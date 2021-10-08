Війна триває: перед окупованим Первомайськом посилилась ворожа повітряна розвідка

Українські військові розповіли про ситуацію на фронті.

На ділянці фронту перед окупованим Первомайськом значно посилилась ворожа повітряна розвідка і мало не щоночі наші військові чують гуркіт важкої техніки.

Про це 8 жовтня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Вони вдивляються у степ перед собою та дослухаються до неба, тепер - удвічі пильніше!

Сильний вітер, зізнаються українські військові, хоч і “грає” проти ворожої артилерії, натомість, здатен допомогти - піхоті окупантів!

"Не чутно, що робиться близько! Вони час від часу підходять максимально близько", - каже військовослужбовець ЗСУ "Карабін".

То “Карабін”, направду, більше говорить про потенційну загрозу. На ділянці відповідальності підрозділу, кажуть наші військові, останні кілька днів, як панує геть незвична ситуація!

"Один там прихід був з РПГ і після того все! Взагалі нічого!", - каже "Роман".

Новини з фронту: перед окупованим Первомайськом значно посилилась ворожа повітряна розвідка

По обидва фланги, навіть, минулої ночі була інтенсивна війна. У Троїцькому понад годину тривав стрілецький бій і там поранення зазнав наш захисник. В районі Золотого, кілька разів упродовж доби окупанти гатили з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Натомість на ділянці перед Первомайськом тривають активні ворожі маневри!

"Багато техніки їздило. Таке враження, наче у них батальйон мінявся! Або бригада якась мінялась", - каже військовослужбовець ЗСУ "Роман".

Багато техніки - не лише на землі, а й у небі!

Ворожі дрони, розповідає “Роман”, над ділянкою з'являються, здебільшого, надвечір.

"Вони в основному працюють вночі. Вночі, коли небо зоряне, вони під зірки, під супутники маскують свої БПЛА і ото літають", - каже військовослужбовець ЗСУ "Роман".

Ворожі снайпери з передової теж нікуди не поділись! Про власне знайомство з ворожим снайпером, сьогодні, “Шева” розповідає із посмішкою. “Міража”, ворожа куля - не оминула! Нині йому 23. У день поранення, колишньому футболісту, було лише 19 років. І вже рік досвіду передової.

"У мене рука практично не працювала. Я думав, що це вже все. Я відмовлявся вірити, що в мене щось вийде", - каже військовослужбовець ЗСУ “Міраж”.

Диво, зізнається “Міраж” зробили лікарі Львівського шпиталю. І друзі, які зареєстрували юнака на участь у “Іграх нескорених”. Він наважився бігати. У змаганнях дійшов до фіналу! Він не лише почав жити й повернувся на передову! “Міраж” зізнається: то була битва і перемога! Над собою! Нині, у хвилину затишшя, воїн старанно чистить автомат. Аби здобути ще одну - головну перемогу! До якої тут прагнуть усі.

"Я вважаю, що ми маєм жити в вільній українській державі. І, тому я перебуваю тут", - каже військовослужбовець ЗСУ Андрій Сушко.

Раніше українським бійцям на Донбасі скасували заборону стріляти у відповідь та видали антидронні рушниці.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання