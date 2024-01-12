Війна у Ємені та її вплив на Україну: все про причини конфлікту і чому так важко знищити хуситів

У ніч на 12 січня США разом з Британією нанесли нищівний удар по хуситах у Ємені, випустили 100 ракет. Мир у світі буквально тріщить по швах.

Хто такі хусити і чому їх атакують, хто вже заступився за терористів і що ця війна означатиме для України — розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Союзники завдали ударів по хуситах

В ніч з 11 на 12 січня на Близькому Сході розгорілася нова війна. Військово-повітряні сили США разом з Британією опівночі нанесли нищівний удар по хуситах — єменських повстанцях, які загрожували вільному судноплавству у Червоному морі. У небо були підняті винищувачі з американського авіаносця, по численним військовим об’єктам терористів нанесли удари далекобійними високоточними ракетами Tomahawk, а британці — з винищувачів Typhoon завдали ударів ракетами Paveway IV. Ємен запалав.

Now the US , UK whose land doesn't touch the red sea are BOMBİNG Yemen ,So Israel can ethically cleansing Gaza.#Yemen WWIII and World War 3 ITS OUT F-22 DOWN pic.twitter.com/uPgouwMraQ — Aliyana G (@Aliyana567) January 12, 2024

Хто взяв участь у нальоті?

Як повідомили у Збройних силах США, у нічному нальоті на Ємен взяли участь не тільки американці, а і їхні союзники з 20-ти країн, зокрема британці та нідерландці з НАТО, а також Збройні сили Австралії та Бахрейну. Цілями союзників стали радіолокаційні системи ворога, ППО терористів, а також сховища для БПЛА та ракет, які вони запускали по Ізраїлю.

Втім, основна причина атаки на хуситів інша: терористи кілька місяців брали на абордаж десятки цивільних суден, що перевозили цивільні вантажі із Середземного моря через Суецький канал у Червоне море і далі — в Індійський океан. Цим маршрутом здійснюється до 20% від усієї світової торгівлі. Із заявою вийшов президент Байден.



“Ці удари є прямою відповіддю на безпрецедентні атаки хуситів на міжнародні морські судна в Червоному морі, включно з використанням протикорабельних балістичних ракет вперше в історії. Ці атаки поставили під загрозу персонал США, цивільних моряків і наших партнерів, поставили під загрозу торгівлю та свободу судноплавства. Понад 50 країн постраждали від 27 атак на міжнародне комерційне судноплавство. Екіпажі з понад 20 країн зазнавали погроз або були взяті в заручники під час актів піратства. Понад 2000 кораблів були змушені відхилити тисячі миль, щоб уникнути Червоного моря, що може спричинити тижні затримок у термінах доставки продуктів. А 9 січня хусити здійснили найбільшу на сьогодні атаку, націливши її безпосередньо на американські кораблі”, — йдеться у заяві, опублікованій на сайті Білого дому.

Що передувало операції союзників?

Нагадаємо, що 9 січня терористи завдали масованої ракетної атаки по американських та британських кораблях, які патрулювали міжнародні води в Аравійському та Червоному морях, гарантуючи безпечний прохід торговельних суден протокою.

В результаті ракетного нальоту ВМС США та Британії було збито щонайменше 20 крилатих та балістичних ракет. Збивали або корабельною ППО, або ж винищувачами союзників. 11 січня атаки хуситів засудила Рада безпеки ООН.

Довго очікувати відповіді від США не довелося. Операції навіть не завадила госпіталізація міністра оборони США Остіна. Той віддав усі необхідні накази просто з палати у лікарні. Тож 12 січня американці показали зуби. Більшість ударів прийшлися по столиці Ємену Сані, яку контролюють бойовики.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що американські Tomahawk вразили десятки об’єктів у столиці та її околицях, зокрема, авіабазу поблизу міжнародного аеропорту Сани. Били і по інших аеропортах, зокрема, поблизу міста Саада. З них хусити могли здійснювати пуски БПЛА, які радикалам роками передавав Іран.



Єменські хусити, або ж як вони самі себе кличуть Ансаруллах, — воєнізоване угруповання, яке бореться за права шиїтів-мусульман у Ємені. 2014 році воно підняло заколот проти чинної влади країни. Одновірців активно підтримує Іран і використовує їх як важіль впливу в регіоні, зокрема, для того, щоб дестабілізувати міжнародну торгівлю.

У жовтні 2023 року у розпал війни в Ізраїлі радикали прийшли на поміч ХАМАСівцям та здійснили кілька спроб тероризувати Ізраїль за допомогою БПЛА та ракет, утім марно — усі цілі були збиті союзниками ще на підльоті.

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Зовсім “неочікувано” на захист єменських терористів стали інші нелюди — рашисти. 12 січня 2024 року представництво РФ при ООН заявило про скликання засідання Ради безпеки організації у Нью-Йорку.

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Речник Путіна Дмитро Пєсков назвав ці удари нелегітимними. Підняли голову і їх союзники по вісі зла — іранці. Утім, схоже, жартувати з американцями вони побоялися і обійшлися лиш офіційним засудженням.



“Ці довільні напади не матимуть жодного результату, крім ескалації напруженості та нестабільності у регіоні. Ми закликаємо міжнародне співтовариство запобігти поширенню війни, нестабільності та відсутності безпеки в регіоні за допомогою відповідальних реакцій та дій”, — заявив представник МЗС Ірану Насер Канаані.

Пообіцяли відповісти американцям та британцям і самі хусити. Утім, на що здатні бойовики після численних ударів по їх військовій інфраструктурі, сказати важко.



“Наша країна зазнала великого нападу американських та британських кораблів, підводних човнів та військових літаків. Немає сумнівів, що США та Великобританії доведеться бути готовими заплатити високу ціну за всі жахливі наслідки цієї кричущої агресії”, — сказав член політбюро “Ансаруллах” Алі Аль-Каххум.



Чергове загострення на Близькому Сході — безпрецедентна небезпека для всього світу. Від ускладнень вільного пересування чи навіть блокади морського шляху із Середземного моря в Індійський океан втратять всі, проте найбільше — європейці. Саме цим шляхом здійснюються міжнародні морські перевезення з Азії, зокрема, з Китаю до країн ЄС.

Як новий конфлікт вплине на світ?

Альтернативний шлях вздовж усього узбережжя Африки займає додаткових два тижні, що робить його дорожчим. Розпорошує це і увагу Заходу, який не може не реагувати на подібні виклики. Тож Путін та очільник Китаю Сі Цзіньпін можуть недовго порадіти. Утім, на них це також неабияк впливає. Торгівля — річ двостороння. Червоним морем йдуть і китайські вантажі, і російські нафтові танкери. Баб-ель-Мандебською протокою, що пов’язує Червоне море з Індійським океаном і контролюється бойовиками, лежить одна з найважливіших нафтових артерій світу — через неї щорічно перевозять близько 250 млн тонн нафти й нафтопродуктів, значну частину — з країн Близького Сходу до Європи.

Станом на 12 січня медіа уже повідомляють про подорожчання нафти марки “Брент” — стрибок ціни на 2% відбувся всього за пів доби після ескалації конфлікту в Ємені.



В той самий час біля Білого дому уже зібрався натовп. Мітингарі скандують гасла і вимагають від Байдена припинити підтримку Ізраїлю та більше не бомбити Ємен. Ось такий буремний світ.

Protestors outside the White House demand “HANDS OFF YEMEN” & “FREE PALESTINE!” pic.twitter.com/H2fI9XtCSL — Jackson Hinkle (@jacksonhinklle) January 12, 2024

Чому знищити хуситів украй важко?

При цьому американцям чи їх союзникам буде вкрай важко здолати терористів. По-перше, вони добре озброєнні та навіть мають сучасні засоби ураження: ракети та БПЛА. Саме ж угруповання має цілу армію бойовиків, їх налічується до 120 тисяч. Тож, якщо ті не припинять спротив, багаття війни може розгорітися ще дужче. А це, на жаль, точно вплине і на Україну.

“Ситуація на Близькому Сході погіршується, додаються нові проблеми: Ємен, Ліван, Сирія. Іран, а насправді сили, які його підтримують — Китай і Росія, підвищують ставки й намагаються послабити США та їхніх союзників у Європі та в Азії. Усе це вже позначається на Україні й далі прогресуватиме. Ці події впливатимуть на глобальну безпеку й економіку, яка і так у кризовому стані. До цього варто поставитися дуже і дуже серйозно”, — зазначив Олександр Демченко, редактор відділу “Світ” видання LB.ua.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: У світі РОЗПОЧАЛАСЯ НОВА ВІЙНА! Ємен палає!



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