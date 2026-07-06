Війна проти багатоповерхівок: під час атаки на Київ росіяни понівечили елітний ЖК

Наслідки атаки по ЖК у Києві / © ТСН

Реклама

Від комбінованого ракетно-дронового удару росіян у Києві 6 липня постраждав ЖК «Славутич» у Дарницькому районі. Ворожий засіб повітряного нападу влучив у верхні поверхи елітної забудови.

Судячи з характеру пошкоджень, суттєвих збитків завдано чотирьом верхнім поверхам житлового багатоповерхового будинку. Ще три поверхи отримали менші пошкодження. Наслідки ворожої атаки можна побачити з вулиці. А от територію довкола ЖК вже встигли прибрати — робітники підмітали там рештки вибитого скла.

Наслідки атаки / © ТСН

Від вибухової хвилі постраждали і сусідні вежі житлового комплексу — вибиті шибки. Охорона комплексу, до якої звернувся кореспондент ТСН.ua категорично відмовила показати пошкоджене майно. Нам тільки пояснили, що обійшлося без постраждалих — пошкодження зазнала лише одна вежа комплексу.

Реклама

Росія атакувала ЖК / © ТСН

«Заходити до квартир небезпечно, оскільки ще чекаємо вибухотехніків. Які мають перевірити пошкоджені приміщення», — повідомив нам чоловік.

ЖК “Славутич” / © ТСН

До речі, у холі новобудови відчувається їдкий запах гару. Але охоронець зауважує, що зараз сморід вже значно менший. Жителі елітної новобудови навпаки розповідають, що до сусідніх квартир доступ відкритий, але щось показувати чи розповідати відмовилися. Мовляв, вони нічого не бачили, бо були у бомбосховищі.

Наслідки атаки на Київ / © ТСН

Біля будівлі працює штаб від Дарницької РДА та поліції, поліцейські приймають заяви постраждалих про пошкоджене майно. Враховуючи кількість пошкоджених будинків у Києві під час останньої атаки, можна зробити висновок, що Путін оголосив війну столичним багатоповерхівкам, бо росіяни прицільно б’ють саме по житловому сектору столиці.

Наслідки обстрілу / © ТСН

Нагадаємо, вночі 6 липня Росія вдарила ракетами по Києву. Під ударом опинилися декілька районів столиці. Найскладніша ситуація є у Подільському районі столиці.

Реклама

Новини партнерів