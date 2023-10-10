Війна в Ізраїлі: відомих зірок захейтили через підтримку країни – подробиці

Світових зірок та українських спортсменів розкритикували через засудження нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Після вторгнення бойовиків ХАМАСу на територію Ізраїлю 7 жовтня 2023 року, яке, за останніми даними, призвело до 900 загиблих і 2500 поранених, багато голлівудських зірок і відомих спортсменів підтримали Ізраїль. Однак є й такі, хто замовчує вбивства цивільних.

Хто зі світових зірок підтримав палестинських бойовиків та яку позицію зайняли відомі українці – в ексклюзивному сюжеті TSN.UA журналіста Артема Зябкіна.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Мадонна, Галь Гадот і футболіст Зінченко: відомих зірок захейтили через підтримку Ізраїля!"

Користувачі Мережі захейтили відомого українського футболіста клубу "Арсенал" Олександра Зінченка. Від допису "I stand with Israel" до тимчасового закриття аккаунту футболіста минули лічені години.

Олександр Зінченко майже одразу відреагував на напад ХАМАСу на Ізраїль. У своєму Instagram сторіз він перепостив публікацію "I stand with Israel". Користувачі закидали Олександра гнівними коментарями: гаслами "Свободу Палестині", а також російськими і палестинськими прапорами. Багато хто навіть звинуватив його в лицемірстві.

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Так, один із користувачів навіть наважився виставити жорсткий допис. На ньому зліва – фото трагедії в Харкові, де загинув 10-річний хлопчик, а праворуч – допис на підтримку Ізраїлю.

"Огидне лицемірство від Зінченка", – підписав користувач свій допис.

"Я чув, що Палестина напала першою??? Ізраїль же протидіє їм? Ага, і ми тепер збираємося ігнорувати те, що Ізраїль роками вбивав палестинців і зрізав кордони, щоб вони не мали транспорту для їжі?" – написав ще один користувач.

Олександр Зінченко, схоже, вирішив, що допис не вартує хейту, і видалив його.

Інша українська зірка футболу Михайло Мудрик також підтримав Ізраїль, а хейту не побоявся. Один із користувачів порекомендував йому не лізти в питання, які йому не зрозумілі.

Інший став на його захист: "Ізраїль зруйнував іранські заводи з виробництва дронів, якими вбивали українців! Дурню, чому він має підтримувати арабів? По факту!!!"

Українська співачка KOLA взагалі опинилася під обстрілами. Коли розпочався напад ХАМАСу, вона перебувала в Ізраїлі. KOLA запостила сторіз із бомбосховища та підтримала Ізраїль.

"Я з однієї війни приїхала в іншу війну", – прокоментувала вона.

Розділилися думки й на Заході. Наприклад, у Голлівуді загалом не цураються обговорювати політику: кінозірки часто беруть участь у політичних кампаніях та підтримують громадських активістів.

Так, однією з перших про свою підтримку країни висловилася "супержінка" та ексміс Ізраїлю Галь Гадот. Акторка отримала величезну порцію хейту та десятки тисяч гнівних коментарів. Проте від своєї позиції та не відмовилася і не відмовиться – бо вона ізраїльтянка.

На боці Ізраїлю й Мадонна.

"Моє серце з Ізраїлем. Сім'ями та будинками, які були зруйновані. Дітьми, які загубилися. За безневинних жертв, яких було вбито. Всім, хто страждає чи хто постраждає від цього конфлікту. Я молюся за Тебе. Я знаю, що це робота ХАМАСу, і в Палестині багато ні в чому не винних людей, котрі не підтримують цю терористичну організацію. Цей трагічний напад тільки принесе всім більше страждань", – написала відома співачка.

Ізраїль також підтримали дописами акторки Наталі Портман, Зої Дойч, Ніна Добрев, Дженніфер Лав Г'юїтт, Сара Мішель Ґеллар, а також телеведуча Кріс Дженнер.

А от не стійкою виявилася модель і мільярдерка Кайлі Дженнер. На її сторінці допис був лише кілька годин, а потім зник. Користувачі пояснюють це тим, що її подруга й модель Белла Хадід – палестинка. Вона постійно підтримувала свою батьківщину, але цього разу мовчить. І за це її також хейтять.

В Європі сотні людей вийшли на вулицю на підтримку Ізраїлю. Так, у центрі Парижа підсвітили зіркою Давида Ейфелеву вежу. Неочікувано на протести також вийшла іранська опозиція, яка із персидськими прапорами також виступила проти ХАМАСу.

В ізраїльських зірках загалом більшість європейських столиць: Париж, Берлін, Рим та інші. Не лишився осторонь і Київ. Подібних бордів із прапорами в українській столиці було 350.

Проте в європейських країнах на мітинги виходили сотні палестинців. З фаєрами, як на футбольний матч, вони зібралися перед резиденцією британського прем’єра Ріші Сунака, бо той публічно підтримав Ізраїль.

Розлючених позицією Британії палестинців навіть довелося вгамовувати поліції.

На підтримку права на оборону Ізраїлю виступив і президент України Володимир Зеленський.

Але не всі з цим погоджуються. Так, представник конгресу мусульман України закликав підтримувати саме палестинців, зокрема порівняв їхню боротьбу з російсько-українською війною.

Тим часом в Ізраїлі та Секторі Гази війна лише набирає обертів. Хоча ХАМАС уже висловився про готовність вести перемовини. Ізраїль на це поки ніяк не реагував, бо раніше пообіцяв знищити терористів раз і назавжди.

У ЗМІ також повідомляли, що прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зяявив, що ЦАГАЛ проведе наземну операцію в Газі.

Експерти попереджають, що це точно не буде легкою прогулянкою, бо палестинський анклав дуже густо заселений. Таку атаку дуже важко здійснити без втрат особового складу і жертв серед цивільних. Останнє може викликати палку реакцію ісламських країн, зокрема й військову.

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