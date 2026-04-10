Війна на паузі: як п’ять тижнів конфлікту в Ірані змінили світ та роль України

Те, що планувалося як блискавична операція з повалення режиму аятол, перетворилося на незавершену війну, де кожен називає себе переможцем. П’ять тижнів операції «Епічна лють» (або «Рик лева») призвели до вбивства верховного лідера Ірану, але водночас поставили світ на поріг економічного колапсу.

Про те, чому американські авіаносці не змогли зламати іранську систему та яку роль у захисті Перської затоки відіграли українські експерти — у великому репортажі Олени Чернякової для ТСН.

Чому почалась війна в Ірані

Війні передували виснажливі переговори. США наполягали на вивезенні запасів збагаченого урану, Тегеран вимагав зняття санкцій. Дональд Трамп, вірний своїй тактиці, встановив двотижневий дедлайн.

«Вони не можуть і далі загрожувати стабільності регіону. Якщо угоди не буде — трапляться неприємності», — заявив Трамп 19 лютого.

Неприємності почалися 28 лютого о 8-й ранку.

Ліквідація диктатора: успіх, що не став фіналом

Авіаносці США та ізраїльська авіація вдарили по 30 цілях. Головною подією стало вбивство 86-річного Алі Хаменеї. На його резиденцію скинули 30 авіабомб, знищивши всю верхівку режиму.

Однак режим встояв. Система дублювання влади, вибудувана десятиліттями, висунула нового лідера — сина загиблого, Моджтабу Хаменеї. Попри чутки про його важке поранення, режим відповів тактикою «тисячі порізів».

Відповідь Ірану

Іран не пішов у пряме зіткнення, а вдарив по логістиці та енергетиці союзників США. Під вогнем опинилися Саудівська Аравія, ОАЕ, Катар. Ціни на газ у ЄС підскочили на 70%, на нафту — на 35%.

За перший тиждень союзники вистріляли понад 800 ракет до систем Patriot — запас, який відновлюється два роки. У цей момент на арену вийшла Україна.

Український фактор у Перській затоці

Україна стала єдиною країною, яка надала реальну допомогу в захисті неба. 200 українських експертів прибули в регіон, щоб навчати місцевих збивати рої дронів. Володимир Зеленський підписав дві десятирічні оборонні угоди з лідерами Близького Сходу.

Володимир Зеленський: «Це демонстрація рішень: як повинна захищатись інфраструктура від ударів різного характеру. Ми формуємо десятирічне співробітництво. Це наш глобальний експорт досвіду».

Пауза чи фінал?

Війна влетіла світу в копійку: лише ЄС втратив 14 мільярдів євро. Рейтинг Трампа в США почав падати через ціни на заправках. У відповідь президент США вдався до ультиматумів, погрожуючи завтра до опівночі знищити всі мости та електростанції Ірану.

Проте за кілька годин до дедлайну, за посередництва Пакистану, сторони домовилися про перемир’я на два тижні. Трамп називає європейських союзників «паперовими тиграми», але факт залишається фактом: США втратили чимало зброї та іміджу, а режим аятол, хоч і поранений, досі тримає в руках ключі від Ормузької протоки.

