. В ефірі “Еспресо” він зазначив, що це пов’язано із економікою РФ, й мовляв, війна може дійсно закінчитися, принаймні на деякий час. Але сподіватися, що війна закінчиться раз і назавжди не варто.

Також читайте Коли закінчиться війна в Україні: відповідь військового

"Путін має зважати на те, що відбувається з економікою РФ. Якщо він вважає, що економіка на межі краху, то може скористатися зміною влади в США в січні 2025 року і сказати: "Влада змінилася, вони нас поважають, хочуть деескалації, тому ми поки що зупинимось". При цьому Медведєв може продовжити заспокоювати внутрішню аудиторію словами на кшталт: "Але потім ми повернемося і всіх знищимо, росіяни, чекайте, ми їх усіх знищимо, просто не відразу", - спрогнозував журналіст.

Портников також зазначив, що Путіну потрібно вирішити це питання в січні - лютому, бо якщо через два роки економіка буде в критичному стані, а зараз він нічого не скаже Трампу і продовжить війну, Трамп пізніше може не захотіти вирішувати це питання.

"Трамп може увійти у смак війни. Адже війна може не зашкодити його рейтингу, а навіть посилити його позиції. Трамп підтримуватиме Україну зброєю за програмою ленд-лізу, зменшуючи витрати для США. Його поважатимуть європейці та українці як лідера світу, який дозволяє Україні боротися з російським агресором, а агресор втрачатиме економіку, і це вже видно. Тому через два роки, коли Путін захоче відновити контакти, Трамп може просто не відповісти. Він скаже: "Хто це? Не знаю такого. Зателефонуйте Дональду-молодшому, він розуміє ваші проблеми", - говорив він.

Путін буде домовлятися?

За словами Портникова, Путін усвідомлює, що має справу з людиною, яка не чекатиме біля телефону два роки. Тому або він буде домовлятися зараз, або ризикує залишитися ні з чим і закінчити війну у 2029 році, коли економіка Росії може остаточно зруйнуватися. Але чи дочекаються вони 2029 року?

"Путін не хоче кінця в 77 років, у нього ж 10 років державної діяльності на горизонті, він хоче керувати сильною країною. Тобто все залежить не від стратегічного рішення Трампа, а від уявлення Путіна про все це. Я вірю в аналітичні здібності Путіна, коли це не стосується України. Коли це стосується України, він просто втрачає контроль. У цьому плані Путін може розрахувати, коли йому краще діяти. Тоді ті, хто кажуть, що війна закінчиться у 2025 році, можуть мати рацію. Ми в принципі вирахували послідовність", - стверджує журналіст.

Як Трамп збирається закінчувати війну?

Варто нагадати один із способів Трампа, як змусити Путіна закінчити війну. Ще у своїй передвиборчій кампанії він заявляв, що його команда планує запровадити нові проєкти у галузі зрідженого природного газу та збільшення видобутку нафти в США.

Також читайте Коли закінчиться війна в Україні: оновлений прогноз від МВФ

Зазначається, що одним із перших пріоритетів буде скасування паузи у видачі нових дозволів на експорт ЗПГ. Трамп прискорить видачу дозволів на буріння на федеральних землях та відновить плани буріння на шельфі США. Він також намагатиметься домогтися схвалення будівництва трубопроводу Keystone - проєкту. План хочуть подати протягом декількох днів після інавгурації.

Після таких заяв російський мільярдер Олег Дерипаска виступив з похмурим для Росії прогнозом щодо ціни на нафту після нововведень Трампа.

"Доброго ранку, новий світ. Нафта до 50 доларів до травня, схоже, буде скрізь", - припустив він.

Трамп і до виборів обіцяв розпочати масову розробку нафтових свердловин, бо мовляв, в Америці більше чорного золота, ніж у будь-якій іншій країні у світі. Більше, ніж у Саудівської Аравії, й більше, ніж у Росії. А перед цим Трамп заявляв, що достатньо знизити ціну на нафту до 40 доларів за барель, і Путін не зможе продовжувати вести війну.

Коли припиняться бойові дії?

“Бойові дії між Росією та Україною в 2025 році можуть припинитися, оскільки обидві сторони близькі до виснаження і вважали б за краще, щоб конфлікт зійшов нанівець”, - йдеться у публікації видання The Economist.

Журналісти теж наголосили на тому, що не лише Україна зіткнулася із жорстокими наслідками війни. Російська економіка теж страждає через поєднання західних санкцій, нестачу робочої сили та виїзду людей за кордон.

Також читайте Сценарії війни в Україні: чого очікувати 2025 року і коли кінець

На початку листопада інфляція в РФ сягала двозначних цифр, відсоткові ставки становили 21%, а 40% бюджету йшло на військові витрати, тож на думку видання, в 2025 році на Україну зросте тиск з метою вступу у ту чи іншу форму переговорів із Росією.

При цьому в статті зазначають, що в рамках можливої угоди Україні «доведеться змиритися зі втратою частини своєї території». Водночас у виданні пишуть, що натомість, Україна повинна мати надійні гарантії безпеки, ідеальним варіантом яких є повне членство в НАТО. Це, ймовірно, стало б прийнятним рішенням для Києва, хоча Україні буде болісно його проковтнути. Однак із поверненням Трампа до влади Україна, ймовірно, не приєднається до НАТО протягом ще багатьох років, якщо взагалі приєднається.

“Але Україна все одно може отримати певні гарантії безпеки. У будь-якому разі, принаймні зараз здається дуже ймовірним, що обговорення розпочнуться у 2025 році, і коли це станеться, бойові дії можуть різко вщухнути навіть до припинення вогню. Саме це і сталося у 2014 році (хоча це припинення вогню ніколи повністю не дотримувалося). Поки тривають переговори, може виникнути напівзаморожений конфлікт. Недосконалий, так, але набагато кращий, ніж те, як справи зараз”, - йдеться в публікації The Economist.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "ВІЙНА ЗАКІНЧИТЬСЯ 2025-го?! Гучний прогноз і сценарії розвитку подій"

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що війну в Україні можна закінчити у 2025 році, якщо чинити тиск на РФ завдяки посиленню України та через дипломатичні інструменти.

Читайте також: