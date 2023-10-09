Війна в Ізраїлі: що відомо про постраждалих українців та як їх рятуватимуть

Через війну в Ізраїлі відомо про двох загиблих українок, долю ще двох наших співгромадян намагаються з'ясувати дипломати. Також в одному із міст вдалось врятувати пораненого під час атаки бойовиків хлопця з України.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Катерини Федорченко.

Терористи захоплюють до полону цивільних жителів Ізраїлю

За лічені кілометри од кордону з Сектором Гази ізраїльські сили безпеки врятували заручників. На відео видно, що серед тих, кого утримували бойовики ХАМАСу - маленькі діти. Заручниками терористів стали десятки людей. Чимало з них досі вважаються зниклими безвісти. Батьки, які втратили зв'язок із дітьми і не знають про їхні долі, організовують пресконференції, вимагаючи відповідей від влади.

Війна в Ізраїлі / Фото: Associated Press

"Вона подзвонила і сказала: "Мамо, по нас стріляють. Ми всі поранені. Мамо, у мене тече кров, мамо, я боюся, що помру". Це жах для батьків - сидіти і чути, як дитина каже "мамо, прийди і допоможи мені". І ми нічого не можемо зробити. Нічого! Тільки поговорити з нею по телефону", - каже мама зниклої дівчини Мірав Лешем Гонен.

Місце, де у суботу проводився музичний фестиваль, стало осередком жаху. Тут знайшли тіла двох з половиною сотень глядачів, на відео видно розстріляні машини та сліди пожеж. Декому пощастило втекти та сховатися - ті, хто вижив, публікують кадри, на яких чути постріли та вибухи.

Війна в Ізраїлі / Фото: Associated Press

Що відомо про постраждалих українців в Ізраїлі

У регіоні, що межує із Сектором Гази, могли загинути ще двоє українців - чи так це, нині перевіряє Міністерство закордонних справ. Там кажуть, дипломатам вдалося вивезти пораненого українського хлопчика із міста Сдерот. Зараз йому допомагають медики і психолог. Загалом, звернень від наших співвітчизників вже дві сотні. І наразі Посольство шукає можливість для українців покинути країну, адже в Ізраїлі виникли проблеми з авіарейсами.

Жертви нападу ХАМАС на Ізраїль / Фото: Associated Press

"Посольство України в Ізраїлі разом із усіма нашими дипломатами, відповідальними за цей регіон, цілодобово працюють разом із розвідкою, щоб допомогти всім нашим людям, які цього потребують. Ще раз звертаюся до всіх громадян України в Ізраїлі: будьте обережні та виконуйте вказівки місцевих сил оборони", - сказав Володимир Зеленський.

Як інші держави евакуйовують своїх громадян з Ізраїлю

Евакуацію своїх громадян вже провели Польща, Болгарія, Румунія та Угорщина, зробити це готується - і низка інших країн. Водночас, на летовищах за кордоном справжній ажіотаж на рейси до Ізраїлю, адже міжнародні перевізники скасували польоти, а національний ізраїльський лишився чи не єдиним варіантом, аби повернутися до країни. І скористатися ним хочуть, зокрема, резервісти.

Протистояння армії Ізраїлю з бойовиками все ще триває. Зокрема, на ізраїльській землі. До анонсованої раніше наземної операції у Секторі Гази, за прогнозами західних військових, лишається кілька діб. Поки Ізраїль збирає сили, і попросив свого союзника - Сполучені Штати про додаткові боєприпаси. За даними західних ЗМІ, йдеться про ракети для системи "Залізний купол", бомби малого діаметра, а також набої для кулеметів.

Після нападу ХАМАС на Ізраїль Вашингтон також перемістив на Близький Схід авіаносну групу - з винищувачами, кораблями підтримки та на чолі з найбільшим у світі військовим кораблем. Сполучені Штати нині розглядають можливість використати флот - для евакуації декого зі своїх громадян.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Кількість загиблих українців в Ізраїлі може зрости

Нагадаємо, Ізраїль відбив захоплені бойовиками населені пункти.

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