"Бавовняна" війна в Криму: про всі вибухи на півострові та затоплену в морі гордість Росії

Від початку повномасштабної війгни атаки та пожежі також були навколо тимчасово окупованого Криму. Йдеться про влучання по Чорноморському флоту Військово-морських сил Росії, який частково розташований у Чорному морі.

ТСН.ua зібрав про усі вибухи та атаки по півострову Крим та навколо нього, які сталися від початку війни РФ проти України.

"Бавовна" у Новофедорівці

Вдень 9 серпня на аеродромі "Саки", що розташований у Новофедорівці (Крим), пролунали потужні вибухи. Відомо, що цей аеродром є одним із ключових для російської авіації на півострові, який вона використовує для авіаударів по Україні. За словами очевидців, пролунало щонайменше 15 вибухів. Після цього у Криму розпочалася паніка. Росіяни масово почали залишати півострів, на виїзді перед Керченським мостом пробки із охочиз втекти до РФ не зменшуються.

У РФ заявили на аеродромі в Новофедорівці начебто "здетонували авіаційні боєприпаси", що спричинило вибухи. Також у Кремлі повідомили, що вибухи в тимчасово окупованому Криму начебто не призвели до пошкодження авіаційної техніки на аеродромі. Та як свідчать відео у Мережі, через удари по аеродрому знищено чимало російських літаків. Військовий журналіст Роман Бочкала зауважив, що судячи з короткого відео, на військовому аеродромі в Новофедорівці згоріло декілька літаків. За його даними, на відкритих майданчиках аеродрому "Саки" за 4 години до удару перебували: 13 Cу-30СМ, 12 Су-24М/Р, 1 Іл-76, 6 Мі-8.

За інформацією журналістів, до вибухів на військовому аеродромі в Новофедорівці були розташовані російські винищувачі та бомбардувальники. Журналісти "Схем" опублікували зроблений сервісом Planet Labs супутниковий знімок аеродрому від 9 серпня. На ньому зафіксовані склади та численна військова авіація.

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Удар по військовій частині окупантів поблизу Джанкоя

Зранку 16 серпня у селищі Азовське, що в Джанкойському районі окупованого Криму, пролунали вибухи в військовій частині російських окупантів. За інформацією очільника Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, влучили у сховище боєприпасів близько 07:41 ранку. Вибухи на місці події лунали кілька годин. Окупаційні екстрені служби повідомили, що через вибух та пожежу на складі боєприпасів у Джанкойському районі Криму була пошкоджена залізниця. Після нової атаки у росіян піднялася ще більша паніка. Вони почали залишати півострів швидше. Тисячі громадян Росії рушили в бік мосту через Керченську протоку. За минулу добу в обидва боки проїхали по мосту проїхало близько 38,3 тисячі автомобілів — це новий добовий рекорд трафіку, такі дані наводять управління доріг "Тамань".

Перед ранковими вибухами у Джанкої окупанти стягнули туди велику кількість техніки, боєприпасів та ППО. Так, на складах у тимчасово окупованому Джанкої зберігалися, зокрема, ЗРС С-400, ЗРПК "Панцир-С1", "Гради" та різні САУ. У районі аеродрому росіяни розгорнули вісім ЗРС С-400, щонайменше три ЗРК С-300, п’ять ЗРПК "Панцир-С1", розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

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У Росії вибухи на військовому об'єкті пояснили за "методичкою". За даними Міністерства оборони Росії, на території майданчика тимчасового зберігання боєприпасів однієї із військових частин просто сталося займання, а в результаті детонація. Але потім у Міноборони РФ пеедумали і сказали, що сьогоднішні вибухи в Криму - це диверсією.

Вибухи на авіабазі під Сімферополем

Вдень 16 серпня російські ЗМІ повідомили, що на військовій авіабазі в селищі Гвардійське Сімферопольського району Криму пролунали вибухи, у небі видно клуби чорного диму. На місці події виникла пожежа. За інформацією видання "Комерсант", російські окупанти "перевіряють версію щодо атаки малим безпілотним літальним апаратом на склад боєприпасів". За даними відомого розслідувача, керівника Bellingcat Христо Грозєва, на аеродромі розміщувалися 24 російських літаки - 12 Су-24М та ще 12 Су-25СМ. Чи отримали повітряні цілі ураження - невідомо.

Варто додати, що наразі офіційної інформації щодо інциденту немає. Також невідомо про причини вибухів.

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Удари по "вишках Бойка"

20 червня російські окупанти заявили, що нібито Збройні сили України вдарили по "вишках Бойка" у Чорному морі. Тоді загарбники повідомляли про поранення трьох людей. Україна так і не підтвердила, але й не спростувала свою причетніст до атак по платформах. Пожежа на буровій платформі палала місяць після удару, про це свідчили супутникові фото. Наразі відомо, що "вишок Бойка" у Чорному морі уже немає.

Як пояснив генерал-лейтенант Ігор Романенко, ці вишки не використовувалися за призначенням. Насправді там перебували диверсійні сили РФ, а також засоби розвідки та моніторингу за повітряним і морським простором.

Потонула гордість Чорноморського флоту РФ - крейсер "Москва"

Ввечері 13 квітня протикорабельні ракети "Нептун" підбили флагман ЧФ РФ ракетний крейсер "Москва". ЗСУ випустили по ньому дві крилаті ракети "Нептун". Внаслідок цього на борту почалася пожежа. Орієнтовна кількість екіпажу – 510 моряків. Майже усі вони загинули. Спочатку Москва навіть не хотіла офіційно визнавати таку велику втрату для їхнього флоту. Міноборони РФ давало суперечливі заяви про те, що на борту виникла пожежа, але він ще в стані плавучості. Проте за два дні Кремлю все ж довелося визнати, що "Москва" затонула. Водночас РФ примушує родини загиблих моряків з крейсера "Москва" замовчувати інформацію.

Згодом у Міністерстві оборони США підтвердили, що крейсер "Москва" потонув через влучання українських ракет, а не детонацію боєприпасів. За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 16 серпня Росія втратила у війні 15 кораблів та катерів.

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