Війна в Ірані змінює позиції РФ та впливає на Україну: експерт пояснив загрози

Експерт Ігор Семиволос пояснив, чому Кремль боїться падіння режиму в Ірані та як блокування коридору «Північ-Південь» б'є по російській економіці.

Експерт пояснив, чому РФ не вигідна війна в Ірані

Війна в Ірані — це не лише про ціни на нафту чи безпеку Ізраїлю. Це прямий удар по стратегічних інтересах Кремля.

Про це виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос розповів у коментарі ТСН.ua.

«Північ — Південь» під замком: логістичний крах РФ

Одним із найболісніших наслідків війни для Москви став розрив стратегічного логістичного ланцюга. Коридор «Північ — Південь», який Росія роками розбудовувала як альтернативу європейським маршрутам для виходу до Індійського океану, фактично перестав функціонувати.

«Ця війна дуже серйозно вдарила по логістичних спроможностях Росії. Коридор „Північ — Південь“, який існував для них в обхід Європи напряму до Індійського океану, до портів у Перській протоці, зараз закритий. І це суттєвий удар не лише по Росії, а й по Центральній Азії», — каже експерт.

Війна в Ірані: очікування Москви

За словами експерта, у Кремлі дуже болісно сприймають можливість зміни влади в Тегерані, адже Іран — ключовий військовий союзник РФ. Проте російські аналітики роблять ставку на витривалість іранського режиму.

«Вони приходять до висновку, що режим не впаде, а це вже змінює російський підхід і риторику. Росіяни знову починають спроби дискутувати з американцями і шукати можливості знайти у цьому діалозі свою користь», — зазначає Семиволос.

Союз Ірану та РФ

Попри заклики до миру, Росія продовжує глибоку співпрацю з Іраном у військовій сфері. Мова йде не лише про постачання зброї, а й про обмін даними в режимі реального часу.

«Росія підтверджує свої союзницькі зобов’язання, і іранці підтверджують, що між ними відбувається обмін розвідувальними даними щодо військової операції», — наголошує Ігор Семиволос.

Що це означає для України?

Блокування російської логістики та відволікання ресурсів РФ на підтримку Ірану — це безумовний плюс для України.

Проте спроби Путіна «продати» Трампу свою допомогу у вирішенні іранської кризи в обмін на поступки щодо України залишаються головним ризиком.

Більше читайте у матеріалі: Війна в Ірані: чи зупинять обстріли України обірвані судини між Москвою та Тегераном

