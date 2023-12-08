Війна нарешті може завершитися: яку гучну заяву зробили в США і перед яким вибором постане Путін

У США нарешті назвали, коли має завершитись війна в Україні. Про плани Білого дому на 2024 рік, допомогу Україні та долю тимчасово окупованих територій розповів заступник радника Білого дому Джонатан Файне.

Подробиці — в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіста Артема Зябкіна.

Важлива звістка зі Сполучених Штатів

Нарешті хоч якась добра новина зі США. На фоні “безкінечних” дискусій навколо допомоги Україні в американському Конгресі у Білому домі розставили усі крапки над “і”. Заступник радника Байдена з питань нацбезпеки Джонатан Файнер видав стратегічний план США по Україні. Він точно співпадає з надіями всіх українців. У Вашингтоні не планують затягувати війну, натомість хочуть завершити її уже наприкінці 24-го року.

Це прорив

“Ми б хотіли, щоб наприкінці наступного року українці опинилися на таких позиціях, за яких Росії довелося б ухвалювати рішення: або сісти за стіл переговорів на умовах, прийнятних для України і які спираються на Статут ООН, диктуючий суверенітет і територіальну цілісність України, всієї території України, або вони матимуть справу з сильнішою Україною, що спирається на потужнішу промислову базу в США та Європі та всередині України, а також здатні знову розпочати наступ”, — сказав Файнер.

Як пишуть ЗМІ, така риторика ледь не проривна для США, бо вони чи не вперше чітко заявили, яка є ціль на цю війну. Згадайте тільки розпливчасті формулювання як от “не дамо Путіну виграти”, або ж “допомагатимемо Україні скільки буде потрібно”.

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Так от тепер ми знаємо, який план у США — до кінця наступного року змусити Росію піти на поступки Україні та повернути їй захоплені території. Як ні, то Росія уже матиме справу з зовсім іншою Україною: з потужнішою армією та економікою.



Чи можливо реалізувати це? Насправді так, але для цього потрібно багато зброї та фінансів. Наразі Білий дім заклав для України 61 мільярд доларів допомоги, але за це ще мають проголосувати конгресмени. А з цим поки що проблеми, та такі, що сварить парламентарів навіть Байден. У своєму крайному зверненні він буквально “наїхав” на республіканців, які і блокують допомогу.



Republicans in Congress are threatening to cut off support for Ukraine unless they can force through their extreme partisan border policies.



It’s political blackmail, pure and simple.



The stakes are too high and the consequences are too significant for political brinksmanship. — President Biden (@POTUS) December 6, 2023

“Республіканці в Конгресі погрожують припинити підтримку України, якщо їм не вдасться проштовхнути свою вкрай заангажовану прикордонну політику. Це політичний шантаж, справжнісінький і простий. Ставки надто високі, а наслідки — надто значні”, — написав Джо Байден.

У Білому домі готові на поступки?

Але у Білому домі розуміють, що надмірний тиск на своїх політичних опонентів до добра не доведе. Ті і так стоять рогом на своєму і не хочуть йти на поступки. А от Байден, як пише Reuters, уже готовий йти на них у питаннях внутрішніх, аби тільки кошти таки пішли в Україну. Зауважимо, що разом з Україною, так само повністю заблокована допомога і Ізраїлю, та навіть Тайваню. Доля цих грошей має вирішитися до 14 грудня, тож часу обмаль.

А чи “реальні” плани США?

Гроші — це важливо, але ж воювати доведеться тільки українцям. Для цього Україні потрібно більше новітньої зброї. 7 грудня Київ запросив у Вашингтона нові “смаколики” для ЗСУ. Перелік справді вражає своєю амбітністю. У ньому, окрім додаткових F-16, ще й інші винищувачі — новіші F-18 Hornet, а також військові гелікоптери Apache та Black Hawk та подібні до українського АН-124 “Руслан” американські C-17 Globemaster і C-130 Super Hercules — це вантажні літаки .

Також у списку дещо новеньке — це безпілотник MQ-9B Skyguardian. Ця новітня розвідувальна пташка має допомогти ЗСУ бачити Крим та прикордоння як на долоні та допомагати українським ракетчикам частіше дарувати бавовну рашистам.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВІЙНА НАРЕШТІ ЗАВЕРШИТЬСЯ?! В США зробили гучну заяву! Путіну доведеться вибирати!



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