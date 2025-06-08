Війна на території Росії: удар по "Іскандерах" та оточення ворожих підрозділів

Війна в Україні / © ТСН.ua

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Українські збройні сили продовжують завдавати асиметричних ударів по ворогові на його ж території. На Курщині українські бійці взяли в оточення одразу декілька російських підрозділів, а в Брянській області знищили три ракетних комплекси «Іскандер-М», з яких ворог обстрілював Київ. Під час удару по «Іскандерах» було знищено російських ракетників, серед яких високопоставлений офіцер.

Про деталі цих успішних операцій розповів у своєму репортажі в ТСН.Тиждень військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Брянщина

Під час спроби обстрілу Києва 5 червня була знищена російська пускова установка «Іскандер-М». А разом з ракетами і чотирнадцять вбивць, які їх запускали. Половина зі списку ліквідованих — офіцери. Серед них — підполковник Олег Подозьоров.

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Установка, яку спалили «Хаймарси», була розгорнута за 40 кілометрів від кордону, в Брянській області РФ. Ракетники, напевно, думали, що їх не дістануть. Але безкарність воєнних злочинців закінчилася.

«Вести війну, я вважаю, треба на їхній території. Вони продовжують лізти. Треба заходить туди і розбивати їхнє угруповання», — зауважив «Радік», офіцер 253-го ОШБ «Арей» УДА.

Курщина

«Радік» та його побратими з батальйону «Арей» воюють в Тьоткіному — великому селищі на Курщині. Українські війська зайшли до Тьоткіного кілька тижнів тому. Бої тривають практично в центрі селища.

«Розганяють їхні місцеві пабліки, їхні військові, що Тьоткіно в оточенні. І це також, з огляду на те, що відбувається „за порєбріком“, дуже непогано впливає на загальну ситуацію. В тому числі, їм приходиться відтягувати сюди підрозділи, які тут не стояли», — розповідає «Фарік», офіцер 253-го ОШБ «Арей» УДА.

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Росіяни чіпляються за промислову зону Тьоткіного. Піхотинці атакують ворога, вступаючи в бій з росіянами на близькій дистанції. Українська авіація високоточними бомбами руйнує пункти управління ворожих дронів.

Наші закріпились в Тьоткіному. Зокрема, й частина «Української Добровольчої Армії», батальйон «Арей».

«Це стратегічно важливий об’єкт. Перед тим, як ми зайшли в село, по нас за чотири дні використали 209 КАБів і не могли нас вибити. Проти нас почали застосовувати спецуру — Псковський спецназ», — розповів «Македонець», командир 253-го ОШБ «Арей» УДА.

Штурмовики «Арея» прорвались до залізничного мосту. А на іншій ділянці кілька українських відчайдухів захопили велику групу російських полонених.

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«9 чоловік їх було, не 9, а 11, але 2 не вивели. Росіяни побачили, що їх ми виводимо, руки зв’язані, ми їх виводимо з позиції. І вони начали їх FPV-шками добивать. Двоє не вижило, бо вони вбили їх», — розповів офіцер з позивним «Радік».

Як пояснив «Фарік», серед полонених був один офіцер та спецпризначенці, тому росіяни намагалися знищити «своїх» до того, як вони встигнуть передати якусь інформацію.

Про те, що під час захоплення в полон по росіянах стріляла власна артилерія підтвердили полонені — Євгеній Збоєв та Владислав Чернишов.

Російського офіцера Олексія Мамаєва вдалося вивести з-під обстрілу «своїх» без жодної подряпини. Він досі здивований винахідливістю українців, які, прикинувшись росіянами, захопили спецпризначенців.

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Інтелект, здається, це єдиний ресурс, якого не бракує українцям. Там, де наші військові діють розумніше від ворога, ситуація залишається під контролем.

Сіверщина

У 10-ій гірськоштурмовій бригаді «Едельвейс» щойно створено окремий батальйон безпілотних систем. В нових умовах, які склалися на цій ділянці фронту, це просто необхідність.

«Це не прямі стрілецькі бої, тому що на десять „орків“ [російських солдатів], дев’ять вбиваються силами безпілотних систем, і один — десь артилерія або стрілецький бій», — розповідає Борик», командир роти батальйону безпілотних систем «Стриж» 10-ої ОГШБР:

Бригада другий рік тримає оборону біля Сіверська. Росіяни вже кілька тижнів поспіль намагаються взяти місто в кільце.

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«Вони роблять все, щоб перекрити нам логістику і вразити позиції пілотів. Це у них зараз пріоритетні цілі. Звісно, ми готуємо позиції, щоб змінити точки, з яких ми працюємо», — розповів «Панда», заступник командира батальйону безпілотних систем «Стриж» 10-ої ОГШБР.

Від дронів тут відбиваються дробовиком.

«До нас долітають ФПВ противника, РЕБу ми не довіряємо, довіряємо тільки помпі», — зізнається «Зая», т.в.о. командира взводу.

Звідси по ворогу теж працюють FPV-дронами, але особливими. Вони називаються «Дартс». Це такій собі FPV, тільки з крилами.

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Використовується, зокрема, для ураження гармат противника, тобто, для так званої контрбатарейної боротьби. Замінює собою далекобійні українські гармати. Але ця «пташка» в зборі коштує в 5 разів дешевше, ніж один артилерійський снаряд. Дешева, але ефективна зброя має крила з пінопласту, а корпус — із фанери. По ворожій техніці працюють тандемним зарядом.

«Кумулятивна струя до десяти метрів пробиває всі цілі», — пояснює «Паштет», оператор БПЛА.

«Дартс» долає до півсотні кілометрів і, якщо наведеться на ціль, РЕБ його вже не зупинить. Саме те, що потрібно під Сіверськом.

«В радіусі тридцяти кілометрів я забув, коли бачив якусь важку техніку, наприклад, якийсь танк. Ми фокусуємося на логістиці, на переміщенні важкої техніки, яка готується до штурмів», — розповідає «Паштет».

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Боєприпаси для «Дартс» готують тут, в підземній майстерні, яка працює на весь батальйон безпілотних систем.

Куп’янщина

У районі села Дворічна на Харківщині тримає оборону 8-ий батальйон 10-ої гірськоштурмової бригади. Ворог перейшов на правий бік річки Оскіл та захопив частину Дворічної. Він намагається створити плацдарм. І з цього плацдарму розпочати оточення Куп’янська.

«Лінія стала. В них немає просування. Хлопці стоять і в селі, і біля села», — зауважив «Малий», помічник гранатометника.

Доставка їжі, боєприпасів, медикаментів оборонцям Дворічної — смертельно небезпечна. В повітрі — десятки ворожих ФПВ. А земля під колесами всіяна мінами.

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На цей момент єдине рішення допомогти втримати село — наземні роботизовані комплекси. Безпілотник схожий на такий собі «мультитул» на гусеницях. Доставка вантажів, евакуація загиблих та поранених, встановлення загороджень і навіть мінування — під кожне завдання свій модуль.

Рель’єф і погода поки що дозволяють заїжджати до Доворічної і колісними роботами. Вони можуть долати відстань 10 км туди і назад.

«Практично війна дронів, що повітряних, що наземних. Насамперед, для чого це потрібно, це збереження життів», — зауважив «Кицюня», командир відділення взводу вогневої підтримки:

Робот зберігає життя піхотинця. Але замінити його не може. Війну виграють люди. Україна тримається там, де стоїть піхота.

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Нагадаємо, Росія поширила фейк про просування своїх військ до адміністративного кордону Донецької області та нібито наступ на територію Дніпропетровщини.