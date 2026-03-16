Війна в Ірані: експерт вказав, чому це може бути вигідно Україні

Іранський дрон «Шахед» / © Getty Images

Реклама

Поки світові лідери намагаються вгамувати нафтову кризу, Україна робить несподіваний, але потужний ривок на ринку озброєнь. Досвід протидії «Шахедам» став унікальним товаром, за який готові платити на Близькому Сході.

Про це розповів виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос у коментарі ТСН.ua.

Українські дрони проти «Шахедів»

Україна продемонструвала світові, що має найефективніші рішення проти іранських дронів. Це не просто військовий успіх, а вхідний квиток на один з найбагатших ринків світу.

Реклама

«Україна через війну в Ірані отримала можливості збільшення своєї „м’якої сили“ на Близькому Сході завдяки постачанню антишахедних дронів. Це дуже серйозний прорив на ринок озброєння, який у світі є надзвичайно щільним», — вважає експерт.

Інтерес арабських країн до українського ВПК існував і до 2022 року, проте зараз він переходить у практичну площину. Йдеться про фінансування розробок, які пройшли перевірку в реальних боях.

«Це перспектива завтрашнього дня щодо фінансування наших військових розробок з боку арабських країн. Це значно посилить увагу і до української ракетної програми, і до інших розробок. Зараз цей інтерес ще більше посилиться», — прогнозує Семиволос.

Нафтова пастка: чи встигне Росія заробити

Єдиним суттєвим негативом для України залишається зростання цін на нафту, що потенційно наповнює бюджет країни-агресорки. Проте за словами експерта, цей «золотий дощ» для Кремля може швидко закінчитися.

Реклама

«Висока ціна нафти — це наш головний біль, оскільки вона збільшуватиме російський бюджет. Але як зауважують фахівці, зростання цін — це тимчасове явище, яке не зможе серйозно вплинути на отримання додаткових ресурсів для Росії. Питання залишається відкритим, але стратегічних переваг РФ це не дасть», — пояснив експерт.