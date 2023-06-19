Війна Росії проти України в режимі онлайн: як десантники ЗСУ звільняють території під Бахмутом

Збройні сили України продовжують нищити ворога і звільняти тимчасово окуповані Росією території. Проте кожен звільнений метр землі дається важкою ціною. Десантники 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ показали, наскільки складно даються атаки, щоб відвоювати звичайні посадки чи ворожі укріплення під Бахмутом на Донеччині.

Про це йдеться у сюжеті журналістки ТСН Наталії Нагорної.

Бійців 80-ї бригади під час штурмів супроводжує дрон – не лише для того, аби спостерігати за ворогом, а щоб контролювати і групу, яка йде на штурм. Головні складнощі наступу ЗСУ – це і "зеленка" – легше заховатися, але і ворогам теж легше зачаїтися, і необхідність тягти на собі велику кількість боєприпасів, без змоги поповнити цей запас.

"Дуже багато листви, дуже багато сюрпризів всяких. Навіть з коптером нічого не бачиш, крони дерев закривають… Ти з собою несеш все важке обладнання, запас боєкомплекту, бо дуже погано, якщо не вистачить, я на себе беру 35-37 кілограмів, пересуватися важко, але коли починаєш працювати то легше", – розповів боєць 80-ї бригади.

За словами військових, одне з важливих завдань таких штурмів – взяти полонених.

Робити це звісно легше, якщо ворог готовий скласти зброю, штурмовиків цьому спеціально вчать, як зробити це безпечно. На Донеччині вже достатньо спекотно. І всі хлопці, а на штурми ходять саме чоловіки, зокрема так у 80-й бригаді, кажуть, що дуже нервовий кожен штурм, але у кожного є свій момент, коли перестає хвилюватися, або вже коли рушили, або коли виявили ворога, або коли почався контакт, йдеться у сюжеті.

"Коли вже почався контакт, то ти розумієш, де вони є, ти йдеш і не знаєш, де хто знаходиться. Ти бачиш його і ти його знищуєш. Ми в такому часі і такому оточенні, що вибору немає: або ми, або нас", – говорять військові.

Детальніше – дивіться в сюжеті ТСН.

Звільнення П'ятихаток і 7 населених пунктів на півдні України

У Міноборони підтвердили, що українські військові звільнили село П'ятихатки Запорізької області, за яке точились запеклі бої. Захоплення П'ятихаток дозволить Силам оборони розширити плацдарм та розпочати просування до Василівки.

13 червня у Генштабі повідомляли, що ЗСУ звільнили 7 населених пунктів: Лобкове, Левадне, Одарівка, Нескучне, Сторожове, Макарівка, Благодатне. Зокрема, у Донецькому та Таврійському районах просування українських захисників склало 6,5 км.

Також триває наступ на Бахмутському напрямку. Українські війська здійснюють штурмові дії, є успіхи в районі Берхівського водосховища, просування наших військ тут склало 250 м.

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