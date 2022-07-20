Війна, психологічні травми, бідність: в Україні починає зростати рівень злочинності

Майже в усіх країнах під час бойових дій спочатку відбувався спад злочинності, який змінював різкий сплеск після її закінчення.

Рідше крадуть, але частіше застосовують зброю – рівень злочинності в Україні досі залишається нижчим, аніж був до повномасштабної війни, кажуть правоохоронці. Але кілька останніх місяців все ж починає зростати. І йдеться не лише про дії окупантів, а про своїх же громадян, які нехтують законами. Із початку року силовики відкрили понад 100 тисяч справ, але у майбутньому готуються до ще більшого сплеску злочинів.

Про це йдеться в ТСН.

Попри війну злочинний світ в Україні не зник, а дещо змінився, застерігають правоохоронці. Окрім військових злочинів рашистів – сотні тисяч українців стикаються із озброєними нападами, розкрадання гуманітарки, спробам нажитися на війні.

Початок повномасштабного вторгнення здивував різким зменшенням звичних злочинів. В окремих регіонах – на 50-70 відсотків. Причин тому вистачало – масовий виїзд людей із небезпечних територій. З іншого – самі злочинці відчували небезпеку і дбали про себе або ж свої сім'ї, кажуть психологи.

Деякі злочини в Україні і досі вчиняють рідше, аніж колись. Із початку війни кількість ДТП зменшилась майже у три рази.

Поменшало і крадіжок майна. Щоправда, такі випадки у військовий час сприймаються людьми значно болісніше і розцінюються як мародерство. Але разом, свідчить статистика, почала зростати кількість порушень закону, де задіяна зброя.

Ось лише кілька прикладів:

Бровари – чоловік із ножем заходить у магазин і виносить товар. Нині він за гратами.

Рівненщина – зловмисник із пістолетом хотів пограбувати обмінник. А коли йому стали на заваді, убив людину.

Київщина – під час обшуків на блокпостах в одному із авто знаходять вибухівку.

В Україні починає зростати рівень злочинності

Бойові дії прямо вплинули на наявність незадекларованої зброї на руках у людей, визнають правоохоронці. Нині лише за приблизними підрахунками її майже 10 тисяч одиниць.

"Ми прогнозуємо, що така кількість злочинів буде зростати. Але ми готуємося до цього. Напрацьовуємо методику контролю, виявлення таких порушень, аби тримати ситуацію під контролем", – говорить пресофіцерка Нацполіції Мар'яна Рева.

Із початку року уже зареєстровано 100 тисяч злочинів. І це попередження для злочинців – їхні дії не залишаться безкарними.

Соціальні психологи, своєю чергою визнають, українська ситуація – не нова. Майже в усіх країнах під час бойових дій спочатку відбувався спад злочинності, який змінював різкий сплеск після її закінчення. Війна, психологічні травми від неї, бідність – все це впливає на дії людей. Тому держава має не залишатись осторонь проблеми.

"Силовими методами, каральними методами, підвищенням відповідальності все це не вирішити. Тільки комплексно – пропонувати роботу. Казати – ми про вас не забули. Тільки це, певні, дозволить вгамувати сплеск злочиннності", – вважає експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

Водночас і самі українці мають розуміти, що від їхньої небайдужості також чимало залежатиме. Правоохоронці кажуть: люди уже частіше стали звертатися до поліції і активно повідомляють про злочини. І що найголовніше, в багатьох випадках допомогли їх не допустити.