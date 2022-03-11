Війна триває і на інформаційному фронті: ТСН зібрала фейки окупантів проти України

Кремлівські пропагандисти відколи потрапили під санкції відверто засумували. Тому пропагандистська машина різко почала глухнути.

Війна триває і на інформаційному фронті. Її росія веде проти України ще від 2014 року, але від початку повномасштабного вторгнення число фейків, які поширюють росіяни, зросло до 90%. Це і щовечірні повідомлення про запланований на ніч масований авіаналіт, і меседжі про капітуляцію України, і зрежисовані відео, де росія нібито надає гуманітарну допомогу мирним мешканцям.

Вигадки окупантів зібрала кореспондентка ТСН Інна Лебеденко.

Кадри розбомбленого росіянами пологового в Маріуполі напередодні приголомшили увесь світ. Не менше приголомшує і те, як росія цинічно поширює брехню, щоб виправдати свій злочин.

"Кілька днів тому на засіданні Ради безпеки ООН були надані факти російською делегацією про те, що цей пологовий будинок давно захоплений батальоном "Азов" та іншими радикалами, звідти вигнали всіх породіль, всіх медсестер, і взагалі весь персонал. Це була база ультрарадикального батальйону "Азов"", - заявив очільник МЗС країни-агресорки Сергій Лавров.



Тобто за словами Лаврова, пологовий росіяни бомбардували цілеспрямовано.



Унаслідок цього авіаціаційного удару загинули троє людей, серед них одна дитина. Ще 17 - постраждали. Рашисти вже настільки застрягли у власній брехні, що самі собі почали суперечити. І це далеко не єдиний приклад трансльованих ними фейків.

Відверту брехню транслюють і білоруські телеканали: "Это утро началось для жителей Харькова с мощного взрыва возле областной администрации. По предварительным данным, был нанесён авиаудар. Речь идёт об очередной провокации нацистских боевиков".

Це саме той потужний вибух, що спричинила крилата ракета, якою вдарили по центральній площі Харкова з Бєлгорода.

І ще одна фірмова брехня росіян - дискредитація вищого керівництва України.

"Председатель государственной думы Вячеслав Володин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский покинул страну. Об этом он написал в своем телеграм-канале".



Але наш президент, на відміну від їхнього, нікуди не тікає. І не ховається в бункері.

Найактивніше рашисти намагаються просунути фейк про капітуляцію України. Для цього вони вже зламали кілька сайтів регіональних органів влади і місцевого самоврядування.

Якщо сайт зламають або захоплять телевізійну вежу - про це нас теж повідомлять. Ми маємо до цього бути готові. І за будь-яких обставин пам'ятати: ніякої капітуляції не буде. Україна чинитиме опір до перемоги.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 16-й день.

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