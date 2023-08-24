Війна торкнеться кожного: боєць ЗСУ розповів, чи потрібна додаткова мобілізація в Україні

У ЗСУ заявили, що про терміни війни можна буде казати восени, коли завершиться одна з фаз контрнаступу України на півдні. Тоді стане зрозуміло, як довго ще триватимуть бойові дії, і скільки українців будуть змушені мобілізуватися.

Військовослужбовець ЗСУ Євген Карась припускає, що війна в Україні може затягнутися, якщо просування будуть повільні, а інтенсивність боїв буде високою. В такому разі більше українців будуть змушені йти служити.

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.ua.

"Якщо буде йти повільна "рубка" — повільна в плані територіальних просувань, але дуже інтенсивна в плані активності боїв, — і противник буде далі тримати лінію оборони (десь буде відкочуватися, десь буде посилюватися, буде контратакувати), то, можливо, війна затягнеться більше, ніж ми планували", - каже військовий.

За його словами, "людям треба готуватися до війни", щоб скоротити її терміни. Інакше Україні доведеться знову "на ходу навчатися", що затягне конфлікт, і він буде коштувати ще дорожче.

"Я думаю, що про темпи можна буде судити восени, коли ми побачимо, як завершиться, скажімо, одна з фаз цього руху на південь. Як на це відреагує противник, яка буде атмосфера в Криму без Кримського моста, без сухопутного сполучення", - припускає військовий.

Євген Карась стверджує, що багато людей хочуть іти служити, однак вони налякані службою в ЗСУ через картинку, що "там все страшно і важко, а правди ніхто не каже". Насправді ж ситуація в соцмережах відрізняється від реальної картини на полі бою. Часто, каже Карась, втрати виявляються значно меншими, ніж про них пишуть в Мережі.

"Ми все одно будемо продовжувати боротися. Це інформація абсолютно зайва. Не треба сильно знати, скільки в нас втрат, не треба сильно знати, яка там проблематика. Але за рахунок цієї інформації, дехто не хоче служити, тому що їм страшно. Вони сподіваються піти туди, де, наприклад, будуть умови, які дозволяють відповідати тому, на що ти підписався, чим ти хочеш займатися, і таких підрозділів вже більшає", - каже військовий.

Він каже, що людей мотивують такі підрозділи, бо в них є стійка структура, нормальна організація роботи і планування.

"Всюди є ризик, але ти просто розумієш, що та воєнна машина, на яку ти підписався, яку ти розумієш, як вона працює, вона так і працює, це підвищить рівень довіри", - вважає військовий.

За його словами, в Україні також досі є чимало добровольців, які ладні воювати за свою державу.

Нагадаємо, Євген Карась також розповів, що мета контрнаступу ЗСУ на Запорізькому напрямку буде виконана і сухопутний коридор ворога до Криму буде знищений, після чого по російських військах "прилітатиме" з усіх боків.

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