Війна не закінчиться раніше 2027 року?: військовий експерт шокував прогнозом

Питання закінчення війни Росії проти України звучить постійно як у нас, так і за кордоном: коли, як і на яких умовах. Президент Володимир Зеленський нещодавно зробив гучну заяву. За його словами, війна в Україні може закінчитися вже наступного, 2025 року. Мовляв, ситуація на полі бою дозволяє говорити про такі перспективи.

“У жовтні, листопаді, грудні у нас є шанси зрушити справи у напрямку миру і тривалої стабільності. Ситуація на полі бою створює нагоду зробити цей вибір — вибір рішучих кроків, які дозволять закінчити війну не пізніше 2025 року”, — заявив Зеленський під час саміту Україна — Південно-Східна Європа.

Президент каже, що сподівається на “лідерську позицію президента Байдена”, “сильні та мудрі кроки Британії, Франції, Німеччини, Італії” та інших країн, щоб забезпечити мир в Україні. За його словами запрошення України до НАТО і майбутнє членство були б реальними кроками до миру.

Водночас останніми місяцями Росія почала активно просуватись на фронті. У серпні та вересні 2024 окупанти захопили в 5,5 разів більше території, ніж за весь 2023 рік.

За даними War Mapper, у першому півріччі цього року Росії вдавалось захопити максимум по 200 квадратних кілометрів на місяць, в серпні вже 351, у вересні — 468 квадратних кілометрів.

Перспективи розвитку і закінчення війни у коментарі ТСН.ua проаналізував військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Утім, на його думку, Україна втратила шанс швидко завершити війну з Росією.

Україна втратила шанс швидко закінчити війну

Якщо б у 2022 році західні партнери надали Україні усе те, що просив головнокомандувач Валерій Залужний, до кінця року була можливість виштовхати російську армію за межі України, вважає Роман Світан.

“Причому з Криму в тому числі. Тоді було всього лише близько 180 тисяч російської армії, не підготовленої. А нам треба було літаки, на які були виділені так і не використаних 100 мільйонів доларів. І нам не дали практично нічого. Ми тоді витиснули росіян з Ізюмського котла, прибирали їх з правого берега Дніпра. Тобто можна було б просуватися далі. Нас просто зупинили наші партнери”, — каже військовий експерт.

За його словами, в 2022 році можна було відновити територіальну цілість.

“Якщо б нам дали ті самі літаки, танки, ракети і боєприпаси, які просив Залужний, то вже цього року ми б вже завершували звільнення Криму і Донбасу”, — вважає Роман Світан.

Скоріше за все, війна не закінчиться у найближчі 3 роки

Сьогодні Україна перебуває в тій ситуації, коли не можна спрогнозувати поставки необхідних боєприпасів і засобів ураження на якийсь найближчий час.

“Тому, якщо виходити з того, що є — без перебільшення, тобто, що ми вже отримуємо і реально плануємо отримувати — літаки почали, “Міражі” підійдуть, засоби ураження — то раніше, ніж через три роки, ми не закінчимо звільнення нашої території”, — каже Роман Світан.

Водночас, на його думку, бойові зіткнення не припиняться до розвалу Російської Федерації. На що потрібно ще не менше семи-восьми років.

“Знову ж таки, якщо будуть застосовані певні економічні важелі на Російську Федерацію і введені вторинні санкції на країни і компанії, які з РФ співпрацюють. Тому мінімальні строки, які можна зараз планувати, це три роки”, — вважає Роман Світан.

За його словами, 2025 року, якщо Україна отримає в достатній кількості літаки і засоби ураження до них, зможе почати звільнення чи звільнити Крим.

“Це тільки під кінець наступного року. А зачищати Крим повністю і почати звільнення Донбасу ми зможемо тільки 2026 року. Причому виходом по Дону на Ростов. Тільки так, бо інакше Донбас вже не звільнити. Вони вже занадто далеко зайшли. А це означає, що 2026 і 2027 роки нам ще воювати”, — каже військовий експерт.

Роман Світан вважає, що активні бойові дії триватимуть ще щонайменше три роки. А після витіснення російської армії з території України, на території РФ можуть виникати воєнні конфлікти, які доведеться стримувати.

“Нам ще потрібно бути учасниками розвалу Російської імперії на складові її держави, яка буде проводитися, в тому числі, і воєнними способами. Тобто буде велика кількість воєнних конфліктів на території РФ, які будуть до нас теж діставати. Треба буде стримувати такі сплески і воювати, зрозуміло, з меншою інтенсивністю, але тим не менше воювати”, — каже Роман Світан.

За словами військового експерта, сьогодні ситуація на фронті ускладнюється.

“Російська воєнна машина запущена на повні обороти, і росіянам допомагають Північна Корея, Китай, Іран. А це вже додаткові сили і засоби, які можуть з'явитися у Росії — з ними доведеться боротися”, — розповів Роман Світан.

Як звільнити окуповані території

Україна має кращу позицію з точки зору ведення бойових дій, вважає Роман Світан — російська армія притиснута до моря в Азовському регіоні, затиснута в оперативному котлі в Криму. Втім, щоб звільнити Донеччину, ймовірно, ЗСУ доведеться заходити на територію РФ.

“Є можливість відсікти Донбас по Дону — мабуть, треба буде заходити на російську територію. Зараз вже ніхто не сумнівається, що це можливо. Ми зайшли на Курську землю, а для того, щоб звільнити Донбас, треба буде заходити на Воронезьку територію, на Ростовську, доходити до Сіверського Донца, до Дона. Ц Але це все час. Це серйозні операції, до яких треба серйозно готуватися”, — каже Роман Світан.

За його словами, єдиний механізм, щоб виконати такі операцію — це професійна армія.

“Не любительська армія, не мобілізована армія, яка чекає демобілізації. Це армія з військовослужбовців, які вибрали в професію військовий шлях на десятки років. Тобто армія, яка зараз не створена. На даний момент закони про мобілізацію не створюють професійну армію, а навпаки її руйнують. Тому нам ще треба тут працювати”, — вважає військовий експерт.

Чому Україна продовжує втрачати території

Сьогодні росіяни намагаються закінчити літню воєнну кампанію — вийти на кордони Донецької і Луганської області.

За словами Романа Світана, для цього ворог кидає всі наявні резерви та використовує сухі дні та тижні, які лишилися. Тому інтенсивність боїв максимальна з використання всіх сил та засобів.

“А оскільки у нас за останній рік провалена повністю мобілізація — у нас не створюється професійна армія, а руйнується. Вона руйнується “бусифікацією”, “могилізацією”, законом, який не поставив у стрій професіоналів, а поставив на лінію зіткнення людей, які воювати не можуть з різних причин — не мотивованих, мобілізованих у примусовому порядку людей, які кидають зброю, позиції, підставляють професійні частини. Як це було, наприклад, в Вугледарі. Причина наших бід і втрат — це неправильний підхід до формування армії. Як не професіональної, а “бусифікованої”, — вважає військовий експерт.

Що треба змінити вже зараз

Змінити ситуацію зараз можна, якщо поставити в стрій хоча б мотивованих військових, каже Роман Світан.

“А це держслужбовці, мотивовані грошовим забезпеченням від держави. Тому поки не поставимо в стрій держслужбовців, бо професійну армію швидко не побудуєш, будемо “сипатися” по східному фронту, втрачати наші території кожен день”, — вважає Роман Світан.

Нагадаємо, Росія призупинила масовані ракетні атаки по Україні. Колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов припустив неочікуваний сценарій.

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