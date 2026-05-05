Війна у Москві: чому Путін боїться за парад 9 травня і що може статися

Військовий експерт розповів, чому зараз саме час для атак по Москві

У російській столиці нарешті відчули, що таке війна. Ударний безпілотник долетів до Москви та уразив багатоповерхівку у центрі — лише за три кілометри від будівлі Міноборони РФ та за шість кілометрів від Кремля. Аналітики кажуть, що це знакова подія на тлі підготовки Путіна до проведення параду 9 травня.

Разом з тим експерти підкреслюють: щоб зрозуміти, що відбувається довкола підготовки параду та взагалі святкування цієї дати, треба оцінити, яке значення це має для Росії.

«Якраз росіяни надають святкуванню 9 травня дуже великого, навіть маніакального значення. На це вказує той факт, що Путін, такий з себе великий та могутній, звертався до Трампа з проханням домовитися з Україною, щоб забезпечити спокійне проведення параду. Такі звернення відбуваються вже не вперше. Раніше було прохання до президента США Байдена щодо проведення морського параду у рідному для Путіна Санкт-Петербурзі. Тоді США тиснули на Україну, щоб ми відмовилися від завдавання ударів під час заходу. І таких прохань від Путіна вже було декілька за роки війни», — розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника Генштабу (2006–2010 рр.).

Війна в Україні: «гачок» для Трампа та зміна стратегії

Експерт нагадує, як російський диктатор методом пропаганди посилював тиск у 2022 та 2023 роках, обіцяючи застосувати ядерну зброю, що спонукало США всіляко тиснути на Україну, аби та не завдавала ударів по РФ.

«Тоді це спрацьовувало. А зараз ми маємо зовсім інші розклади. Трамп демонструє до України своє зверхнє ставлення — мовляв, це не його проблеми, і він як справжній нарцис не бажає спускатися до такого рівня. Але якщо Путін на нього натисне, а відповідний „гачок“ на Трампа у нього є, то ймовірно, що США будуть щось робити у цьому напрямку. Звісно, не відкрито, але Трамп буде якось таємно впливати, щоб ми не завдавали ударів по Москві. Тому завдання нашого військово-політичного керівництва — визначатися. Але судячи з того, що вже у ході підготовки до параду ми намагаємося знайти шляхи для завдавання ударів по Москві, то, гадаю, обдумуємо і те, що будемо робити на 9 травня. Головне, що вже зараз знаходимо можливості для того, щоб і за кілька днів до параду у Москві було неспокійно», — підкреслює Ігор Романенко.

До цього він додає, що на п’ятий рік війни, яку розпочала Росія, їхні дві столиці — Москва та Санкт-Петербург — почувалися більш-менш у комфортних умовах.

«Удар безпілотником посеред Москви підірвав цей комфорт, і він перетворився на страх, який тепер шириться по інших містах на всю РФ. Це демонструє світу, що велич Москви — зовсім не велич, про що свідчать антидронові сітки на Червоній площі. Путін за це дуже хвилюється, тому і звернувся по допомогу до Трампа», — зазначає військовий експерт.

Путін, Трамп і «парадна» пастка: чого чекати 9 травня

За словами Ігоря Романенка, все, що зараз відбувається, — це правила гри, які вибудували Путін із Трампом для цієї «вистави».

«Гадаю, що внутрішньо Трамп намагатиметься догодити Путіну. Він вважає себе майстром з укладання угод, тому цілком можливо, що торгуватиметься з нами пропозицією з надання протиракет для Patriot. Але все це відбуватиметься утаємничено, підкилимно. Нам потрібно розуміти: раз це вистава, яку грають Путін із Трампом, то потрібно брати у ній участь, але чітко йти до досягнення своїх інтересів. Враховуючи важливість Дня примирення для усього світу, маємо не завдавати ударів 8 травня. А от 9 травня, коли світ усе відсвяткує, — завдати удару всіма можливими у нас засобами. Це як один із можливих варіантів», — зазначає Ігор Романенко.

Експерт вказує на те, що до 9 травня ще є час, аби ще більше посилити тиск на Росію.

«Тут треба дивитися, який ресурс та можливості у нас є. Поки що удари суттєво наносяться лише ударними бойовими дронами, без залучення ракет із більш потужною бойовою частиною. До Москви поки долетів лише один дрон і зруйнував кілька квартир у багатоповерхівці», — підкреслює генерал-лейтенант.

Чим Україна може «потурбувати» ворога?

Експерт нагадує, що три роки тому наші дрони вже атакували дві башти Кремля, і росіяни надовго це запам’ятали.

«Тому було б добре використати для удару саме крилаті ракети — вони можуть міняти профіль польоту, тобто маневрувати, і завдавати удару по Москві зі сходу або з південного чи північного сходу. Для цього треба детально розуміти розміщення потужної ППО довкола Москви. Росіяни стягнули додаткові засоби з більшості об’єктів на Москву та Санкт-Петербург, де ймовірно пройде морський парад», — каже фахівець.

Ігор Романенко додає, що потрібно максимально використати наявний час.

«Такі операції мають бути комплексними, і їх нам треба продумувати та реалізовувати. Росіяни повинні відчути, що вже не 2022 рік. Путін уже був змушений виправдовуватися перед „глибинним народом“ за Туапсе. Отже, таких виправдань має ставати більше, а росіяни мають відвикати від казок, які чують по місцевому телебаченню», — пояснює експерт.

Де у Росії «тонко» і чому варто згадати про Керченський міст

Оскільки зараз окупанти стягнули засоби ППО та ПРО до Москви та Санкт-Петербурга, в інших місцях захисту поменшало.

«Нам варто скористатися моментом, оцінити власні спроможності і вкотре „потурбувати“ Керченський міст, наприклад. Тут розвідка має доповісти, звідки саме росіяни зняли додаткові засоби ППО, вибрати момент і завдати ударів. Їхня ефективність має бути такою, як під час атак на Усть-Лугу, Приморськ, Туапсе. Як то кажуть, якщо не в брову, то в око, але робити це, не залишати без впливу», — зазначає Ігор Романенко.

Саме так, на думку військового експерта, працює важливий принцип ведення війни — постійний вплив на противника.

«А наш противник любить проводити операції та виконувати різні дії до якихось своїх сакральних дат. То якщо вони це так люблять, їм варто це „подарувати“, тільки зі знаком мінус — щоб вони нарешті зрозуміли, що добряче вляпалися, і у них виникало все більше бажання зупинити ведення бойових дій», — підкреслює генерал-лейтенант.

Очікування ударів у відповідь та вплив на перебіг війни в Україні

Експерт додає, що такі дії можуть бути вагомим фактором для перегляду планів противником, хоча й погоджується, що варто чекати на реакцію від РФ.

«Путін мстивий, тому у будь-якому випадку варто очікувати ударів у відповідь. Можуть навіть завдати ще один удар „Орєшніком“. Це — війна. Потрібно бути готовими до такого, але у Кремлі повинні бачити наш стійкий підхід до цього питання і нашу послідовність. Путін намагається розіграти ситуацію, що він односторонньо вводить мораторій на повітряні удари, а ми цей мораторій не підтримаємо, бо маємо на це право, враховуючи скільки разів РФ порушувала схожі домовленості. Відповідно, 8 травня — тихо, а 9 — завдавати ударів, щоб жителі російських столиць добряче похвилювалися, а також нанести ураження по місцях, які залишилися без ППО, щоб для росіян це було справді боляче», — зауважує експерт.

Страх у Москві: як ударні дрони можуть змінити хід війни

За словами Романенка, насправді у РФ відчувають зростаючу кризу від війни. Це було помітно і під час перемовин в ОАЕ, де військові обох сторін узгоджували питання про припинення бойових дій на морі, в повітрі та на суші.

«Але проблема у тому, що Путін не хоче ухвалювати з цього питання остаточне політичне рішення. І поки ми з нашими союзниками не змусимо його зробити це силою, він не піде на такий крок. У нього є плани про ведення бойових дій у поточному та наступному роках. Все решта — лише вистава», — пояснює експерт.

Наостанок Ігор Романенко наголошує: часті удари по Москві та Санкт-Петербургу спонукатимуть росіян до висновків і бажання виїжджати з цих міст.

«Це у нас на п’ятий рік війни люди вже призвичаїлись до життя під атаками, ми багато в чому адаптувалися до таких нелюдських умов. Я переконаний: якщо для росіян організувати такого ж роду вплив, то „ідеальну Росію“ можна буде побачити лише на їхньому телебаченні. А реально вони почнуть виїжджати, вивозити родини, статки та інше. І це буде ознака того, що лід рушив, панове присяжні засідателі», — підсумовує Ігор Романенко.

Дата публікації 14:28, 04.05.26

