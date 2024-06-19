Війна у Молдові 32 роки тому: як Росія вперше створила фейкове утворення та вчинила геноцид

У ці дні 32 роки тому в Молдові розпочалася гаряча фаза війни між офіційним урядом та проросійськими сепаратистами і російськими регулярними військами, яка дістала назву "Придністровська війна". Хоча, по суті, це був напад Росії на Молдову. Після розпаду Радянського союзу росіяни вперше використали гібридні методи ведення війни і на багато років загальмували розвиток цілої країни.

Конфлікт триває і досі. Що спільного, і чим відрізняються сьогоднішня війна України та війна Росії проти Молдови – про це в сюжеті кореспондентів ТСН.

Як почалась війна у Молдові

Війна починалась з того, що спочатку плакальники з російськомовною щелепою кличуть своїх. Потім з’являються агресивні козаки, які б’ють і катують усіх незгодних із проросійськими силами.

"Нас, козаків, вражає, чому це Румунія вирішує питання великої та потужної Росії. Якщо ми тут дамо задню, то Росія розпадеться", - говорили окупанти

"Замість державного керівництва, тут зорганізувалася фашистська держава. І кліка в нього фашистська", - кричали росіяни.

Російські "козаки"

Так би мовити, захищати, а насправді знищувати мирні міста і вбивати людей. Так само, як і в сучасній Україні, все почалось із мовного питання, а призвело до геноциду.

Це нарізка з військової хроніки так званої "Придністровської війни". Але, по суті, це російсько–молдовська війна. 1992-гий рік. Більшу частину відеоматеріалів виготовляли російські та проросійські журналісти. Конфлікт розпочався ще за часів Радянського союзу. У 1989-му році набув сили закон "Про функціонування мов на території Молдавської РСР", який установлював державний статус молдавської мови і був сприйнятий російськомовним населенням як "дискримінаційний".

Архівні кадри війни у Молдові

"Це був такий камінь спотикання в Придністров'ї, а він був надуманий і продуманий російською пропагандою так само, як питання другої російської державної мови на сході та півдні України", - каже доцент кафедри політичних наук УКУ Мар'ян Лопата.

У відповідь проросійські сили 2 вересня 1990-го року проводять з’їзд народних депутатів "Придністров’я" і проголошують "Придністровську молдавську радянську соціалістичну республіку".

Фейки, які тоді поширювала РФ

27 серпня 1991- Республіка Молдова ухвалила декларацію незалежності. Столицею оголосили Кишинів. Але за два дні до цього, тобто 25 серпня, про свою незалежність заявило "Придністров’я" зі столицею в Тирасполі.

Із 92-го Молдова стає членом ООН. ПМР – скорочена назва "Придністров’я" - залишається ніким невизнаним формуванням. Обидві сторони розпочинають державотворчий процес. Створюють збройні сили. Кишинів - тяжіє до Румунії, Тирасполь - до Москви.

Війна у Молдові

Поступово сепаратисти розширюють територію невизнаної республіки. За допомогою озброєння 14-тої армії РФ "пемеерівці" фактично захопили лівий берег Дністра. У відповідь офіційна Молдова запровадила надзвичайний стан. Конфлікт перейшов у фазу відкритого збройного протистояння.

"Коли я прибув у липні, це вже фактично під самий кінець конфлікту, до Терасполя, перше, що мені дали в прес-центрі Придністров'я, це було так зване розвідувальне зведення 14-ї армії. Там були розповіді про те, що ось вже зараз румуни, румунський генштаб планує наступ, відповідним чином вже наданий приказ козаків, ополченців не брати в полон", - каже експерт.

Одесит Артем Филипенко був одним із небагатьох незалежних журналістів, які працювали на російсько-молдовській війні. Він згадує, що московити максимально займалися піаром збройного конфлікту, демонізуючи молдовську сторону.

"Тобто в тій війні теж були свої хлопчики, розп'ятих хлопчиків, тільки вони називалися трошки по-іншому. Там, наприклад, тривалий час ходила легенда про те, що нібито молдавські військові зґвалтували цілий випускний клас у Бендерах", - каже міжнародний експерт Артем Филипенко.

Війна у Молдові

Із березня 92-го урядові війська Республіки Молдови намагалися встановити контроль над усією територією. Легкоозброєні міліціонери та піхотинці зіштовхнулись із важко озброєними загонами ПМР, козаками та російською 14-тою армією. Зокрема, участь у боях брав і добре відомий в Україні Ігор Стрелков–Гіркін.

У червні сепаратисти висадилися на правий берег Дністра і захопили місто Бендери. Бої за це місто стали найбільшою битвою впродовж усього конфлікту. Загалом за шість днів було вбито до тисячі військовослужбовців з обох боків.

Молдовські війська зазнали поразки, російська підтримка сепаратистського руху - виявилася вирішальною. Бойові дії припинились, а в Москві була підписана Угода про принципи мирного врегулювання . Її підписали президент Молдови Мірча Снєгур, лідер сепаратистів Ігор Смирнов та російський очільник Борис Єльцин. Кремлівська агентура офіційно посіла керівні посади ПМР. Згодом ми їх побачимо на Сході України.

Тепер, згідно із законодавством Молдови, лівобережна частина має статус Автономного територіального утворення з особливим правовим статусом. Міжнародна спільнота визнає цей регіон частиною Молдови. Незалежність ПМР визнали лиш такі самі самопроголошені за допомогою російських військ республіки пострадянського простору — Абхазія, Південна Осетія, Нагірний Карабах та окуповані Росією території України, так звані "ЛНР" та "ДНР".

Війна у Молдові

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