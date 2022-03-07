Війна Росії проти України – день 12: що пише західна преса про плани Путіна та його ядерну кнопку

Війна Росії проти України – день 12: що пише західна преса про плани Путіна та його ядерну кнопку

Путін потягне за собою всіх росіян і зробить їх такими ж ізольованими, як і він сам. Всі 140 млн населення Росії опиняться в бункері, виходу з якого не буде.

Вже майже два тижні абсолютно всі світові медіа пишуть про оголошену Путіним війну Україні. При цьому дуже цікаво відстежувати, як змінюється думка, оцінки і прогнози західних оглядачів, політиків та експертів щодо стійкості української армії та суспільства. Зараз ви більше не побачите за скільки годин впаде Київ, куди пропонують евакуювати Зеленського чи яка "потужна" російська армія.

Змова проти Путіна

Натомість у неділю, 6 березня, у статті "Шеф російської армії обіцяв швидку перемогу в Україні, але зараз стикається з потенційним болотом" The Wall Street Journal повідомила, якщо війна Путіна проти України провалиться, найімовірніше він шукатиме цапа відбувайла, і ним цілком може стати Сергій Шойгу. Газета пише, що Шойгу приписують заслуги під час окупації українського Криму та у Сирії. Проте в Сирії "перемогу" Кремль здобув виключно "завдяки" безжальним бомбардуванням із повітря, а в Криму – слабкості уряду в Києві, Януковичу та Чорноморському флоту, який довгі десятиліття був оплотом "русской весны" на півострові.

Паралельно із виходом цієї статті американський журналіст Джеймс Пасілео, із посиланням на офіційних осіб США, дописує у Twitter, що Шойгу може навіть спробувати здійснити переворот проти Путіна цього тижня. Дійсно, якщо заглибитися в історію Росії, революції знизу (тобто, через народні повстання) там ніколи не відбувалися. Російських царів і керманичів усували свої ж: або фізично (вбивства, отруєння), або в результаті палацового перевороту чи змови.

В інтерв’ю ТСН.ua на шостий день повномасштабної війни Росії проти України, російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський сказав, що переворот у Кремлі зараз можуть здійснити люди, у яких є зброя, автомати, пістолети. Тобто, який-небудь російський граф Клаус фон Штауффенберг (полковник Вермахту, ключовий учасник змови проти Гітлера – ред.), який просто прийде і пристрелить диктатора. Інакше Путін потягне за собою всіх росіян і зробить їх такими ж ізольованими, як і він сам. Всі 140 млн населення Росії опиняться в бункері, виходу з якого не буде.

The Washington Post з посиланням на слова колишньої держсекретарки Кондолізи Райс та колишнього радника Трампа з нацбезпеки Герберта Макмастера пише, що Путін імовірно з’їхав з глузду або через хворобу, або пандемію. Побоювання щодо майбутніх амбіцій Путіна, які виходять далеко за межі України, та психічної нестабільності Путіна штовхатимуть західних лідерів твердо протистояти, щоб він не став ще більш небезпечним.

Страхи Америки

Американська преса переповнена панічними настроями, що Сполучені Штати можуть втягнути у прямий військовий конфлікт із Росією. У статті "Озброєння України: 17 тис. протитанкової зброї за 6 днів і таємний кіберкорпус" The New York Times пише, що у Сполучених Штатів є побоювання навіть розвідданими ділитися з Києвом. Із посиланням на американських посадовців, видання підкреслює, що ряди українських військових та розвідслужб можуть бути переповнені російськими шпигунами.

Проте ще більше побоювань у Вашингтоні через те, що надання українцям точних даних американської розвідки Росія може використати як привід, щоб оголосити США війну. Те ж саме стосується і спроб США закрити небо над Україною. Зокрема видання Politico, посилаючись на двопартійний консенсус (республіканців і демократів у США), стверджує, що це може призвести до Третьої світової війни.

Водночас на Капітолійському пагорбі розуміють, що при заморожених золотовалютних резервах, відключених російських банків від міжнародної банківської системи SWIFT та глобальної ізоляції, у путінського режиму все ще є гроші для фінансування кривавої війни проти України. Це доходи від продажу нафти і газу, що формують понад 50% російського бюджету.

І ось тут є надія вважати, що крига скресла. Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі заявила, що вони розробляють законопроєкт, який заборонить імпорт російської нафти та енергоносіїв до США та викине Росію зі Світової організації торгівлі. І це дуже правильний крок. ТСН.ua вже писав, що після оголошення Путіним війни Україні, ціни на газ на європейському спотовому ринку перевищили $2 тис, на нафту – $140 за барель. І Росія з цього користається.

Ембарго на купівлю російських енергоносіїв неодмінно позначиться на цінах, які підскочать ще більше, бо на ринку буде дефіцит. На собі це відчують абсолютно всі пересічні громадяни, бо ціна бензину та продуктів теж зросте. Саме тому, за інформацією Reuters, зараз інтенсифікувалися перемовини з Іраном та Венесуелою щодо пом’якшення введених проти них санкцій в обмін на їхню нафту.

Ну а поки одні відверто пишуть про свої страхи, республіканці, які завжди були войовничими яструбами в американські політиці, виступають за фізичне знищення Путіна. Так, наприклад, сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що "хтось в Росії має взяти на себе відповідальність і прибрати цього хлопця (Путіна – ред.)". А колишній президент США Дональд Трамп і поготів запропонував приклеїти китайські прапори на американські винищувачі F-22 і "вибомбити з Росії все лайно".

Ядерна кнопка

У неділю, 6 березня, у двогодинній телефонній розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном Путін вкотре повторив, що не зупиниться, поки Україна не капітулює. Те саме він сказав і президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану під час годинної телефонної розмови.

У статті "Війна в Україні: вторгнення Росії підігріває підтримку НАТО з боку Фінляндії" BBC пише, що повномасштабна війна Росії проти України перевернула ставлення Фінляндії та Швеції до своєї нейтральності. Наприклад у Фінляндія петиція щодо вступу країни до НАТО вже набрала понад 70 тис. підписів (мінімально необхідна кількість – це 50 тис.). Тепер її має розглянути уряд.

Сумнівів у тому, що відповідь буде позитивною, майже немає, адже і суспільна думка серед фінів цьому сприяє. Місцева преса рясніє статтями про те, що оголошення Путіним повномасштабної війни Україні має дуже багато спільного з війною Сталіна проти Фінляндії 1939 року. Тоді генерали цього кривавого радянського диктатора теж прорахувалися, бо фіни чинили жорсткий опір загарбникам і змогли зберегти свою незалежність, хоч і втратили частину територій.

Водночас BBC зазначає, що найбільша небезпека в тому, що Путін може використати тактичну ядерну зброю, якщо побачить, що сил звичайної російської армії недостатньо. Такої ж думки і експерти, які коментують війну Росії проти України для Newsweek. На їхню думку, якщо Путін бачитиме, що військова катастрофа для російської армії в Україні неминуча, він може вдатися до застосування тактичної ядерної зброї.

Проте, зрештою, такі схиблені диктатори, як Путін, частіше роблять зовнішньополітичні помилки, ніж навіть автократи, хоч Байден і називає Росію автократією, як і Китай. У статті Foreign Affairs під назвою "Початок кінця Путіна?" йдеться про те, що такі, як Путін, оточують себе людьми, які говорять лише те, що хоче чути їхній хазяїн, приховуючи погані новини. Вочевидь тому у Путіна склалося хибне враження, що для його солдатів в Україні приготована легка "прогулянка".