Війна на півночі Харківщини: військові ЗСУ відверто розповіли, що там відбувається

Війна в Україні

Реклама

На півночі Харківщини не вщухають бої дронів та артилерії, а ворожі диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) постійно шукають шляхи для проникнення вглиб української території. Аби унеможливити наближення окупантів до обласного центру, цілодобово працюють екіпажі батальйону безпілотних систем 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені Івана Виговського.

Знімальна група ТСН стала свідком, як екіпаж важкого гексакоптера «Вампір» виконував спеціальну нічну місію — знищення ворожої схованки.

На екранах розміщений QR-код — це спеціальний збір саме на гексакоптери «Вампір», які критично необхідні Воїнам 58-ї бригади для захисту Харківщини.

Реклама

Війна дронів і мінування: як захищають Харківщину

З перервами лише на короткий відпочинок, екіпажі бомберів щовечора вантажать у пікапи дрони, боєприпаси та інструменти і вирушають на позиції. Вони працюють впритул до північного прикордоння, незважаючи на погоду. З собою завжди беруть додатковий захист.

«Коток», штурман екіпажу важкого бомбера 58 ОМПБр, пояснює інтенсивність роботи:

«Зараз дуже так багато-багато роботи. Влітку ми починаємо працювати о пів на одинадцяту-одинадцятій, і працюємо там до третьої, до пів на четверту. То зараз ми працюємо прям з четвертої вечора, з п’яти вечора і прям до шостої, до пів на шосту, до п’ятої. Коли як».

Наразі значну частину часу екіпажі присвячують мінуванню потенційних шляхів і маршрутів просування ворога.

Реклама

«Норд», пілот важкого бомбера 58 ОМПБр, підтверджує зміну пріоритетів:

«Зараз більше мінування йде. Це можливі шляхи просування ворога? Да-да-да! Де ДРГ, піхота проходить, там до позицій. Логістику мінуємо загалом».

Крім того, екіпаж «Норда» виконує багато стартів для доставки найнеобхіднішого — боєприпасів, їжі та води — піхотинцям на «нулі».

Знищення цілі: нічна місія «Вампіра»

Проте найбільше пілоту «Норду» подобається працювати саме на ураження. Для цього вони використовують потужні чотирьохсоті боєприпаси МОА.

Реклама

«Норд»: «Боєприпаси, якщо брати на ураження виліт — то чотирьохсоті МОА. Коли кидаємо. Вони більш точно залітають. Та й в принципі, ураження цікавіші, ніж там мінування чи логістику відправляти».

Цієї ночі ціль була максимально «жирна»: схованка московитських фахівців, які тероризують північне прикордоння.

«Коток»: «У нас буде три боєкомплекти. Два, які будуть розривні, ми розкриємо хату. Кришу — все. А потім закинемо туди просто запальничку. І ми їх спалимо!»

Незважаючи на високий ризик бути збитим стрілецькою зброєю через великий розмір дрона, пілот «Норд» ризикнув знизитись, аби забезпечити максимальну точність.

Реклама

Після скидання перших бомб, на екрані спостереження було видно яскраве займання:

Після успішного повернення дрона штаб підтвердив: завдяки колективним старанням воїнів 58-ї бригади, стартових майданчиків російських пілотів поблизу українського кордону стало менше.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 13:00 новини 15 грудня. Дрони атакували Москву! Другий раунд ПЕРЕГОВОРІВ у Берліні!