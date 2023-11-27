Війна в Ізраїлі: російський політолог назвав дві головні цілі ЦАХАЛу

Ізраїль у війні, яку розпочали бойовики ХАМАСу, має дві цілі: звільнення заручників та знищення терористичного угруповання.

Таку думку висловив російський політолог, який перебуває в Ізраїлі, Аббасом Галлямов в інтерв'ю ТСН.ua.

"Триває суперечка, яке завдання зараз стоїть перед нами (Ізраїлем - ред.) - звільнити заручників чи знищити ХАМАС. Не можна сказати, що ці два завдання не суперечать один одному, але все ж - це не одне і те саме. Якщо ти хочеш знищити ХАМАС, тобі не потрібні переговори. Якщо хочеш повернути заручників, то тоді, коли ти бамбардуєш, є якість обмеження. Нетаньяху зізнався, що це два рівнозначних завдання, які повинні вирішуватися одночасно", - вважає він.

На його думку, Ізраїль досить непогано виконує поставлені цілі. Перше - звільнення заручників уже розпочалося, друге - активно триває знищення бойовиків.

"Знищення ХАМАСа йде досить непогано. Ці два завдання Ізраїль налаштований виконувати. Після того, як він здійснить їх, тоді треба буде думати, що робити із Сектором Гази", - підкреслив російський політолог.

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Нагадаємо, 24 листопада набуло чинності перемир'я між Ізраїлем і ХАМАСом. Станом на 26 листопада ХАМАС звільнив третю групу заручників.

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