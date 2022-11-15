Війна РФ проти України не закінчиться капітуляцією однієї зі сторін – Сікорський

На його переконання, сідати за стіл переговорів з Москвою чи ні, буде вирішувати винятково Київ.

Депутат Європарламенту, а в минулому – міністром національної оборони та закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що війна РФ проти України не закінчиться капітуляцією однієї зі сторін.

Як він повідомив в інтерв'ю ТСН.ua, більшість воєн закінчуються або договором, або якоюсь домовленістю і Зеленський має вирішувати, що краще для України.

"Ви знаєте, що більшість воєн закінчуються або договором, або якоюсь домовленістю. Зрозуміло, що ця війна не закінчиться капітуляцією однієї зі сторін. Тож президент Зеленський має вирішувати, що найкраще для України", - наголосив Сікорський.

Він також прокоментував статті в американських ЗМІ про перемовини з Росією за Путіна при владі, які з'явилися одразу після візиту до Києва радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана та зазначив, що вирішувати, сідати за стіл переговорів чи ні, буде винятково Україна.

"Україна має демократично обраного президента, демократичний уряд і (українська армія – ред.) перебуває у наступі. Я не маю якоїсь привілейованої обізнаності процесів, про які ви згадали. Загалом я довіряю американським союзникам. І це виключно рішення України, чи укладати угоду, з ким і на яких умовах", - вважає Сікорський.

Нагадаємо, що раніше американське видання Politico повідомило, що нібито Зеленський змінив свою позицію щодо мирних переговорів з Володимиром Путіним через підштовхування до цього Києва адміністрацією Байдена.

Однак пізніше цю інформацію спростували як в українському МЗС, так і у Байдена. Зокрема, радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що США чекають від Росії чітких сигналів про готовність до серйозних переговорів для встановлення миру в Україні. Водночас Вашингтон не тисне на Київ щодо перемовин.

"Сполучені Штати не тиснуть на Україну і не наполягають на якихось речах", – запевнив радник американського президента.

Водночас офіційний представник Держдепу США Нед Прайс наголосив, що Вашингтон не бачить ознак готовності Москви до участі переговорах з Україною. При цьому президент США Джо Байден заявив, що питання переговорів з Росією залежить від України.

Знову заговорили про переговори і у країні-агресорці. Так, напередодні речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Москва готова до переговорів з Україною "з урахуванням реалій, які складаються зараз".

В МЗС України назвали цю заяву черговою димовою завісою і наголосили, що російські посадовці починають згадувати про перемовини щоразу, коли окупанти зазнають поразки на полі бою.

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