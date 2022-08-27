Війна однієї людини: Піонтковський розповів, чому "фюрер" Путін боїться загальної мобілізації

Російський президент-диктатор Володимир Путін підписав указ про збільшення армії РФ.
Указ "фюрера" свідчить про те, що він хоче збільшити реальну кількість військовослужбовців. Таке рішення також означає відмову від масштабної мобілізації.
Про це ТСН розповів російський опозиціонер і публіцист Андрій Піонтковський.
За його словами, зовні указ про мобілізацію виглядає, як "крок воїна, командира, який веде націю на війну з нацистськими врогами".
"Рішенням про збільшення армії на 143 тисячі він (Путін - Ред.) планує знайти резервістів і так званих військових добровольців. Фактично - найманців. І ми бачимо, де він їх нашкрібує, - у в'язницях. Його улюбленець, колишній зек Пригожин (власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин - Ред.) їздить по місяцях ув'язнення і обіцяє волю, фінансову винагороду. Усе це говорить про одне, що, незважаючи на усі зусилля пропаганди, соціальної підтримки суспільства у війні немає. Коли головнокомандува, президент боїться оголосити всезагальну мобілізацію, то це показує, що ця війна за великим рахунком - війна однєї людини", - наголосив російський опозиціонер.
Як повідомлялося, Володимир Путін підписав 25 серпня указ про збільшення чисельності збройних сил від 1,9 до 2 млн 39 тис. осіб. Документ набуде чинності від 1 січня 2023 року.