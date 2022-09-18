Війна триватиме до 2023 року: військовий експерт спрогнозував ситуацію на фронті

Війна в Україні триватиме до весни-літа 2023 року.
Вже через місяць часу активна фаза війни тимчасово затихне через негоду, а вже навесні влітку поновиться контрнаступ.
Про це в етері телемарафону на 1+1 сказав військовий експерт Петро Черник.
"Так виглядає, що саме річка Оскіл буде новою лінією розмежування на Харківщині. Повторити таку харківську операцію буде в рази складніше. Маємо усвідомлювати, що противник також вчиться і також робить висновки. Немає сумніву. що він шукатиме момент та спосіб, аби контратакувати. Загальна лінія фронту не змінилася - вона й надалі сягає поза тисячу км. А на Бахмутському напрямку противник й далі намагається тиснути усіма доступними йому силами. На мій погляд, до місяця часу ця активна фаза війни затихне, бо підуть дощі і розпочнуться активні артилерійські дуелі, а вже навесні та влітку розпочнеться нова гаряча фаза російсько-української війни, яка в підсумку повинна "вмогилити" московський імперіалізм", - пояснив Петро Черник.
Нагадаємо, у міноборони Великої Британії назвали невдачі Росії в Україні.
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