Війна США та Ірану може змінити глобальну безпеку: хто виграє у протистоянні

Війна в Ірані / © ТСН

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що досвід України у протидії ударним дронам сьогодні є унікальним і може бути критично важливим для партнерів.

«Це правильна перспектива – бути з нами у виробництві дронів, у застосуванні. І всі бачать тепер, що альтернативи цій перспективі немає. Україна має найбільший у світі досвід протидії ударним дронам, і без нашого досвіду і регіону Затоки, усьому Близькому Сходу, партнерам у Європі та Америці буде дуже непросто побудувати сильний захист», — заявив він.

Атаки Ірану та нафтовий фактор

Поки що військовим і цивільним об’єктам доводиться захищатися від іранських атак. Йдеться не лише про житлові будинки, а й про стратегічні об’єкти — нафтові родовища та заводи.

Іран завдає ударів по цілях у Саудівській Аравії, Іраку та Об’єднаних Арабських Еміратах. Крім того, Тегеран блокує Ормузьку протоку — один із ключових світових маршрутів постачання нафти.

Американські військові повідомляють, що знищили понад півтора десятка іранських катерів, які займалися мінуванням протоки.

Президент США Дональд Трамп пообіцяв швидко відновити свободу судноплавства і навіть супровід американських військових кораблів для торговельних суден. Однак у Вашингтоні визнають, що наразі не мають достатніх можливостей для цього.

За даними The Wall Street Journal, одним із головних інструментів Ірану стали морські міни, які можна встановлювати навіть із невеликих катерів або надувних човнів. Поки протока залишається частково заблокованою, світовий ринок нафти переживає серйозну турбулентність.

Коли може завершитися операція

Одне з головних питань для США та їхніх союзників — скільки триватиме військова операція проти Ірану.

Попри ліквідацію верховного лідера Ірану та частини військового керівництва, в країні вже призначили нових керівників, які заявили про намір продовжувати війну проти США та Ізраїлю.

Іран демонструє відео із запасами своєї зброї та атаками підконтрольних проксі-груп, зокрема ліванської «Хезболи».

При цьому іранські ракети та дрони вже досягають не лише країн Перської затоки, а й Сирії, Туреччини та британських військових баз на Кіпрі.

Російський фактор у війні

За даними західних медіа, Росія також допомагає Ірану, хоча й не постачає зброю безпосередньо.

Йдеться про передачу розвідувальних даних щодо розташування американських кораблів, авіації та військового персоналу. Це, як стверджується, дозволяє Ірану завдавати точніших ударів.

Крім того, Москва поділилася з Тегераном власними тактиками використання дронів.

У Вашингтоні намагаються применшити роль Росії, заявляючи, що ці дані не мають суттєвого впливу на перебіг бойових дій. Сам Володимир Путін під час розмови з Дональдом Трампом традиційно заперечив причетність Росії до конфлікту.

Дискусії у США

Американські політики по-різному оцінюють дії адміністрації президента.

Сенатор-демократ Марк Келлі заявив, що Білий дім почав операцію без чіткої стратегії.

«Президент розпочав це без жодної стратегічної мети, без плану, без часових рамок. І це підказує мені, що цей конфлікт із серії: коли він загострюється, а ви не знаєте, що робите і як з цього виходити», — сказав він.

Натомість сенатор-республіканець Ліндсі Грем вважає операцію успішною.

«Це найуспішніша військова операція, яку я бачив взагалі. Те, що ми зробили за 11 днів, перевершує усе, що я вважав, ми можемо зробити. Попереду ще тижні. Тоді ми зробимо оцінку», — заявив він.

Загроза атак у США

На тлі війни з’являються повідомлення про можливі атаки Ірану безпосередньо на території США.

За даними телеканалу ABC, потенційною мішенню може стати штат Каліфорнія, де іранські сили нібито планували запускати дрони з кораблів.

У Білому домі ці повідомлення заперечують і закликають видалити матеріал.

Водночас влада Каліфорнії вже заборонила польоти приватних дронів, посилила заходи безпеки та запровадила в деяких округах надзвичайний стан.

Журналісти також звертають увагу, що використання кораблів для запуску безпілотників є тактикою, яку раніше активно застосовувала Росія під час диверсій у Балтійському морі.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія передала Ірану дрони типу «Шахед», які Тегеран вже використав для ударів по американських базах та країнах Близького Сходу.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що розраховує на підтримку Китаю та інших країн, які можуть надіслати військові кораблі для розблокування Ормузької протоки. За його словами, відкриття стратегічного морського шляху є ключовим завданням.

