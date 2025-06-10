Війна та обстріли в Україні виходять на новий рівень: експерт попередив про нові загрози

Військовий аналітик Владислав Селезньов назвав сценарії нових загроз з боку РФ / © ТСН

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Здійснивши одну з наймасованіших за останній час атак на Одесу та Київ у ніч проти 10 червня, російська армія продемонструвала нову, ще небезпечнішу тактику ракетно-дронових ударів, які, вочевидь, триватимуть — таку думку в коментарі для ТСН.ua висловив колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов. Але, за його словами, протистояти цьому можливість є.

«Я вважаю, що останнім часом армія РФ використовує тактику хвилеподібних атак. Тобто в деякі дні вони зменшують інтенсивність застосування дронів, а в цей проміжок часу продовжують виробляти, накопичувати їх. А потім використовують їх по максимуму (200, 300 і більше — Ред.)», — каже Владислав Селезньов.

Він продовжує: «Причому тактика дій російської армії певною мірою змінилася. Росіяни обирають не величезну кількість об’єктів по всій Україні, а два-три населені пункти, по яких починають гатити. Згадаймо, що декілька днів тому під атакою були Рівненщина й Тернопільщина, сьогодні — Одеса та Київ. Куди буде спрямований удар завтра — невідомо».

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Крім того, експерт наводить дані, які нещодавно офіційно озвучили військові: «Те, що у РФ є ресурс для комбінованих ракетно-дронових атак — це очевидно. За даними української розвідки, Росія має близько 500 балістичних ракет. Крім того, у них працює повний цикл виробництва і крилатих, і балістичних ракет, і „Шахедів“.

Нова загроза

За словами Селезньова, нещодавня заява керівника розвідки Кирила Буданова про те, що РФ домовлятиметься з Північною Кореєю про виробництво «Шахедів» — це серйозний виклик.

«Людських ресурсів у Кім Чен Ина є чимало, так само є виробничі потужності. Я думаю, що на території Північної Кореї будуть виготовлятися „Шахеди“, а Росія буде за це платити золотом. Це може значно збільшити обсяги виробництва дронів. А з території Північної Кореї до Росії поїдуть гастарбайтери, можливо — зі зброєю в руках», — прогнозує військовий аналітик.

На тверде переконання Селезньова, немає жодних підстав вважати, що сьогоднішня атака — це якась відплата з боку РФ за знищені російські бомбардувальники.

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«Путін почав повномасштабну війну ще в лютому 2022 року. Про яку відплату можна казати, якщо по наших територіях постійно летять ракети та дрони», — каже Селезньов.

На його переконання, в сучасних умовах найефективнішою боротьбою з атаками росіян буде знищення їхніх виробничих потужностей.

«Я думаю, що недарма зараз наші Сили оборони гатять по об’єктах російської оборонної промисловості, щоб максимально знищити ресурси РФ. Якщо не буде необхідних запчастин навіть для „Шахедів“, то це для нас ок», — каже експерт.

Він додатково пояснює: «Чи зможемо ми захиститися? Створювати додаткові мобільні вогневі групи — це важко. Винятково за допомогою мобільних груп ми не витримаємо цієї навали. Тим більше, якщо РФ зможе масштабувати виготовлення дронів. Нам банально бракує систем ППО не лише класу SAMP/T чи Patriot, а й систем середнього та близького радіусу дії».

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Чи зміниться у найближчій перспективі ця ситуація — про це експерт каже так: «Я думаю, що ні. Нам залишається гатити по російських підприємствах, щоб не дати РФ активно виробляти „Шахеди“ та дрони-імітатори».

За словами Селезньова, знищення оборонних підприємств на європейській частині Росії — чудова можливість для України вихолостити ресурси окупантів.

Раніше повідомлялося про те, які регіони постраждали найбільше, скільки жертв і постраждалих.

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