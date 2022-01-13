Війна проти України та ракети на Кубі: підсумок тижневих перемовин Росія-Захід

США та Європа мають бути готовими до можливої військової ескалації Росії проти України. Жорсткий пакет санкцій вже готовий.

У четвер, 13 січня, у Відні відбувся останній цього тижня третій раунд перемовин між США, НАТО та ОБСЄ з однієї сторони, та Росією з іншої. Цього разу говорили на майданчику постійної ради Організації з безпеки і співпраці в Європі. За столом була й Україна. Проте проривів нуль, як і після попередніх двох раундів перемовин у Женеві між США та Росією, та в Брюсселі між Росією та НАТО.

Навіщо зустрічалися? Бо Росія поставила Заходу ультиматум: або США погодяться надати письмові гарантії щодо нерозширення НАТО на Схід за рахунок колишніх радянських країн та нерозміщення новітніх систем озброєнь в країнах Альянсу, які розташовані в безпосередній близькості до кордонів Росії, або Росія продемонструє військову відповідь.

Що це за відповідь? Лише у четвер, 13 січня, про це вперше заговорили в Москві. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров не виключив розміщення російської військової інфраструктури на Кубі та у Венесуелі. Колись це вже було. А точніше – 1962 року під час Карибської кризи, коли СРСР розмістив свої ядерні ракети на Кубі.

До чого тут Україна? Все почалося ще в жовтні минулого року з істерії в американських медіа щодо безпрецедентного скупчення російських військ біля українських кордонів. Через це Байден навіть двічі поговорив із Путіним телефоном і провів відеосаміт. Все, щоб Росія відвела свої війська від України.

Білий дім навіть погодився почати з Кремлем діалог щодо "гарантій безпеки", яких вимагає Володимир Путін, мовляв, стратегічні системи Альянсу загрожують безпеці Росії. Наче Москва – це жертва "ворожого блоку НАТО", який от-от нападе.

Результати перемовин. Всі три раунди зустрічей у Женеві, Брюсселі та Відні досить вдало охарактеризував заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, який ще вчора "радив" НАТО "збирати манатки і повертатися до рубежів 1997 року". За його словами, позиція Альянсу щодо нерозширення далі на Схід "непробивна". Але пригрозив, що Москва застосує "інші заходи та прийоми" щодо західних партнерів, якщо США та НАТО не врахують російські вимоги.

Що думають у США? Під час брифінгу, відповідаючи на запитання ТСН.ua про цілі Росії, чи дійсно Путін готується до великої війни, або все це просто блеф, представник США в ОБСЄ Майкл Карпентер сказав, що зараз ми стикаємося з кризою європейської безпеки. Біля українського кордону з російського боку перебувають близько 100 тис. боєздатних сил.

"Їхня присутність та заходи, які вони там здійснюють, викликає багато запитань про наміри Москви. Ми там бачимо всю передову зброю, артилерійські та системи радіоелектронної боротьби, боєприпаси тощо. Тому ми повинні поставитися до цього дуже серйозно. Маємо готуватися до того, що може статися ескалація. Саме тому президент Байден та держсекретар Блінкен чітко зазначили, що ми готові разом із нашими партнерами та союзниками до впровадження масивних і насправді безпрецедентних санкцій, якщо Росія військово ескалює ситуацію в Україні. Водночас це не той шлях, яким би ми хотіли йти. Ми віддаємо перевагу деескалації та дипломатії", - сказав Майк Карпентер.

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За його словами, США вже простягнули Росії руку, запропонувавши відкритий і справжній діалог. А міністр закордонних справ Польщі та чинний глава ОБСЄ Збігнєв Рау зі свого боку запропонував започаткувати на майданчику ОБСЄ широкий діалог щодо європейської безпеки.

"Ми маємо дати чітко розуміти, що ми не збираємося приймати політику сфер впливу, обмеження на право націй обирати альянси та привілеї щодо безпекових вимог однієї держави над іншою. Направду, є лише одна країна в ОБСЄ, яка здійснила інтервенцію до своїх сусідів і розміщує свої військові сили на територіях інших держав попри їхню волю. І це Росія", - наголосив Карпентер.

Якщо ж Росія відмовиться від подальших перемовин у будь-яких форматах, то, за словами американського дипломата, це продемонструє, що Москва із самого початку не була зацікавлена в цьому.