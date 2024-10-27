Війна у 2025 році: експерти назвали ключові сценарії ситуації на фронті

Після низки новин про можливу участь військовослужбовців з Північної Кореї у війні Росії проти України, військові експерти назвали можливі сценарії ситуації на фронті у 2025 році.

За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, більш точно про ситуацію можно буде казати не раніше грудня 2024, а зараз є лише попередні припущення.

"Можно зробити такий висновок: у 2025 році росіяни будуть воювати переважно людським ресурсом. Великою людською компонентою. Вона буде домінувати у порівнянні з усіма родами військ. Тобто піхота. Це буде для нас проблемою. З цим, як ми бачимо, у них поки що якоїсь проблеми немає. А при підтримці з боку Північної Кореї — тим більше", — каже експерт.

Та продовжує: "Тому для нас буде стояти основна задача — адаптуватися до протидії великої кількості людського ресурсу. Ми в 2023 році адаптувалися до ведення оборонних дій з метою виснаження російських окупантів і в принципі у нас це вдається. Чи вдасться нам адаптуватись до того, що нас очікує в цій категорії людського ресурсу – можемо робити висновки наприкінці 2024 року".

За словами Коваленка, путінські окупанти можуть змінювати тактику, але не глобально впливати на зону бойових дій чимось несподіваним.

"Все несподіване, що вони могли продемонструвати — вони це зробили", — резюмує експерт.

Шанс для України

Своєю чергою, військовий експерт Роман Світан не виключає, що суттєво покращити ситуацію зможе можлива перевага України в повітрі.

"Виходячи з того, що було заявлено про те озброєння, яке буде нам передаватись в тому числі в наступному році, можно казати про збільшення нашої повітряної компоненти. Саме за допомогою повітряних засобів ураження будуть плануватись наступальні операції. Тобто так, як це повинно бути у третьому тисячолітті — наступають літаки та ракети, безпілотники. У нас може з’явитись можливість проводити операції вглиб Росії кілометрів на 100", — каже Світан.

Та додає до цього: "Росіяни використовують компоненту протягом трьох років широкомасштабних наступальних дій. Ми не могли використовувати повітряну компоненту через застарілі літаки. Ми отримаємо таку саме перевагу, як у росіян. Але у нас буде натівська техніка. Більш високоточна. Це дає нам можливість планувати на наступний рік як мінімум один серйозний контрнаступ", — припускає експерт.

З чого можуть почати ЗСУ

Про це Світан каже наступне: "Скоріш за все, це буде у напрямку Крима. Напрямок буде оброблюватись декілька місяців, а потім може початись військова наземна операція. Літня кампанія може бути направлена на деокупацію Крима".

За словами експерта, паритет у повітрі — це 2\3 успіху.

"Перевага у повітрі зараз у росіян. Вони використовують літаки, КАБи, ракети. В наступному році у нас може бути така компонента або паритет. Росіяни за допомогою авіаційних засобів ураження проламують наші укріпрайони. У нас тепер може з’явитись можливість використовувати те ж саме, щоб розбити російські редути та проводити наземну операцію", — припускає Роман Світан.

Але, за його словами, йти таким чином на Донецьк нам не зручно, тому це шлях наверх, там серйозні укріпрайони.

"У нас є гарна можливість користуватись своїми перевагами на відкритій місцевості, на дальніх для росіян рубежах. Це Херсонський та Запорізький напрямки вздовж Дніпра. Наступний рік — це рік Запоріжжя, Херсона та Крима", — каже Світан.

Чи є нові види зброї у окупантів

"У росіян багато розробок, які вони вже впроваджують та будуть продовжувати це робити. Перше — це РЕБ. Вони намагаються перекрити будь-які наші можливості. В них з’являються нові безпілотники на прямому керуванні. Окупанти пішли в цьому трошки вперед, використовуючи оптоволоконні кабелі. Можливо, за допомогою прямого керування будуть використовуватись "Шахеди". Будуть креативити з наявним озброєнням", — каже експерт.

Чи "притягне" Путін солдат КНДР в Україну

На думку Світана, це можливо, але не одразу: "Якщо солдати з Північної Кореї зайдуть на територію України, то в світі це сприймуть як участь третьої країни та почнуть нам допомагати. У великій кількості солдати КНДР навряд чи з’являться в Україні. Все залежить від того, як відреагує на це світова спільнота".

ГУР перехопило розмови окупантів про бійців з КНДР

Раніше повідомлялось про те, що у США зробили несподівану заяву.

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