Військовий експерт Олег Жданов / © ТСН

У Чернігівській області російський дрон типу «Шахед» атакував автомобіль мобільної вогневої групи. Це сталося у понеділок, 2 грудня, під час роботи по безпілотниках. Атаку здійснив дрон з онлайн-управлінням.

Це нова загроза для української протиповітряної оборони. На яку відстань можуть діставати такі «Шахеди», у чому їхня небезпека та скільки їх в армії Росії — про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Куди можуть діставати «Шахеди» з камерою: чи є загроза Києву, Дніпру чи Одесі

За його словами, такі дрони в російської армії дійсно є. Однак наразі фіксуються лише поодинокі випадки застосування «Шахедів» з онлайн-управлінням.

«На них встановлюється камера і ставиться модем. Наскільки нам відомо на сьогоднішній день, дальність дії такого модема десь приблизно до 150 кілометрів між оператором і самим «Шахедом». Це в першу чергу створює загрозу для прифронтових територій», — каже військовий експерт.

Він наголосив, що поки що ми не спостерігаємо масового застосування росіянами таких дронів. Головна причина — це вартість безпілотника, яка зростає через встановлення камери і встановлення модему.

«А стосовно глибини більше 150 кілометрів, один такий випадок був зафіксований, коли з Москви керували „Шахедами“ через супутниковий зв’язок. Більше я не пригадую за чотири роки. Тоді навіть росіяни виклали відео, як вони сидять в „Москва-Сіті“ і начебто керують „Шахедом“. Використовувалася українська сім-карта і мобільний інтернет. Ми прийняли засоби протидії і у нас мобільний інтернет приглушується під час повітряних тривог», — каже Олег Жданов.

Яка найбільша загроза від нових «Шахедів»

«Шахедам» з модемами, які російська армія використовує на прифронтових територіях, можуть протидіяти тільки засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).

«Треба визначати частоту, пеленгувати, ловити сигнал, а потім глушити засобами РЕБ. Що дуже проблематично, тому що ви розумієте, що прифронтова зона сьогодні становиться кіл-зоною», — пояснює військовий експерт.

За словами Олега Жданова, найбільша перевага для ворога і проблема для нас — це точність влучення таких безпілотників. На його думку, мобільна група в Чернігівській області, яка потрапила під удар, була випадковою ціллю.

«Вона просто потрапила їм в об’єктив. А насправді точність влучення, пошук цілей, бліндажі, місця розташування техніки, командні пункти, засоби РЕБ, артилерія — от що їм потрібно. Не навпомацки впотьмах, а з використанням камери оператор працює. Це фактично FPV-дрон тільки більшого розміру і більшої дальності», — пояснює Олег Жданов.

Україна програє війну в повітрі

Військовий експерт каже, ще одна проблема, що ми сьогодні, на жаль, змушені говорити про те, що Україна програє війну в повітрі:

«Росія нас випереджає вже по дронам, і вони вже відпрацьовують дії дронів в складі рою. А в цьому рої дрони між собою мають зв’язок. І тому один дрон, який веде розвідку, в перспективі зможе наводити на цю ціль інші дрони, які летять з ним в одному рої. І там, до речі, така сама система обходу засобів РЕБ. Якщо якийсь із дронів попадає під вплив РЕБ під час польоту, то інші дрони, які приймають сигнал від супутника, вони йому передають цей сигнал, і він може визначати своє положення в просторі, незважаючи на роботу нашої РЕБ».

Оцінити, скільки таких безпілотників є в російської армії, дуже важко, пояснює Олег Жданов. Адже ми не знаємо спроможності економіки РФ стосовно оплати цих замовлень.

«Я не сумніваюся, що Китай може поставити ці камери і модеми тисячами одиниць, або навіть десятками тисяч одиниць. Ми просто вже розбирали уламки таких дронів, наші фахівці, і відповідно ми знаємо, що це китайське виробництво. Але ми не знаємо, наскільки вони спроможні сьогодні купити. Тому що даром чи авансом Китай нічого не дає, тільки за розрахунок. Спочатку гроші — потім модеми і камери», — каже військовий експерт.