Війна на Близькому Сході: що відбувається у Газі та чому Ізраїль схиляють до перемир'я

Сполучені Штати чимдалі активніше схиляють Ізраїль до гуманітарної паузи на кілька днів.

Минає місяць від найстрашнішого теракту в історії Ізраїлю. Тепер правозахисні організації закликають країну, що постраждала від дій ХАМАСу, до перемир'я. А палестинське терористичне угруповання і надалі веде вуличні бої в місті Газа, яке повністю оточене ізраїльською армією.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.

Ізраїль хоче знищити ХАМАС

Через теракт ХАМАСу відомо про 1400 загиблих в Ізраїлі та 240 заручників, про долю яких вже місяць нічого не відомо.

Війна, яку у відповідь оголосив проти ХАМАСу Ізраїль, так само зачіпає кожного палестинця по всьому світу.

"Просто зараз ми воюємо в найважливішому центрі Сектора Гази. Я щойно повернувся звідти. Вперше за десятиліття ЦАХАЛ воює в серці Сектора Гази, в серці тероризму. Це важка і складна війна і на жаль у неї є ціна", - каже командувач південного військового округу Ізраїлю Ярон Фінкельман.

Сектор Гази / Фото: Associated Press

У Секторі Гази гинуть діти, бо ХАМАС навмисно так розмістив свою інфраструктуру

Навколо найбільшого в Газі шпиталю Аль-Шифа все в наметах: тут сотні людей, хоча ізраїльська армія давно заявляла, що один зі штабів ХАМАСу розташований просто під шпиталем. Не зважаючи на заклики до евакуації, тут досі багато дітей.

Ізраїльські військові у Секторі Гази / Фото: Associated Press

Статистика, яку публікує підконтрольне ХАМАСу міністерство охорони здоров'я Сектору Гази така: за місяць цієї війни загинуло більше десяти тисяч палестинців, дві третини з них - жінки та діти.

Сектор Гази / Фото: Associated Press

Ізраїльські військові продовжують наводити докази того, що угруповання ХАМАС облаштовує свою бойову інфраструктуру, прикриваючись цивільними життями - один з останніх прикладів це тунель, який виходить на поверхню поруч із дитячим парком.

Ізраїль закликають до паузи

Сполучені Штати чимдалі активніше схиляють Ізраїль до гуманітарної паузи на кілька днів. Вважають, це допоможе переговорам про звільнення принаймні частини заручників. Ізраїльський прем'єр Нетаньягу каже, що він проти.

Слідом за держсекретарем Сполучених Штатів спершу до Ізраїлю, потім країнами Близького Сходу відправився директор ЦРУ.

В Токіо міністри країн Великої сімки збираються робити спільну заяву, в якій імовірніше за все теж закличуть Ізраїль до гуманітарного перемир'я.

Сектор Гази / Фото: Associated Press

Ізраїльська преса, яка до цього кілька днів писала про можливий візит Володимира Зеленського - тепер повідомляє, що візит відкладено на невідомий термін через те, що інформація просочилася в ЗМІ.

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