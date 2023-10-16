Війна в Ізраїлі: чому Росії це вигідно і як у Кремлі цим скористаються проти України

Наступ Росії на Авдіївку Донецької області фактично збігся з нападом ХАМАСу на Ізраїль. Це свідчить про те, що Росії вигідна війна на Близькому Сході, оскільки за їхнім задумом, так Захід може зменшити підтримку України.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Андрія Орляка.

Росія знала про напад ХАМАСу на Ізраїль: чому це вигідно Кремлю

За даними ГУР, керівництво Росії знало про те, що ХАМАС готує терористичний напад на Ізраїль.

"Росії вистачає сил, щоб розпалювати конфлікти і перетворювати їх на повномасштабні трагедії. Це трапляється у Сахелі, це трапляється в Ізраїлі, на Близькому Сході", - заявляв на засіданні "Рамштайну" президент України Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

На Близькому Сході є дві впливові та багаті держави - Ізраїль і Саудівська Аравія. Напередодні в останній заявляли, що Іран планує на них напасти, проте конфлікту вдалось уникнути. Також "саудити" почали зближатись з Ізраїлем, що було вигідно США. Але напад ХАМАСу на Ізраїль може зруйнувати цей мир, а Росія таким чином може нашкодити США.

Ізраїль. / Фото: Associated Press

Також конфлікт між Палестиною та Ізраїлем уже вдарив по Євросоюзу. Масові протести прибічників Палестини у Британії чи Німеччині – лише початок. Тепер Європу очікує новий наплив біженців.

У ЄС зовсім не одностайно ставляться до блокади Ізраїлем сектору Гази. Врешті, непорозуміння розпочалися й через гроші. Після атаки ХАМАС на Ізраїль, у відповідь Європейська комісія майже одразу вирішує заблокувати фінансову допомогу Палестині. І майже одразу відмовляється від цього задуму. І тут міжнародний злочинець Путін пропонує себе у ролі міжнародного миротворця. І ХАМАС його дуже добре почув та навіть подякував.

"Впливова західна преса пише про Росію як прокладку, через яку до бойовиків у Газу потрапляли мільйони доларів. Чи що ХАМАсівці, з дозволу Москви, виготовляли автомати й інше озброєння. Хоч наразі немає жодного офіційного підтвердження, що Кремль прямо причетний до роздмухування нової війни. Як і немає спростувань. Утім, зрозуміло, що її він використає на повну у війні проти України", - аналізує ситуацію кореспондент ТСН Андрій Орляк.

Одразу після нападу терористів ХАМАСу на Ізраїль росіяни почали поширювати брехню, що до бойовиків зброя потрапила з України. Тоді українська розвідка зробила заяву, що "російське Головне розвідувальне управління передало терористам ХАМАСу захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та державах Євросоюзу".

Експерти вважають, що Росія "кине" ХАМАС, отримавши максимальну вигоду. У Кремлі ймовірно вважають, що чим довше триватиме війна на Близькому Сході, то менше військової допомоги може отримати Україна.

Де ще можуть спалахнути війни

Аналітики також зазначають, що від початку нападу Росії на Україну Ізраїль зберігав нейтралітет, щоб не злити Москву, і це зіграло з ними злий жарт. Крім того, конфлікти можуть початись і в інших державах.

"І йдеться не лише про Близький Схід та країни, що межують з Ізраїлем. Днями Південна Корея повідомила, що може скасувати буферну зону з Північною Кореєю і стежити за її військами. Бо боїться, щоб КНДР не повторила напад за сценарієм ХАМАСУ", - зазначає Андрій Орляк.

Також у США попередили, що Азербайджан може напасти на Вірменію.

Чи буде зброя для України

У Києві побоюються, що через ще одну війну, може зміститись фокус Заходу з України. Проте західні партнери обіцяють і надалі підтримувати нашу державу та уже оголосили про нові пакети військової допомоги.

"Наша підтримка Силам свободи України буде швидкою у будь-яку погоду, за будь-яких штормів", - заявив очільник Пентрагона Ллойд Остін.

Як Росія скористається війною в Ізраїлі: пояснення Андрія Цаплієнка

Військовий кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко теж вважає, що Росія могла знати про напад бойовиків ХАМАСу на Ізраїль

"Тут справді відчувається певний зв'язок. Ми не можемо, поки що, казати однозначно: чи причетна і до цього вторгнення Росія. Але вона, очевидно, скористалася цією ситуацією. Сподіваючись на те, що наш головний союзник - Сполучені Штати буде зайнятий допомогою Ізраїлю і йому буде не до нас", - зазначив Андрій Цаплієнко.

Ізраїльські бронетранспортери прямують до кордону з Ліваном, 10 жовтня 2023 року / Фото: Associated Press

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Нагадаємо, президент Джо Байден заявив, що США будуть підтримувати Україну та Ізраїль у їх воєнних конфліктах, та наголосив, що ці конфлікти також стосуються і безпеки американського народу.

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