Війна в Ізраїлі: хто відкрито підтримав ХАМАС і як Росія скористається конфліктом

Світ по різному відреагував на війну в Ізраїлі. Якщо Україна і Євросоюз висловлюють Ізраїлю співчуття, а США обіцяють підтримку, то Іран відкрито підтримує нападників, а Росія відповідає черговою порцією пропаганди.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Катерини Федорченко.

Війна в Ізраїлі: позиція України

Президент України Володимир Зеленський підтримав Ізраїль. Він наголосив, що терористи повинні отримати покарання.

"Тисячі ракет в небі Ізраїлю, вбиті люди прямо на вулицях, розбиті кулями машини з мирними жителями. Приниження заручників. Усе це терор приніс, на жаль, і на вулиці українських міст і сіл. Наша позиція абсолютно чітка: у будь-якій точці світу кожен, хто несе жах і смерть, повинен бути притягнутий до відповідальності", - сказав Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Позиція Заходу

Європа засуджує напад ХАМАСу і називає його "жахливим". МЗС Австрії на знак солідарності розміщує у себе ізраїльський прапор. Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель закликає негайно звільнити заручників і наголошує, що такі дії є порушенням міжнародного права.

Забезпечити Ізраїль усім необхідним для самооборони обіцяє Пентагон. Вашингтон є гарантом безпеки цієї країни. Як нагадує президент Байден - США стали першою державою, яка визнала суверенітет Ізраїлю.

"Ізраїль має право захищати себе та свій народ. Терористичним атакам ніколи не буває виправдання. І підтримка безпеки Ізраїлю з боку моєї адміністрації є твердою та непохитною", - сказав Джо Байден.

Що кажуть ісламські держави

Тим часом, ісламські країни роблять інші заяви. Саудівська Аравія і Туреччина закликають сторони конфлікту до стриманості. А от Іран - взагалі вітає палестинський бойовиків з початком нападу на Ізраїль. На підтримку палестинців виступають Катар та Сирія.

Війна в Ізраїлі / Фото: Associated Press

Рух "Талібан", який захопив свого часу владу в Афганістані і представників якого радо приймають у Москві, взагалі хоче долучитися до конфлікту на боці, звісно ж, нападників. Тож, за повідомленнями, просить Іран, Йорданію та Ірак пропустити його бойовиків на ізраїльську територію - аби допомогти палестинцям.

Позиція Росії

Офіційна Москва закликає до стриманості на рівні МЗС. Утім, неофіційно - у країні-агресорці використовують ситуацію для антизахідної пропаганди.

Колишній президент Медведєв вбачає у нападі бойовиків ХАМАСу на Ізраїль - провину Сполучених Штатів, а численні пропагандисти у своїх телеграм-каналах висловлюють підтримку палестинським бойовикам та радіють, що росіян, які з початку повномасштабного вторгнення виїхали до Ізраїлю начебто, тепер можуть призвати до армії країни.

Як Кремль скористається нападом на Ізраїль

Як саме Кремль скористається нападом на Ізраїль свій прогноз вже дали експерти Інституту вивчення війни. Вони проаналізували численні повідомлення з країни-агресорки і наголошують: після нападу ХАМАСу Москва активізувала кілька інформаційних кампаній, мета яких переконати західних виборців у тому, що їхні лідери підтримували Україну і нехтували конфліктами на Близькому Сході.

Деморалізувати спробують і українців - залякуваннями, що ми втратимо міжнародну підтримку. Утім, якщо про ці плани відомо з'являється шанс їх зірвати.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час свого онлайн-виступу на засіданні Парламентської асамблеї НАТО в Копенгагені 9 жовтня закликав до об'єднання і боротьби з тероризмом, порівнявши тактику ХАМАС в Ізраїлі з тактикою Росії в Україні.

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