Війна на роки чи замороження конфлікту: що чекає на Україну – прогноз військових та експертів

Коли закінчиться війна? І головне як? Експерти, політики та військові вчергове шокують суспільство своїми прогнозами. Що відбувається на полі бою і що потрібно зробити зараз, аби зупинити агресію РФ. Без перемовин, схоже, вже не обійтися – про це все більше і більше говорять в Україні та світі. Але Росія продовжує грати на публіку, говорячи про бажання миру, паралельно висуваючи ультиматуми.

Усі деталі гучних заяв про мирні переговори і про те, що роблять зараз в Україні та світі, аби війна закінчилась – в ексклюзиві TSN.ua. розповіла Вікторія Панченко.

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Гучні заяви про закінчення війни

Військовий шокував заявою про те, коли закінчиться війна в Україні. Шанси на те, що війна в Україні завершиться найближчими роками – близькі до нуля. Таку думку висловив заступник комбата 47-ї ОМБр "Магура" Олександр "Геній" Ширшин.

Так, на запитання журналістів про те, чи може війна закінчитись у 2024-2025-х роках, військовий зазначив, що, на його думку, цього не станеться.

"На мою думку, шанси близькі до нуля. Я недавно почав задавати собі таке питання "в якому році капітулював Іран?". Я вам скажу: ні в якому році він не капітулював. І досі продовжує воювати, досі продовжує тероризувати той самий Ізраїль... Росія – це країна, яка в рази більше Ірану, в рази має більше ресурсів. Говорити про те, через скільки років закінчиться ця війна я не можу, на жаль".

В свою чергу режисер і військовослужбовець Олег Сенцов в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив, що Україні взагалі потрібно готуватися до 10-річної війни.

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На думку Сенцова, Україна має зрозуміти, що війна з РФ – складна, серйозна, вона надовго, тому всім потрібно готуватися.

Ба більше, інший військовий вважає, що війну ні в якому разі не потрібно "заморожувати". Якщо війну Росії проти України "заморозити" сьогодні, то російська армія через кілька років повернеться, і ми перекладемо це на спини наших дітей. Про це сказав Володимир Собіпан, командир першого десантно-штурмового батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.

За його словами, під час боїв за Донецький аеропорт 2014-2015-х рр. не було розуміння того, що це буде така велика війна, як зараз.

"Ми думали, що зараз усе відіб’єм назад і все. Тоді ніхто не думав, що воно ось так "заморозиться". Чого мабуть зараз і бояться, щоб так не заморозилось, як тоді, 2014 року. А потім раз і через вісім років що в нас вийшло – вони до нас приїхали. Так само мабуть і зараз наша держава, президент, верховний головнокомандувач – всі розуміють це і бояться так само заморозити. Тому що три, п’ять, десять років – скільки? Ми перекладемо це на спини наших дітей. Не потрібно заморожувати цю війну".

"Смертельне літо"

Ще однією заявою вразили аналітики Інституту вивчення війни: на Україну і РФ чекає "смертельне літо"! Ба більше, для України завдання наразі полягає в тому, щоб за допомогою свіжої західної зброї утримати позиції. Про це пише The Wall Street Journal.

Водночас, за інформацією українських силових структур, Росія, найвірогідніше, продовжить застосовувати свій стандартний підхід, жертвуючи великою кількістю військ заради невеликих успіхів.

Стратегія України

В умовах, коли лінія фронту практично не рухається, обидві сторони намагаються використовувати глибокі удари, щоб отримати перевагу напередодні зими, пише The Wall Street Journal. Так, Росія завдає ударів по електростанціях та інших об'єктах інфраструктури України, що призвело до відключення електрики в багатьох містах.

Також Росія завдає ударів по українських оборонних позиціях за допомогою планувальних авіабомб. Тим часом Україна, маючи мало шансів домогтися найближчими місяцями чогось більшого, ніж утримання лінії фронту, націлює на Крим ракети дальнього радіусу дії, надані США. Про це сказав високопоставлений представник Міністерства оборони США.

Цікаву думку щодо завершення війни в Україні висловив президент Фінляндії Александр Стубб. Він запевняє, що дного телефонного дзвінка очільника Китаю Сі Цзіньпіна вистачить, щоб закінчити війну Україні, бо Росія дуже залежна від Китаю.

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"На початку війни Китай спостерігав, хто і що буде робити, і які наслідки це матиме. Але з часом почав надавати Росії різні види допомоги. Не пряму військову допомогу, але часто допомогу пов'язану, наприклад, з енергетикою і таке інше. Росія зараз настільки залежить від Китаю, що один телефонний дзвінок Сі Цзіньпіна міг би вирішити цю кризу... Якби він сказав: "Час почати мирні переговори", Росія була б змушена це зробити. У них не буде іншого вибору".

Також президент Фінляндії додав, що це було б "правильним" рішенням для Китаю і показало б його лідерство на світовій арені. Також політик не погодився з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном, який виступає за припинення вогню в Україні для початку переговорів.

Зеленський про припинення вогню

У свою чергу, президент Володимир Зеленський публічно прокоментував пропозицію від прем'єра Угорщини Віктора Орбана під час його візиту до України про невідкладне перемир'я. За словами Зеленського, не можна просто говорити про припинення вогню – потрібен план. Про це він заявив під час інтерв'ю для Bloomberg.

"Ми в принципі не можемо довіряти Путіну, бо для нас він вбивця і агресор. Важливо, що Угорщина визнає, що Росія – агресор, що визнає територіальну цілісність і суверенітет України".

Президент нагадав, що Україна мала "сотні зустрічей" ще від часів Мінських угод з домовленостями щодо перемир'я, і Росія все це зривала.

"Тому тільки якщо це буде на міжнародному зрозумілому майданчику у присутності країн, лідерів, яким довіряють. Вони мають різні думки щодо етапів закінчення цієї війни, але ми всі повинні бути на одному боці, ми повинні довіряти одне одному".

За його словами, потрібне розуміння, що Росія не буде використовувати припинення вогню для накопичення техніки на окупованій території України, коли Україна, будучи зв'язаною умовами перемир'я, не буде зупиняти її своїми ударами. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан визнав, що Зеленський у розмові відкинув запропоноване ним "перемир’я" України з Росією із замороженням поточної лінії фронту.

Путіна запросять на другий Саміт миру?

Однак, Володимир Зеленський згоден на участь диктатора Путіна у наступному Саміті миру. Він заявив, що диктатора Росії Володимира Путіна можуть запросити на наступний Саміт миру щодо України. Однак, на думку Зеленського, Путін навряд приїде на захід, оскільки він "надто наляканий", щоб сісти за стіл переговорів.

У зв'язку з цим "найближчим часом" мирний діалог із Росією не розпочнеться, а для того, щоб конфлікт "закінчився справедливо для України та всього світу", потрібні спільні дії США та Китаю, зазначив Зеленський.

На його думку, Вашингтон і Пекін, якщо вони "залишать осторонь свої розбіжності", можуть виступити посередниками для завершення війни. Водночас Пекін має відігравати "серйозну роль" у врегулюванні конфлікту, і йому потрібно "натиснути" на Росію для припинення бойових дій, наголосив президент України.

Нагадаємо, відомий історик заявив, що якщо РФ піде на перемовини з Україною – то Кремль висуне дуже гострі умови.

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